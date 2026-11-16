Рецепта на деня: Тиквеник на розички с медено-портокалов сироп

Необходими продукти:
- фини кори за баница - 1 пакет (400 - 500 г)
- тиква - 800 г - 1 кг
- орехи - 150 г
- захар - 150 - 180 г
- краве масло - 100 г
- олио - 50 мл
- канела - 1 с.л.
- ванилия - 1 пакетче
- индийско орехче - 1 щипка (по желание)
За сиропа с мед и портокал:
- вода - 150 мл
- портокалов сок - 100 мл (от около 1 голям портокал)
- захар - 100 г
- пчелен мед - 2 пълни с.л.
- портокалова кора - от 1/2 портокал
- канела или карамфил - 1 пръчка или 2 - 3 зърна (по избор)
Начин на приготвяне:
В малка тенджера се смесват 150 милилитра вода, 100 милилитра портокалов сок, 100 грама захар, настъргана кора от половин портокал и по избор пръчка канела или две-три зърна карамфил. Сместа се вари 5–6 минути, докато захарта се разтвори.
След свалянето от котлона се изчакват 2–3 минути. Тогава се добавят две пълни супени лъжици мед, който трябва да се разтвори напълно. Сиропът се оставя да изстине, докато се подготвя тиквеникът.
Корите се завиват като охлюви
Настърганата тиква се смесва с едро нарязаните орехи, канелата, ванилията и индийското орехче. Захарта се добавя непосредствено преди оформянето, за да не отдели плънката излишен сок.
Маслото се разтопява и се смесва с олиото. Върху две кори се разпределят мазнина и част от плънката. Те се навиват на свободно руло, леко се набират с пръсти и се завиват като охлюв. Така се оформят розичките, които се подреждат в средата на намазана правоъгълна тава.
Свободните места се запълват с кори, намазани с мазнина и поръсени с плънка. Те се набират по дължина като хармоника, без да се навиват на охлюв. Отгоре тиквеникът се намазва с останалата мазнина, особено по надиплените краища.
Студеният сироп се излива върху горещия десерт
Тиквеникът се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 35–40 минути, докато корите станат хрупкави и златистокафяви. Веднага след изваждането му горещият десерт се полива с напълно изстиналия сироп.
Повече сироп се разпределя около основата и в средата на розичките, а върховете се поливат по-леко, за да запазят хрупкавостта си. Преди сервиране тиквеникът престоява 15–20 минути.
Рецептата е за 8 порции. Посоченото общо време е 95 минути, включително около 35 минути подготовка, 40 минути печене, 20 минути изчакване и отделно около 30 минути за охлаждане. Хранителните стойности са приблизителни и са изчислени на 616 килокалории на порция.
Източник: recepti.gotvach.bg
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