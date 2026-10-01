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1 октомври 1946 г.: присъдите в Нюрнберг

1 октомври 1946 г.: присъдите в Нюрнберг

1 Октомври, 2026 16:00 705 9

  • нюрнбергски процеси-
  • нацистка германия-
  • военни престъпления-
  • херман гьоринг-
  • международно право

Международният военен трибунал осъжда 12 от водещите нацисти на смърт, а трима подсъдими са оправдани.

1 октомври 1946 г.: присъдите в Нюрнберг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В съдебната зала в Нюрнберг на 1 октомври 1946 г. приключва процесът срещу ръководители на нацистка Германия. Международният военен трибунал, създаден от САЩ, Великобритания, Франция и Съветския съюз, произнася присъдите след близо 11 месеца заседания.

Първоначално са обвинени 24 души. До същинския процес обаче не се стига за двама от тях: Роберт Лей се самоубива в затвора преди началото на делото, а Густав Круп е обявен за негоден да участва поради здравословното си състояние. Така пред съда застават 22 подсъдими, сред които Херман Гьоринг, Рудолф Хес, Йоахим фон Рибентроп, Вилхелм Кайтел, Алфред Розенберг и Алберт Шпеер.

12 смъртни присъди и три оправдателни решения

Трибуналът признава 19 от подсъдимите за виновни поне по едно от обвиненията. Дванадесет получават смъртни присъди чрез обесване, трима са осъдени на доживотен затвор, а четирима получават срокове между 10 и 20 години. Трима са оправдани.

Сред осъдените на смърт са Гьоринг, фон Рибентроп, Кайтел, Розенберг, Ернст Калтенбрунер, Ханс Франк, Вилхелм Фрик, Юлиус Щрайхер, Фриц Заукел, Алфред Йодл и Артур Зайс-Инкварт. Мартин Борман е осъден задочно, тъй като не е открит след края на войната.

Обвиненията обхващат престъпления против мира, военни престъпления, престъпления против човечеството и участие в общ план за извършването им. В решението си трибуналът формулира принцип, който остава ключов за международното наказателно право:

„Престъпленията по международното право се извършват от хора, а не от абстрактни образувания.“

Съдът отхвърля и защитата, че подсъдимите просто са изпълнявали заповеди.

Присъдите не слагат край на преследването

Десет от осъдените на смърт са обесени в Нюрнберг на 16 октомври 1946 г. Херман Гьоринг се самоубива с цианид в нощта преди екзекуцията. Присъдата срещу Борман остава неизпълнена, а по-късно е установено, че той е загинал в Берлин в края на войната.

Основният процес е последван от още 12 дела под американска юрисдикция в Нюрнберг между 1946 и 1949 г. На тях са съдени лекари, съдии, индустриалци, военни командири и представители на СС. Така Нюрнбергският процес се превръща не само в съд над нацисткия елит, но и в прецедент за личната отговорност на държавни и военни ръководители за международни престъпления.

Източници: Истъри, Дойче веле


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жертви на западната

    6 2 Отговор
    либерална демокрация

    16:06 01.10.2026

  • 3 койдазнай

    3 7 Отговор
    Лавров, Мишустин, Белоусов какво ли си мислят на тая дата?!? Щото Путин ще си тегли куршума, а те какво ще правят?!?

    16:12 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жуков

    5 0 Отговор
    Първоначално идеята е добра, но след изказването на Чърчил за желязната завеса , всичко се превръща в официален фаес. Болшинството военни и индустриалци са помилвани , защото се е очаквало да бъдат съюзници срещу нова война между Запада и СССР. По същата причина се проваля и Токийския процес в Япония.

    16:36 01.10.2026

  • 6 Чудно

    3 0 Отговор
    Ми е, какво правят французите от страната на победителите? Ама...

    Коментиран от #8

    16:49 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 cwирки..

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чудно":

    правят

    16:53 01.10.2026

  • 9 Роза

    0 0 Отговор
    Гледах филма "Нюрнберг" който излезе преди година по кината.Много е тежък за гледане,но такава е историята,и тя периодично се повтаря!И досега не е установено кой е дал на Гьоринг ампулата с цианкалий,вероятно негов много близък човек.Много стойностен филм!

    17:41 01.10.2026