Италия обявява война на Германия на 13 октомври 1943 г

На 13 октомври 1943 г. Кралство Италия обявява война на нацистка Германия. Решението е съобщено от министър-председателя и маршал Пиетро Бадолио от името на крал Виктор Емануил III. Така Италия официално се изправя срещу държавата, с която дотогава е била съюзник в рамките на Оста.

„Италианци! Няма да има мир в Италия, докато на италианска земя остане дори един германец“, заявява Бадолио в прокламацията си. Той обвинява германските войски, че са разоръжили италиански части и са нападнали други формирования след разрива между Рим и Берлин. Цитатът е предаден от американската агенция ЮПИ в съобщението си за декларацията.

От свалянето на Мусолини до примирието

Промяната започва на 25 юли 1943 г., когато Бенито Мусолини е свален от власт. Крал Виктор Емануил III назначава Пиетро Бадолио за министър-председател, но новото правителство първоначално не обявява незабавно скъсване с Германия. В същото време то води тайни преговори със Съюзниците.

На 3 септември 1943 г. Италия подписва примирие със Съединените щати, Великобритания и техните съюзници в Касибиле, Сицилия. То е обявено публично на 8 септември. Същия ден германското командване задейства операция „Аксе“ и започва окупацията на италианската територия.

Италианската армия остава без ясни указания и на много места е разоръжена от германците. Правителството на Бадолио и кралското семейство напускат Рим и се установяват в Бриндизи, в южната част на страната, която постепенно попада под контрола на Съюзниците.

Италия получава статут на съвоюваща страна

Декларацията от 13 октомври не превръща Италия автоматично в равноправен член на антихитлеристката коалиция. В съвместно изявление президентът на САЩ Франклин Рузвелт, британският министър-председател Уинстън Чърчил и съветският лидер Йосиф Сталин приемат „активното сътрудничество“ на италианския народ и въоръжени сили като съвоюващи срещу Германия. Те обаче подчертават, че условията на примирието остават в сила.

Това уточнение е важно и заради политическото разделение на страната. В северната част, окупирана от германските войски, Мусолини е върнат начело на Италианската социална република. В юга кралското правителство започва да подпомага съюзническите операции, макар че италианското участие в бойните действия първоначално е ограничено.

Историческият обрат често е описван като „смяна на страната“, но формулировката изисква уточнение. На 13 октомври 1943 г. Италия обявява война конкретно на Германия, а не едновременно на всички държави от Оста. Война на Япония тя обявява едва на 15 юли 1945 г. Следователно датата бележи началото на италианската съвоюваща роля срещу Германия, а не незабавно присъединяване към Съюзниците при равноправни условия.

Източници: upi.com, history.com, theguardian.com