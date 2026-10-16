На 16 октомври 1946 г. екзекутират 10 нацистки лидери

В ранните часове на 16 октомври 1946 г. в спортната зала на затвора в Нюрнберг са изпълнени смъртните присъди на 10 от най-високопоставените представители на нацисткия режим. Те са осъдени от Международния военен трибунал за престъпления против мира, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
На бесилото последователно застават бившият външен министър Йоахим фон Рибентроп, началникът на Върховното командване на Вермахта Вилхелм Кайтел, ръководителят на Главното управление за сигурност на Райха Ернст Калтенбрунер, идеологът на нацистката партия Алфред Розенберг, генерал-губернаторът на окупирана Полша Ханс Франк, вътрешният министър Вилхелм Фрик, издателят на антисемитския вестник „Щюрмер“ Юлиус Щрайхер, ръководителят на програмата за принудителен труд Фриц Заукел, генералът Алфред Йодл и австрийският политик Артур Зейс-Инкварт.
Дванадесет смъртни присъди, но десет екзекуции
Присъдите са обявени на 30 септември и 1 октомври 1946 г. Дванадесет подсъдими получават смърт чрез обесване. Сред тях са Херман Гьоринг и Мартин Борман, но нито един от двамата не е екзекутиран в Нюрнберг.
Гьоринг, най-високопоставеният оцелял представител на нацисткия режим сред подсъдимите, се самоубива с цианид в килията си няколко часа преди планираното обесване. Борман е съден задочно, тъй като съюзниците не успяват да го открият. По-късно е установено, че е загинал в Берлин в края на войната.
Процесът е открит на 20 ноември 1945 г. Обвинителите представят хиляди германски документи, свидетелства и филмови материали за престъпленията на нацисткия режим. От първоначално обвинените 24 души пред съда реално застават 21: индустриалецът Густав Круп е отстранен заради тежкото си здравословно състояние, Роберт Лай се самоубива преди началото на процеса, а Борман е съден в отсъствие.
„Цивилизацията не може да ги игнорира“
В началото на процеса американският главен обвинител Робърт Джаксън заявява:„Привилегията да открием първия процес в историята за престъпления против мира носи огромна отговорност. Цивилизацията не може да ги игнорира, защото не би оцеляла при повторението им.“
Трибуналът осъжда 19 подсъдими, оправдава трима, а останалите получават доживотни или многогодишни присъди. Съдът обявява ръководството на нацистката партия, СС, СД и Гестапо за престъпни организации. Така Нюрнбергският процес въвежда в международната практика принципа, че държавни ръководители и висши служители могат да носят лична отговорност за престъпления, извършени от името на държавата.
След екзекуциите телата са кремирани, а пепелта е разпръсната в приток на река Изар. За мястото на кремацията съществува разминаване между източниците: Мемориумът на Нюрнбергските процеси посочва крематориума на мюнхенското гробище „Остфридхоф“, докато Мемориалният музей на Холокоста в САЩ посочва Дахау.
Източници: history.com, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
15:03 16.10.2026
2 ......-
Коментиран от #8
15:03 16.10.2026
3 Значи на 16 октомври 2027
15:03 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Работническата партия
15:04 16.10.2026
6 Сила
Коментиран от #13
15:10 16.10.2026
7 Роза
15:16 16.10.2026
8 наблюдател
До коментар #2 от "......-":А Хитлер се е самоубил в бункера си, нали?
Запазете си постановките за малоумниците!
Коментиран от #23
15:18 16.10.2026
9 Сийка
15:20 16.10.2026
10 Възраждане
15:21 16.10.2026
11 Сегашните управници
15:26 16.10.2026
12 Болярин
15:27 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 нацистки лидери
15:39 16.10.2026
15 Малко нацистки лидери са ликвидирали
15:42 16.10.2026
16 Е да де, но
15:47 16.10.2026
17 Е да де, но
Коментиран от #21
15:53 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не забравяйте
Основни факти за екзекуциите от Токийския процес:
• Дата на екзекуцията: 23 декември 1948 г.
• Метод: Обесване.
• Осъдени и екзекутирани лидери:
1. Генерал Хидеки Тоджо (премиер министър по време на голяма част от Втората световна война)
2. Генерал Кенджи Доихара
3. Генерал Иване Мацуи (отговорен за клането в Нанкин)
4. Генерал Хейтаро Кимура
5. Генерал Акира Муто
6. Генерал Коки Хирота (бивш премиер и външен министър)
7. Генерал Сейширо Итагаки
16:11 16.10.2026
20 До новите подпалвачи на война
Защитата обжалва пред Върховния съд на САЩ (Yamashita v. Styer). С мнозинство от 6 на 2 гласа Върховният съд отхвърля жалбата. Съдът постановява, че законите на войната налагат на един военен командир задължението да вземе всички подходящи мерки в рамките на правомощията си, за да контролира войските си.
• Историческият прецедент: Процесът установява строг стандарт за командна отговорност — военачалникът е наказателно отговорен за престъпленията на подчинените си, дори ако не е знаел за тях, стига да е трябвало да знае или е заемал позиция, която го прави формално отговорен за тях.
След като президентът на САЩ Хари Труман отказва да помилва генерала, Томоюки Ямашита е обесен на 23 февруари 1946 г. в Лос Баньос, Филипините. Преди смъртта си той отказва да се самоубие, за да поеме отговорността вместо хората си, отправя извинение към филипинския народ и призовава Нова Япония да се гради в мир.
16:16 16.10.2026
21 Тото 1 и Тото 2
До коментар #17 от "Е да де, но":Не говори така де ! Не си в ПРАВИЛНАТА линия на пропаганда и стил !
16:35 16.10.2026
22 витаС Герулайтис
16:39 16.10.2026
23 456
До коментар #8 от "наблюдател":Абе ще видиш ти напролет действителни такива постановки, трай малко, имай търпение.
16:53 16.10.2026