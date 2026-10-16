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На 16 октомври 1946 г. екзекутират 10 нацистки лидери
  Тема: Известни личности

На 16 октомври 1946 г. екзекутират 10 нацистки лидери

16 Октомври, 2026 15:00 1 445 23

  • нюрнбергски процес-
  • нацистка германия-
  • военни престъпления-
  • херман гьоринг-
  • международен военен трибунал

Смъртните присъди са изпълнени в затвора в Нюрнберг след първия международен процес срещу ръководители на нацистка Германия. Херман Гьоринг се самоубива часове преди обесването

На 16 октомври 1946 г. екзекутират 10 нацистки лидери - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 16 октомври 1946 г. в спортната зала на затвора в Нюрнберг са изпълнени смъртните присъди на 10 от най-високопоставените представители на нацисткия режим. Те са осъдени от Международния военен трибунал за престъпления против мира, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

На бесилото последователно застават бившият външен министър Йоахим фон Рибентроп, началникът на Върховното командване на Вермахта Вилхелм Кайтел, ръководителят на Главното управление за сигурност на Райха Ернст Калтенбрунер, идеологът на нацистката партия Алфред Розенберг, генерал-губернаторът на окупирана Полша Ханс Франк, вътрешният министър Вилхелм Фрик, издателят на антисемитския вестник „Щюрмер“ Юлиус Щрайхер, ръководителят на програмата за принудителен труд Фриц Заукел, генералът Алфред Йодл и австрийският политик Артур Зейс-Инкварт.

Дванадесет смъртни присъди, но десет екзекуции

Присъдите са обявени на 30 септември и 1 октомври 1946 г. Дванадесет подсъдими получават смърт чрез обесване. Сред тях са Херман Гьоринг и Мартин Борман, но нито един от двамата не е екзекутиран в Нюрнберг.

Гьоринг, най-високопоставеният оцелял представител на нацисткия режим сред подсъдимите, се самоубива с цианид в килията си няколко часа преди планираното обесване. Борман е съден задочно, тъй като съюзниците не успяват да го открият. По-късно е установено, че е загинал в Берлин в края на войната.

Процесът е открит на 20 ноември 1945 г. Обвинителите представят хиляди германски документи, свидетелства и филмови материали за престъпленията на нацисткия режим. От първоначално обвинените 24 души пред съда реално застават 21: индустриалецът Густав Круп е отстранен заради тежкото си здравословно състояние, Роберт Лай се самоубива преди началото на процеса, а Борман е съден в отсъствие.

„Цивилизацията не може да ги игнорира“

В началото на процеса американският главен обвинител Робърт Джаксън заявява:

„Привилегията да открием първия процес в историята за престъпления против мира носи огромна отговорност. Цивилизацията не може да ги игнорира, защото не би оцеляла при повторението им.“

Трибуналът осъжда 19 подсъдими, оправдава трима, а останалите получават доживотни или многогодишни присъди. Съдът обявява ръководството на нацистката партия, СС, СД и Гестапо за престъпни организации. Така Нюрнбергският процес въвежда в международната практика принципа, че държавни ръководители и висши служители могат да носят лична отговорност за престъпления, извършени от името на държавата.

След екзекуциите телата са кремирани, а пепелта е разпръсната в приток на река Изар. За мястото на кремацията съществува разминаване между източниците: Мемориумът на Нюрнбергските процеси посочва крематориума на мюнхенското гробище „Остфридхоф“, докато Мемориалният музей на Холокоста в САЩ посочва Дахау.

Източници: history.com, amp.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    22 5 Отговор
    Историята се повтаря. Очаквайте същото в Киев на пролет

    15:03 16.10.2026

  • 2 ......-

    29 7 Отговор
    Новият съд в Нюрнберг 2 ще бъдат изправени всякакви вооеннолюбци кай,мърсули,мерцьове и ми.рче.вци..

    Коментиран от #8

    15:03 16.10.2026

  • 3 Значи на 16 октомври 2027

    15 6 Отговор
    ще екзекутират зеленски

    15:03 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Работническата партия

    7 2 Отговор
    Срамота и тези ще ми говорят за демокрация и правата на човека

    15:04 16.10.2026

  • 6 Сила

    5 15 Отговор
    А Путин кога ...или който и да е тоя там !!!

    Коментиран от #13

    15:10 16.10.2026

  • 7 Роза

    9 0 Отговор
    Гледах филма "Нюрнберг".Много тежък филм,но талантливо направен!През цялото време си мислех,че човек не трябва да се занимава с политика в превратни времена,защото нещата могат да се обърнат и трябва да платиш с живота или свободата си.Тези са заложили всичко на една карта и са загубили!

    15:16 16.10.2026

  • 8 наблюдател

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "......-":

    А Хитлер се е самоубил в бункера си, нали?
    Запазете си постановките за малоумниците!

    Коментиран от #23

    15:18 16.10.2026

  • 9 Сийка

    5 12 Отговор
    А кремълските убийци КОГА?

    15:20 16.10.2026

  • 10 Възраждане

    5 11 Отговор
    Путин няма да го разстрелваме, а ще го водим на синджир като мечка и ще плашим малките деца.

    15:21 16.10.2026

  • 11 Сегашните управници

    11 3 Отговор
    в Брюксел да видят какво ги чака.

    15:26 16.10.2026

  • 12 Болярин

    6 5 Отговор
    Докато статистиката сочи, че след ВСВ в Германия са екзекутирани само 489 нацисти военнопрестъпници, то в България комунистите чрез народния съд осъждат на смърт голяма част от държавния елит на Царство България, включително регенти, министри, депутати, офицери и други видни лица от елита на държавата. Това ще се помни и нека не се забравя.

    15:27 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 нацистки лидери

    4 2 Отговор
    Сега да се чете атлантици или "европейски лидери" В България също Народният съд осъжда такива !

    15:39 16.10.2026

  • 15 Малко нацистки лидери са ликвидирали

    6 1 Отговор
    Цифрите са поразителни: Анализ на профилите на 170 висши магистрати и служители в Министерството на правосъдието на Западна Германия между 1949 и 1973 г. разкрива, че 53% от тях са бивши членове на Нацистката партия (НСДАП) , а 20% са принадлежали към СА. Към края на 50-те години на миналия век този дял е достигнал дори приблизително 75% в някои отдели. Повече от 15% от тези служители вече са работили в Министерството на правосъдието на Хитлер преди 1945 г. През 2012 г. тогавашният министър на правосъдието създаде независима научна комисия, ръководена от историка Манфред Гьортемакер и юриста Кристоф Саферлинг . На нея беше предоставен безпрецедентен и пълен достъп до архиви и лични досиета. От 2022 г. изучаването на нацистката несправедливост и нейните последици е задължителен компонент от юридическото обучение в Германия въпреки съпротивата на Мерц и Урсула

    15:42 16.10.2026

  • 16 Е да де, но

    6 1 Отговор
    Степан Бандера е убит чак на 15 октомври 1959 г. в Мюнхен и урсулайките му се кланят

    15:47 16.10.2026

  • 17 Е да де, но

    5 1 Отговор
    Фридрих Мерц неговият дядо по майчина линия, е нациста и военнопрестъпник Йозеф Паул Сувини, е бил не само член на НСДАП а и кмет на град Брилон по време на нацисткия режим .. Нали така?

    Коментиран от #21

    15:53 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не забравяйте

    1 0 Отговор
    По време на Токийския процес (Международния военен трибунал за Далечния изток, 1946–1948 г.) 7 японски военни и политически лидери са осъдени на смърт чрез обесване и екзекутирани на 23 декември 1948 г. в затвора Сугамо в Токио.

    Основни факти за екзекуциите от Токийския процес:

    • Дата на екзекуцията: 23 декември 1948 г.
    • Метод: Обесване.
    • Осъдени и екзекутирани лидери:
    1. Генерал Хидеки Тоджо (премиер министър по време на голяма част от Втората световна война)
    2. Генерал Кенджи Доихара
    3. Генерал Иване Мацуи (отговорен за клането в Нанкин)
    4. Генерал Хейтаро Кимура
    5. Генерал Акира Муто
    6. Генерал Коки Хирота (бивш премиер и външен министър)
    7. Генерал Сейширо Итагаки

    16:11 16.10.2026

  • 20 До новите подпалвачи на война

    0 0 Отговор
    На 7 декември 1945 г. Военната комисия признава Ямашита за виновен и го осъжда на смърт чрез обесване.
    Защитата обжалва пред Върховния съд на САЩ (Yamashita v. Styer). С мнозинство от 6 на 2 гласа Върховният съд отхвърля жалбата. Съдът постановява, че законите на войната налагат на един военен командир задължението да вземе всички подходящи мерки в рамките на правомощията си, за да контролира войските си.
    • Историческият прецедент: Процесът установява строг стандарт за командна отговорност — военачалникът е наказателно отговорен за престъпленията на подчинените си, дори ако не е знаел за тях, стига да е трябвало да знае или е заемал позиция, която го прави формално отговорен за тях.


    След като президентът на САЩ Хари Труман отказва да помилва генерала, Томоюки Ямашита е обесен на 23 февруари 1946 г. в Лос Баньос, Филипините. Преди смъртта си той отказва да се самоубие, за да поеме отговорността вместо хората си, отправя извинение към филипинския народ и призовава Нова Япония да се гради в мир.

    16:16 16.10.2026

  • 21 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Е да де, но":

    Не говори така де ! Не си в ПРАВИЛНАТА линия на пропаганда и стил !

    16:35 16.10.2026

  • 22 витаС Герулайтис

    0 0 Отговор
    А защо не изброите и колко НАЦИСТИ са били взети , спасени и прибрани лично от САЩ и ползвани в борбата им срещу СССР ?

    16:39 16.10.2026

  • 23 456

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Абе ще видиш ти напролет действителни такива постановки, трай малко, имай търпение.

    16:53 16.10.2026