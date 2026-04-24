В Русия забраниха за излъчване филма "Напускайки Северна Корея"

Министерството на културата на Русия отказа лиценз за разпространение на датско-южнокорейския филм на Фредрик Солберг „Напускайки Северна Корея“. Компанията за разпространение на филми U Films обяви това в своя Telegram канал.

„На филма „Напускайки Северна Корея“ е отказан лиценз за разпространение въз основа на прословутата клауза „z“ – "в други случаи, посочени от федералните закони".

Тази формулировка често се използва за ограничаване на съдържание без публично оповестяване на точните претенции.

Забраната е част от по-широка кампания на руското Министерство на културата, която включва и наскоро забранения документален филм „Г-н Никой срещу Путин“ (2026 г.).

"Дълбоко съжаляваме, че руската публика няма да има законната възможност да види този трогателен филм“, се казва в публикацията.

Филмът разказва историята на млада жена, която бяга в Южна Корея, за да печели пари за болната си майка.

Русия и Северна Корея поддържат все по-тесни военни и политически връзки. Филми, които критикуват режима в Пхенян или показват трудностите на бежанците, се разглеждат като неприятелски акт спрямо съюзник. Подобни случаи е имало и преди, като например с документалния филм „Под слънцето“ на Виталий Мански, чиито прожекции бяха ограничени по искане на Северна Корея.

Руските власти все по-често блокират продукции, които представят авторитарни режими в негативна светлина или биха могли да се интерпретират като критика към подобни държавни структури.

През март беше съобщено, че руското Министерство на културата е отказало лиценз за разпространение на филма „Нюрнберг“ поради несъответствието му с руските закони. Пресслужбата цитира заповед на Министерството на културата от 21 май 2024 г. По-конкретно, точка 19 от документа, отнасяща се до процедурата за предоставяне на сертификат за разпространение на филми.

В лентата, режисирана от Джеймс Вандербилт, в която участват Ръсел Кроу и Рами Малек, по няколко основни причини, руските законодатели видяха "екстремистка символика" и "пропаганда на тероризма":

Филмът изобразява психологическия сблъсък по време на Нюрнбергския процес, но руските регулатори често отказват достъп на продукции, които се отклоняват от официалната държавна версия за Втората световна война и ролята на СССР в нея.

През 2025 и 2026 г. Русия засили контрола върху чуждестранното кино, като забранява филми, които според властите противоречат на "традиционните руски духовно-нравствени ценности".