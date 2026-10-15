Пхенян: столицата, която сменя държавите през вековете

Край река Тедон, сред хълмовете на западния Корейски полуостров, Пхенян изглежда като град на XX век. Широки булеварди, монументални сгради и почти напълно планиран градски пейзаж прикриват факта, че мястото има история, простираща се много по-назад от съвременната държава Северна Корея.

В корейската традиция Пхенян е свързан с Тангун – легендарния прародител и основател на Древен Чосон. Според преданието през 2333 г. пр.н.е. той основава държавата си и избира Пхенян за нейна столица, преди да премести двора си в Асадал. Тази дата е част от националната историческа традиция, но не е потвърдена като конкретно събитие от археологията. Първите писмени разкази за Тангун се появяват много по-късно, най-вече в „Самгук юса“, съставен през XIII век.

Столицата на Когурьо

Сигурно засвидетелстваната история на Пхенян започва да се очертава през епохата на Когурьо – едно от най-мощните древни царства в Североизточна Азия. През 427 г. цар Чансуван премества столицата от Кунесон, разположен край днешния китайски град Дзян, към Пхенян. Решението има стратегически смисъл: новото място е по-близо до земеделските райони на Корейския полуостров и дава на Когурьо по-добър достъп до търговски пътища.

През 586 г. столицата е преместена в укрепения град Чанансон. Той е част от по-големия столичен комплекс, който контролира важни речни долини и проходи. През следващите десетилетия Пхенян е политически, военен и религиозен център на Когурьо, докато царството не пада през 668 г. под ударите на Сила и китайската династия Тан. Историческият извор „Самгук саги“ посочва 427 г. като годината на преместването на столицата, а 668 г. – като годината на гибелта на Когурьо.

Западната столица на Корьо

„Изключително свидетелство за изчезналата цивилизация Когурьо“ – така ЮНЕСКО описва комплекса от столици и гробници, свързан с древното царство.

След падането на Когурьо градът преживява периоди на отслабване, но не изчезва от историята. При династията Корьо, основана през 918 г., Пхенян получава ролята на Западна столица – Согьон. Главната столица е Кесон, но Пхенян запазва значението си като административен център на западните и северните земи.

Това положение показва колко устойчиво е било историческото значение на града. Владетелите на Корьо използват наследството на Когурьо, за да подчертаят връзката си с по-старото царство и с идеята за единна корейска държавност. По-късно, при династията Чосон, Пхенян вече не е столица, но остава важен град по пътя между вътрешността на Корея и Китай.

От военен център до индустриален град

През 1894 г. край Пхенян се води едно от ключовите сражения в Първата китайско-японска война. Битката показва стратегическото значение на града и ускорява превръщането му в център на голямото съперничество между Китай, Япония и Русия за влияние над Корея.

В началото на XX век Корейската империя разработва план за превръщането на Пхенян във „втора“ или Западна столица. Проектът от 1902–1908 г. трябва да укрепи администрацията и отбраната на града, но е прекратен след победата на Япония над Русия и последвалото установяване на японски контрол над Корея. През 1910 г. Япония анексира полуострова, а Пхенян започва да се развива като промишлен и транспортен център.

Градът, който започва отначало

Най-драматичният обрат в историята на Пхенян идва по време на Корейската война. Между 1950 и 1953 г. голяма част от града е разрушена от бомбардировки, а исторически стени, порти и сгради са сериозно повредени. След войната властите не възстановяват просто стария град, а изграждат нова столица с широки улици, големи площади, паркове и масивни обществени сгради. При това преустройство участват съветски и източноевропейски специалисти.

През 1972 г. конституцията на Корейската народнодемократична република официално определя Пхенян за столица. Така градът получава и съвременната си политическа роля, но древното му минало продължава да присъства в крепостите, гробниците и разказите за Когурьо.

Днес Пхенян е едновременно древен символ и модерна столица, почти изцяло променена от войната и идеологията на XX век. Именно това е неговият най-парадоксален образ: град, който пази спомена за каменните столици на Когурьо, но самият той е построен наново върху руините на съвременната история.

Източници: encykorea.aks.ac.kr, db.history.go.kr, whc.unesco.org