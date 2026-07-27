73 години от края на Корейската война: Уроците на примирието

Днес, 27 юли 2026 г., се навършват точно 73 години от официалното прекратяване на огъня в Корейската война (1950 – 1953). На тази дата през 1953 г. е подписано историческото Корейско споразумение за примирие, което слага край на тригодишния активен кръвопролитен конфликт. Световните агенции вече съобщават за възпоменателни церемонии в Сеул, Вашингтон и Пхенян в ранните часове на деня.
Първият "горещ" сблъсък на Студената война
Конфликтът избухва на 25 юни 1950 г., когато севернокорейските войски преминават 38-ия паралел. Войната бързо се превръща в глобален сблъсък между Великите сили:
- Подкрепа за Южна Корея: Коалиция от 21 държави под флага на ООН, водена от САЩ, пише ipdefenseforum.com.
- Подкрепа за Северна Корея: Комунистическите сили на Китай, който изпраща масивни военни подкрепления, и СССР с логистика и авиация.
Равносметката от сблъсъка е опустошителна – отнема живота на близо 3 милиона души, по-голямата част от които цивилни граждани.
Примирието, което не донесе постоянен мир
Преговорите за спиране на огъня продължават повече от две години и остават в историята като най-дълго преговаряното примирие във военната история. Документът е подписан на 27 юли 1953 г. от представители на ООН, Северна Корея и Китай, но Южна Корея отказва да го подпише.
Споразумението установява Корейската демилитаризирана зона (DMZ), която и до днес разделя полуострова. Тъй като след спирането на огъня никога не е сключван официален мирен договор, Юга и Севера технически остават във война вече повече от седем десетилетия.
Геополитическата реалност през 2026 година
Седемдесет и три години по-късно регионът продължава да бъде една от най-експлозивните точки на планетата. Агенция Yonhap съобщава, че лидерът на КНДР Ким Чен Ун е посетил военни гробища в Пхенян, за да почете паметта на загиналите, използвайки годишнината за заздравяване на вътрешнополитическата лоялност. Същевременно съюзът между САЩ и Република Корея остава ключов стълб за сигурността в Индо-Тихоокеанския регион срещу ядрените заплахи от Севера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тора
10:41 27.07.2026
2 Хххххххххх
Коментиран от #3
10:41 27.07.2026
3 Хаха
До коментар #2 от "Хххххххххх":Слава на трола копейкаджия.
10:52 27.07.2026
4 Факти
11:09 27.07.2026
5 Генерал БГ
Защо за да манипулирате, не сте предоставили пред историята на корейската война?
Следствие на проведената от Съветската армия и отрядите на Ким Ир Сен през1945 г. Манджурска военна операция, Корея е освободена от японско колониално владичество. Но един месец след освобождението на Корея - под предлог за „разоръжаване” /на вече изтеглилата се/ японска армия, американците навлизат до 38-я паралел и създават своя военна администрация. Така Корея насила е разделена на две военни зони - съветска и американска.
В края на 1945 г. американците докарват с военен самолет от САЩ техния доверен агент (като Зеленски)Ли Син Ман(, който в продължение на повече от тридесетт години живее в САЩ и получава докторска степен от университета в Принстън.Яко,а!!) , на когото възлагат задачата да оглави бъдещата южнокорейска марионетна администрация. Така в своята окупационна зона американците създават своя администрация, подчиняват населението и съдебната система на свои военновремеви закони, започват преследване на желаещите обединение и прогресивно мислещите...
Така от един народ американците създадоха два враждуващи-готови да се избият. Същото наблюдаваме и днес в Украйна.., и не само там.
Коментиран от #8, #9, #10
11:20 27.07.2026
6 Дик диверсанта
Тази война също е подкладена от тях.
11:24 27.07.2026
7 Факти
11:25 27.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
До коментар #5 от "Генерал БГ":Е как какво правят САЩ там - помагат на Южна Корея да не стане като Северна Корея. Затова днес имаш Самсунг и Хюндай. Интересът на САЩ е повече държави да са демократични и диктатурата да не превземе света.
Коментиран от #12
11:28 27.07.2026
10 Учител по история
До коментар #5 от "Генерал БГ":Много си зле, седни си - двойка.
Казап съм ти сто пъти - не чети история от учебниците на баба ти.
Вредно е за мозъчните клетки.
11:31 27.07.2026
11 Изводът е
Когато си под съватска власт живееш в мизерия и плашиш съседите си с ракети - ГДР и Северна Корея.
Когато си под американска власт ставаш супер икономика ФРГ и Южна Корея.
Жалко че Южна България не я окупирала американците. Поне половин България да е добре.
11:41 27.07.2026
12 Генерал БГ
До коментар #9 от "Факти":А каква е цената на тази американска "помощ"? Огромно дългово робство и в челната световна петорка по самоубийства - 28 на 100 000 души, внушително 15%-во население на страната живее с доход под прага на относителната бедност, това са 7,5 мл. души..!
Жизнен стандарт е понятие, което характеризира социо-културното благосъстояние на членове на обществото, в сравнение с други членове в същото общество или в сравнение с членове на други общества. Като определящи фактори, се разглеждат условията на живот и задоволяването на материални и духовни потребности.
Жизненият стандарт е относителен, а не абсолютен, в зависимост от факторите според които се оценява, както и тяхната интерпретация:
Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна се вземе средната продължителност на живота, то тогава Япония е страната с най-висок стандарт в света. Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна се вземе под внимание броя на гражданите със собствено жилище и броя на уличните чешми за питейна вода, то България все още е на едно от първите места, а Германия е на последно място в Европа.
Ако за основен критерий, определящ стандарта на живот в една страна, се вземат под внимание липсата на гладуващи, без покрив и без достъп до медицинска помощ и образование деца, то тогава С. Корея са страната с най-висок жизнен стандарт в света, поради плановата си икономика.
11:49 27.07.2026
13 Крум одисея
11:54 27.07.2026