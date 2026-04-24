Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Русия забраниха за излъчване филма "Напускайки Северна Корея"

24 Април, 2026 08:14 762 36

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Министерството на културата на Русия отказа лиценз за разпространение на датско-южнокорейския филм на Фредрик Солберг „Напускайки Северна Корея“. Компанията за разпространение на филми U Films обяви това в своя Telegram канал.

„На филма „Напускайки Северна Корея“ е отказан лиценз за разпространение въз основа на прословутата клауза „z“ – "в други случаи, посочени от федералните закони".

Тази формулировка често се използва за ограничаване на съдържание без публично оповестяване на точните претенции.

Забраната е част от по-широка кампания на руското Министерство на културата, която включва и наскоро забранения документален филм „Г-н Никой срещу Путин“ (2026 г.).

"Дълбоко съжаляваме, че руската публика няма да има законната възможност да види този трогателен филм“, се казва в публикацията.

Филмът разказва историята на млада жена, която бяга в Южна Корея, за да печели пари за болната си майка.

Русия и Северна Корея поддържат все по-тесни военни и политически връзки. Филми, които критикуват режима в Пхенян или показват трудностите на бежанците, се разглеждат като неприятелски акт спрямо съюзник. Подобни случаи е имало и преди, като например с документалния филм „Под слънцето“ на Виталий Мански, чиито прожекции бяха ограничени по искане на Северна Корея.

Руските власти все по-често блокират продукции, които представят авторитарни режими в негативна светлина или биха могли да се интерпретират като критика към подобни държавни структури.

През март беше съобщено, че руското Министерство на културата е отказало лиценз за разпространение на филма „Нюрнберг“ поради несъответствието му с руските закони. Пресслужбата цитира заповед на Министерството на културата от 21 май 2024 г. По-конкретно, точка 19 от документа, отнасяща се до процедурата за предоставяне на сертификат за разпространение на филми.

В лентата, режисирана от Джеймс Вандербилт, в която участват Ръсел Кроу и Рами Малек, по няколко основни причини, руските законодатели видяха "екстремистка символика" и "пропаганда на тероризма":

Филмът изобразява психологическия сблъсък по време на Нюрнбергския процес, но руските регулатори често отказват достъп на продукции, които се отклоняват от официалната държавна версия за Втората световна война и ролята на СССР в нея.

През 2025 и 2026 г. Русия засили контрола върху чуждестранното кино, като забранява филми, които според властите противоречат на "традиционните руски духовно-нравствени ценности".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    9 4 Отговор
    Важното е Двореца в Геленджик за $2 млрд крадени долари да е добре ахахах

    08:14 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    9 7 Отговор
    Ватата ще ме търпи докато изчезне. Като при Сталин.

    Коментиран от #26

    08:16 24.04.2026

  • 4 раз

    4 2 Отговор
    "Напускайки северна Австралия."

    08:18 24.04.2026

  • 5 А урсулианите

    11 9 Отговор
    забраниха руските телевизии. Та каква е разликата?

    Коментиран от #7

    08:18 24.04.2026

  • 6 наоми

    2 3 Отговор
    Ета воъбшче меня не интересует!

    08:18 24.04.2026

  • 7 Трол

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "А урсулианите":

    Разликата е, че ЕС е свободен, а в Русия е диктатура.

    Коментиран от #10, #11, #13, #14

    08:20 24.04.2026

  • 8 Па оно нема разлика

    9 3 Отговор
    От С Корея и Монголо- москалския ХАГАНАТ!
    Даже и НЕТо ле им га пуснат след като га пусне... Ким!
    Тва е ПЕН деласки КОНЦ.. ЛАГЕР начело с Фюрер Педофил

    08:22 24.04.2026

  • 9 Да бе ,да ! 🤔

    7 8 Отговор
    То и в евроатлантическа България руските телевизии са забранени , ама журналистите-"мисирки" се правят че не знаят .

    Коментиран от #15, #19, #21

    08:23 24.04.2026

  • 10 Не използвай

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    думи, чието значение ти е неясно.

    08:25 24.04.2026

  • 11 Читател

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Като пускаш такива иронии , човек се чуди как да ти гласува .

    08:25 24.04.2026

  • 12 Сталин

    2 4 Отговор
    А в Дания са забранили филма "Напускайки мюсюлманска Дания"

    08:25 24.04.2026

  • 13 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Пробвай да кажеш нещо срещу еврейска диктатура на запад и ще разбереш че си промит до основи мозък.

    08:28 24.04.2026

  • 14 Обратната

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    ЕС е диктатура, а в Русия е демокрация.
    И веднага давам пример - начело на ЕС е Урсула, без да е избрана от нито един европеец, извърши корупция за милиарди с ваксини и никой нищо не може да и каже.
    Путин е избран законно с болшинство.

    Коментиран от #22, #34

    08:28 24.04.2026

  • 15 Я изброй в кои

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Държави е спрян НЕТА, вкарват у затвора за недоволство срещу властта, избиват опозицията и единствените ти права/ свободи са....да възхваляваш Фюрера и мълчиш?

    Коментиран от #20

    08:29 24.04.2026

  • 16 Врачанец

    1 1 Отговор
    Че то Северозападна България всички я напуснаха през Евроатлантизма . И филм даже не направи никой .

    08:29 24.04.2026

  • 17 БУН КЕР НЪЙ

    4 3 Отговор
    Трябва да Лъскат Дебелия Дирник
    На Ким Чен Ун
    Тези в Кремля .

    Все пак Са Братюшки
    И не може да се показва Северно Корейски Ценности.

    Нали и Русия на Путин
    Върви по пътя на Северна Корея
    Да се превърне в Тотален Концлагер.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:33 24.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Вчера по радиото
    се вихреше цял час
    Явор Дачков

    08:34 24.04.2026

  • 20 Да бе ,да ! 🤔

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Я изброй в кои":

    Любимата на НАТО - Украйна : Има списък с личности , артисти , певци , обявени ра разстрел ("Миротворец"). Украинската православна църква бе забранена , и бяха назначени от хунтата "алтернативен " синод и църква . 14 партии бяха забранени . Първия преговарящ на мирни преговори с Русия , при завръщането си в Киев бе разстрелян в центъра на града ...

    Коментиран от #25

    08:35 24.04.2026

  • 21 Спряха ли ти

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Интернета бре РедНек?

    Аз като искам и Руска Телевизия си

    Гледам

    И СОЛОВЬОВ си гледам .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ходи в Северна Корея се наслаждавай
    На Свободата.

    08:36 24.04.2026

  • 22 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Обратната":

    Значи и при бай Тошо беше демокрация. Него го избираха с 99%.

    Коментиран от #29

    08:37 24.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    1 0 Отговор
    Политическа пропаганда в най-груб вид. Нищо лошо няма, че се забранява такова видео. То е обида за гледащия го.

    08:38 24.04.2026

  • 25 Каква Църква

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Бре РЕДНЕК?

    ГУНДЯЕВ и Агентите на КГБ

    Ли са Църква

    Бре РЕДНЕК?

    08:38 24.04.2026

  • 26 Тавариш Владимирович

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Добре се справяте със Заличаването
    На Руската Кочина.

    Мисията ще има Успешен Край .

    А и интернета
    По добре не им го пускайте
    На Робите ,
    Че после всички виждат
    Обосрацията .

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #30

    08:41 24.04.2026

  • 27 Милена

    5 0 Отговор
    Когато кажа на хората... че 12 000 души миналата година са били арестувани във Великобритания само заради публикуване на неща в социалните медии, челюстта им пада. Обърнете внимание този вид рестрикция се превръща в истински проблем. На лице е пълна военна диктатура в Англия!

    Тук няма да го кажат това, но Англия задмина С.Корея и ЕС върви по този път.

    08:43 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По-скоро

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хм Хм":

    При бай Тошо бе повече демокрация, отколкото днес при евроатлантизма. И пак давам пример - в НРБ имаше два успешни референдума, при евроатлантизма - йок.

    Коментиран от #31, #32

    08:48 24.04.2026

  • 30 Споко , уе !

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тавариш Владимирович":

    Успокой се , че си започнал да се давиш от злоба , бе натоФче нещастно !

    08:49 24.04.2026

  • 31 на колко години си г-л-у-п-а-ко

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "По-скоро":

    В Нрб гласувания и референдуми бяха с резултат 99.999%

    08:52 24.04.2026

  • 32 Читател

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "По-скоро":

    Имаше Референдум - за АЕЦ Белене ! И на него народът с огромно болшинство гласува да се строи Втора Държавна АЕЦ - Белене , с руски реактори . Ама евроатлантическата власт смачка мнението на хората . Русия сега строи в Турция , а ние сега купуваме тол от Турция .

    08:54 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Един друг

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Обратната":

    Голям шегаджия си! Русия и демокрация е оксиморон, това го знаят и децата. Ако не вярваш, отиди на червения площад и си вдигни двете ръце, все едно носиш плакат и ще видиш какво ще ти се случи.
    Бих искал да Ви помоля всички поклонници на кръволога Путин да се възползвате от неговия закон за приемане на недоволните от либералната демокрация в ЕС и да емигрирате там. Така и на вас и на нас ще бъде по-добре.

    08:58 24.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Спират такива филми, защото не са филми, а част от идеологическата пропаганда насочена срещу РФ и КНДР. Нормално.

    2. Как пък един филм не направиха за Газа? Каква благодатна тема само, ако искаш да разкажеш за човешкото страдание. Но няма такива нали? Значи не темата за страданието е движещият мотив за появата на такива филми....

    09:01 24.04.2026