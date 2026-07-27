73 години от края на Корейската война: Уроците на примирието

Днес, 27 юли 2026 г., се навършват точно 73 години от официалното прекратяване на огъня в Корейската война (1950 – 1953). На тази дата през 1953 г. е подписано историческото Корейско споразумение за примирие, което слага край на тригодишния активен кръвопролитен конфликт. Световните агенции вече съобщават за възпоменателни церемонии в Сеул, Вашингтон и Пхенян в ранните часове на деня.

Първият "горещ" сблъсък на Студената война

Конфликтът избухва на 25 юни 1950 г., когато севернокорейските войски преминават 38-ия паралел. Войната бързо се превръща в глобален сблъсък между Великите сили:

Подкрепа за Южна Корея: Коалиция от 21 държави под флага на ООН, водена от САЩ, пише ipdefenseforum.com.

Подкрепа за Северна Корея: Комунистическите сили на Китай, който изпраща масивни военни подкрепления, и СССР с логистика и авиация.

Равносметката от сблъсъка е опустошителна – отнема живота на близо 3 милиона души, по-голямата част от които цивилни граждани.

Примирието, което не донесе постоянен мир

Преговорите за спиране на огъня продължават повече от две години и остават в историята като най-дълго преговаряното примирие във военната история. Документът е подписан на 27 юли 1953 г. от представители на ООН, Северна Корея и Китай, но Южна Корея отказва да го подпише.

Споразумението установява Корейската демилитаризирана зона (DMZ), която и до днес разделя полуострова. Тъй като след спирането на огъня никога не е сключван официален мирен договор, Юга и Севера технически остават във война вече повече от седем десетилетия.

Геополитическата реалност през 2026 година

Седемдесет и три години по-късно регионът продължава да бъде една от най-експлозивните точки на планетата. Агенция Yonhap съобщава, че лидерът на КНДР Ким Чен Ун е посетил военни гробища в Пхенян, за да почете паметта на загиналите, използвайки годишнината за заздравяване на вътрешнополитическата лоялност. Същевременно съюзът между САЩ и Република Корея остава ключов стълб за сигурността в Индо-Тихоокеанския регион срещу ядрените заплахи от Севера.