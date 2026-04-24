В Русия забраниха за излъчване филма "Напускайки Северна Корея"

Министерството на културата на Русия отказа лиценз за разпространение на датско-южнокорейския филм на Фредрик Солберг „Напускайки Северна Корея“. Компанията за разпространение на филми U Films обяви това в своя Telegram канал.
„На филма „Напускайки Северна Корея“ е отказан лиценз за разпространение въз основа на прословутата клауза „z“ – "в други случаи, посочени от федералните закони".
Тази формулировка често се използва за ограничаване на съдържание без публично оповестяване на точните претенции.
Забраната е част от по-широка кампания на руското Министерство на културата, която включва и наскоро забранения документален филм „Г-н Никой срещу Путин“ (2026 г.).
"Дълбоко съжаляваме, че руската публика няма да има законната възможност да види този трогателен филм“, се казва в публикацията.
Филмът разказва историята на млада жена, която бяга в Южна Корея, за да печели пари за болната си майка.
Русия и Северна Корея поддържат все по-тесни военни и политически връзки. Филми, които критикуват режима в Пхенян или показват трудностите на бежанците, се разглеждат като неприятелски акт спрямо съюзник. Подобни случаи е имало и преди, като например с документалния филм „Под слънцето“ на Виталий Мански, чиито прожекции бяха ограничени по искане на Северна Корея.
Руските власти все по-често блокират продукции, които представят авторитарни режими в негативна светлина или биха могли да се интерпретират като критика към подобни държавни структури.
През март беше съобщено, че руското Министерство на културата е отказало лиценз за разпространение на филма „Нюрнберг“ поради несъответствието му с руските закони. Пресслужбата цитира заповед на Министерството на културата от 21 май 2024 г. По-конкретно, точка 19 от документа, отнасяща се до процедурата за предоставяне на сертификат за разпространение на филми.
В лентата, режисирана от Джеймс Вандербилт, в която участват Ръсел Кроу и Рами Малек, по няколко основни причини, руските законодатели видяха "екстремистка символика" и "пропаганда на тероризма":
Филмът изобразява психологическия сблъсък по време на Нюрнбергския процес, но руските регулатори често отказват достъп на продукции, които се отклоняват от официалната държавна версия за Втората световна война и ролята на СССР в нея.
През 2025 и 2026 г. Русия засили контрола върху чуждестранното кино, като забранява филми, които според властите противоречат на "традиционните руски духовно-нравствени ценности".
1 Путин
08:14 24.04.2026
3 Путин
Коментиран от #26
08:16 24.04.2026
4 раз
08:18 24.04.2026
5 А урсулианите
Коментиран от #7
08:18 24.04.2026
6 наоми
08:18 24.04.2026
7 Трол
До коментар #5 от "А урсулианите":Разликата е, че ЕС е свободен, а в Русия е диктатура.
Коментиран от #10, #11, #13, #14
08:20 24.04.2026
8 Па оно нема разлика
Даже и НЕТо ле им га пуснат след като га пусне... Ким!
Тва е ПЕН деласки КОНЦ.. ЛАГЕР начело с Фюрер Педофил
08:22 24.04.2026
9 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #15, #19, #21
08:23 24.04.2026
10 Не използвай
До коментар #7 от "Трол":думи, чието значение ти е неясно.
08:25 24.04.2026
11 Читател
До коментар #7 от "Трол":Като пускаш такива иронии , човек се чуди как да ти гласува .
08:25 24.04.2026
12 Сталин
08:25 24.04.2026
13 ФАКТ
До коментар #7 от "Трол":Пробвай да кажеш нещо срещу еврейска диктатура на запад и ще разбереш че си промит до основи мозък.
08:28 24.04.2026
14 Обратната
До коментар #7 от "Трол":ЕС е диктатура, а в Русия е демокрация.
И веднага давам пример - начело на ЕС е Урсула, без да е избрана от нито един европеец, извърши корупция за милиарди с ваксини и никой нищо не може да и каже.
Путин е избран законно с болшинство.
Коментиран от #22, #34
08:28 24.04.2026
15 Я изброй в кои
До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":Държави е спрян НЕТА, вкарват у затвора за недоволство срещу властта, избиват опозицията и единствените ти права/ свободи са....да възхваляваш Фюрера и мълчиш?
Коментиран от #20
08:29 24.04.2026
16 Врачанец
08:29 24.04.2026
17 БУН КЕР НЪЙ
На Ким Чен Ун
Тези в Кремля .
Все пак Са Братюшки
И не може да се показва Северно Корейски Ценности.
Нали и Русия на Путин
Върви по пътя на Северна Корея
Да се превърне в Тотален Концлагер.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:33 24.04.2026
19 Обаче
До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":Вчера по радиото
се вихреше цял час
Явор Дачков
08:34 24.04.2026
20 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #15 от "Я изброй в кои":Любимата на НАТО - Украйна : Има списък с личности , артисти , певци , обявени ра разстрел ("Миротворец"). Украинската православна църква бе забранена , и бяха назначени от хунтата "алтернативен " синод и църква . 14 партии бяха забранени . Първия преговарящ на мирни преговори с Русия , при завръщането си в Киев бе разстрелян в центъра на града ...
Коментиран от #25
08:35 24.04.2026
21 Спряха ли ти
До коментар #9 от "Да бе ,да ! 🤔":Интернета бре РедНек?
Аз като искам и Руска Телевизия си
Гледам
И СОЛОВЬОВ си гледам .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Ходи в Северна Корея се наслаждавай
На Свободата.
08:36 24.04.2026
22 Хм Хм
До коментар #14 от "Обратната":Значи и при бай Тошо беше демокрация. Него го избираха с 99%.
Коментиран от #29
08:37 24.04.2026
24 Някой
08:38 24.04.2026
25 Каква Църква
До коментар #20 от "Да бе ,да ! 🤔":Бре РЕДНЕК?
ГУНДЯЕВ и Агентите на КГБ
Ли са Църква
Бре РЕДНЕК?
08:38 24.04.2026
26 Тавариш Владимирович
До коментар #3 от "Путин":Добре се справяте със Заличаването
На Руската Кочина.
Мисията ще има Успешен Край .
А и интернета
По добре не им го пускайте
На Робите ,
Че после всички виждат
Обосрацията .
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #30
08:41 24.04.2026
27 Милена
Тук няма да го кажат това, но Англия задмина С.Корея и ЕС върви по този път.
08:43 24.04.2026
29 По-скоро
До коментар #22 от "Хм Хм":При бай Тошо бе повече демокрация, отколкото днес при евроатлантизма. И пак давам пример - в НРБ имаше два успешни референдума, при евроатлантизма - йок.
Коментиран от #31, #32
08:48 24.04.2026
30 Споко , уе !
До коментар #26 от "Тавариш Владимирович":Успокой се , че си започнал да се давиш от злоба , бе натоФче нещастно !
08:49 24.04.2026
31 на колко години си г-л-у-п-а-ко
До коментар #29 от "По-скоро":В Нрб гласувания и референдуми бяха с резултат 99.999%
08:52 24.04.2026
32 Читател
До коментар #29 от "По-скоро":Имаше Референдум - за АЕЦ Белене ! И на него народът с огромно болшинство гласува да се строи Втора Държавна АЕЦ - Белене , с руски реактори . Ама евроатлантическата власт смачка мнението на хората . Русия сега строи в Турция , а ние сега купуваме тол от Турция .
08:54 24.04.2026
34 Един друг
До коментар #14 от "Обратната":Голям шегаджия си! Русия и демокрация е оксиморон, това го знаят и децата. Ако не вярваш, отиди на червения площад и си вдигни двете ръце, все едно носиш плакат и ще видиш какво ще ти се случи.
Бих искал да Ви помоля всички поклонници на кръволога Путин да се възползвате от неговия закон за приемане на недоволните от либералната демокрация в ЕС и да емигрирате там. Така и на вас и на нас ще бъде по-добре.
08:58 24.04.2026
36 az СВО Победа80
1. Спират такива филми, защото не са филми, а част от идеологическата пропаганда насочена срещу РФ и КНДР. Нормално.
2. Как пък един филм не направиха за Газа? Каква благодатна тема само, ако искаш да разкажеш за човешкото страдание. Но няма такива нали? Значи не темата за страданието е движещият мотив за появата на такива филми....
09:01 24.04.2026