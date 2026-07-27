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73 години от края на Корейската война: Уроците на примирието

73 години от края на Корейската война: Уроците на примирието

27 Юли, 2026 10:38 839 13

  • студената война-
  • примирие-
  • корейска война-
  • сеул-
  • вашингтон-
  • пхенян

Примирието в Панминджон спира боевете на полуострова, но оставя двете държави в техническо състояние на война

73 години от края на Корейската война: Уроците на примирието - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 27 юли 2026 г., се навършват точно 73 години от официалното прекратяване на огъня в Корейската война (1950 – 1953). На тази дата през 1953 г. е подписано историческото Корейско споразумение за примирие, което слага край на тригодишния активен кръвопролитен конфликт. Световните агенции вече съобщават за възпоменателни церемонии в Сеул, Вашингтон и Пхенян в ранните часове на деня.

Първият "горещ" сблъсък на Студената война

Конфликтът избухва на 25 юни 1950 г., когато севернокорейските войски преминават 38-ия паралел. Войната бързо се превръща в глобален сблъсък между Великите сили:

  • Подкрепа за Южна Корея: Коалиция от 21 държави под флага на ООН, водена от САЩ, пише ipdefenseforum.com.
  • Подкрепа за Северна Корея: Комунистическите сили на Китай, който изпраща масивни военни подкрепления, и СССР с логистика и авиация.

Равносметката от сблъсъка е опустошителна – отнема живота на близо 3 милиона души, по-голямата част от които цивилни граждани.

Примирието, което не донесе постоянен мир

Преговорите за спиране на огъня продължават повече от две години и остават в историята като най-дълго преговаряното примирие във военната история. Документът е подписан на 27 юли 1953 г. от представители на ООН, Северна Корея и Китай, но Южна Корея отказва да го подпише.

Споразумението установява Корейската демилитаризирана зона (DMZ), която и до днес разделя полуострова. Тъй като след спирането на огъня никога не е сключван официален мирен договор, Юга и Севера технически остават във война вече повече от седем десетилетия.

Геополитическата реалност през 2026 година

Седемдесет и три години по-късно регионът продължава да бъде една от най-експлозивните точки на планетата. Агенция Yonhap съобщава, че лидерът на КНДР Ким Чен Ун е посетил военни гробища в Пхенян, за да почете паметта на загиналите, използвайки годишнината за заздравяване на вътрешнополитическата лоялност. Същевременно съюзът между САЩ и Република Корея остава ключов стълб за сигурността в Индо-Тихоокеанския регион срещу ядрените заплахи от Севера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тора

    0 0 Отговор
    Сигурно съм единствения който се усмихва като си плаща данък тримесечие 🤣🥳

    10:41 27.07.2026

  • 2 Хххххххххх

    4 5 Отговор
    Слава на КНДР!!

    Коментиран от #3

    10:41 27.07.2026

  • 3 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хххххххххх":

    Слава на трола копейкаджия.

    10:52 27.07.2026

  • 4 Факти

    9 7 Отговор
    Един народ в две държави. Едните бедни, другите богати. Едните свободни, другите poбu. Разликата между демокрацията и диктатурата, между западното и руското влияние.

    11:09 27.07.2026

  • 5 Генерал БГ

    9 4 Отговор
    А какво правят американците там, в страна с граница на Съветска Русия, на 10 000 км от Сащ?
    Защо за да манипулирате, не сте предоставили пред историята на корейската война?

    Следствие на проведената от Съветската армия и отрядите на Ким Ир Сен през1945 г. Манджурска военна операция, Корея е освободена от японско колониално владичество. Но един месец след освобождението на Корея - под предлог за „разоръжаване” /на вече изтеглилата се/ японска армия, американците навлизат до 38-я паралел и създават своя военна администрация. Така Корея насила е разделена на две военни зони - съветска и американска.

    В края на 1945 г. американците докарват с военен самолет от САЩ техния доверен агент (като Зеленски)Ли Син Ман(, който в продължение на повече от тридесетт години живее в САЩ и получава докторска степен от университета в Принстън.Яко,а!!) , на когото възлагат задачата да оглави бъдещата южнокорейска марионетна администрация. Така в своята окупационна зона американците създават своя администрация, подчиняват населението и съдебната система на свои военновремеви закони, започват преследване на желаещите обединение и прогресивно мислещите...

    Така от един народ американците създадоха два враждуващи-готови да се избият. Същото наблюдаваме и днес в Украйна.., и не само там.

    Коментиран от #8, #9, #10

    11:20 27.07.2026

  • 6 Дик диверсанта

    6 3 Отговор
    Всички злини в света са дело на СССР.
    Тази война също е подкладена от тях.

    11:24 27.07.2026

  • 7 Факти

    8 6 Отговор
    Северна Корея, подтиквана от Русия и Китай, напада Южна Корея. Същото се случва днес в Украйна. Бъдещето на Крим и Донбас е като на Северна Корея. Бъдещето на Украйна е като на Южна Корея. Ако САЩ не се бяха намесили днес цяла Корея щеше да е като Северна Корея.

    11:25 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Генерал БГ":

    Е как какво правят САЩ там - помагат на Южна Корея да не стане като Северна Корея. Затова днес имаш Самсунг и Хюндай. Интересът на САЩ е повече държави да са демократични и диктатурата да не превземе света.

    Коментиран от #12

    11:28 27.07.2026

  • 10 Учител по история

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Генерал БГ":

    Много си зле, седни си - двойка.
    Казап съм ти сто пъти - не чети история от учебниците на баба ти.
    Вредно е за мозъчните клетки.

    11:31 27.07.2026

  • 11 Изводът е

    1 3 Отговор
    Както и при ГДРто приди това.

    Когато си под съватска власт живееш в мизерия и плашиш съседите си с ракети - ГДР и Северна Корея.
    Когато си под американска власт ставаш супер икономика ФРГ и Южна Корея.

    Жалко че Южна България не я окупирала американците. Поне половин България да е добре.

    11:41 27.07.2026

  • 12 Генерал БГ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    А каква е цената на тази американска "помощ"? Огромно дългово робство и в челната световна петорка по самоубийства - 28 на 100 000 души, внушително 15%-во население на страната живее с доход под прага на относителната бедност, това са 7,5 мл. души..!

    Жизнен стандарт е понятие, което характеризира социо-културното благосъстояние на членове на обществото, в сравнение с други членове в същото общество или в сравнение с членове на други общества. Като определящи фактори, се разглеждат условията на живот и задоволяването на материални и духовни потребности.

    Жизненият стандарт е относителен, а не абсолютен, в зависимост от факторите според които се оценява, както и тяхната интерпретация:
    Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна се вземе средната продължителност на живота, то тогава Япония е страната с най-висок стандарт в света. Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна се вземе под внимание броя на гражданите със собствено жилище и броя на уличните чешми за питейна вода, то България все още е на едно от първите места, а Германия е на последно място в Европа.

    Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна, се вземат под внимание липсата на гладуващи, без покрив и без достъп до медицинска помощ и образование деца, то тогава С. Корея са страната с най-висок жизнен стандарт в света, поради плановата си икономика.

    11:49 27.07.2026

  • 13 Крум одисея

    1 1 Отговор
    В нервна криза съм дойде ми цикъла и плача 🤣💩🤭🤡

    11:54 27.07.2026