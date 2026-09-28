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Нацистка Германия и СССР разделят Полша през 1939 г.

Нацистка Германия и СССР разделят Полша през 1939 г.

28 Септември, 2026 08:21, обновена 28 Септември, 2026 08:23 746 36

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  • полша-
  • нацистка германия-
  • ссср-
  • втора световна война

На 28 септември Москва и Берлин подписват договор, който оформя границата между двете окупационни зони след нахлуването в Полша.

Нацистка Германия и СССР разделят Полша през 1939 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Москва на 28 септември 1939 г. нацистка Германия и СССР подписват Договора за границата и приятелството — споразумение, с което оформят разделянето на Полша след нахлуването на двете държави. Документът е подписан от германския външен министър Йоахим фон Рибентроп и съветския външен министър Вячеслав Молотов.

Само 27 дни по-рано Варшава е атакувана от германската армия. Германия започва инвазията на 1 септември 1939 г., а на 17 септември Червената армия навлиза в Полша от изток. Полската държава се оказва между две армии, след като Берлин и Москва вече са договорили сферите си на влияние в Източна Европа с тайния протокол към Пакта за ненападение от 23 август.

Договорът оформя новата граница

На 28 септември, в деня на капитулацията на Варшава, двете правителства определят границата между своите зони в територията на бивша Полша. Според договора Германия поема управлението на земите западно от линията, а СССР — на тези източно от нея. Демаркационната граница преминава приблизително по река Буг.

В текста на споразумението Берлин и Москва заявяват, че след „разпадането на бившата полска държава“ целта им е „да възстановят мира и реда в тези територии“. Формулировката представя окупацията като административно уреждане, но договорът на практика узаконява подялбата на суверенна Полша между два тоталитарни режима.

Със секретен допълнителен протокол Германия и СССР променят и договореностите от август. Литва е включена в съветската сфера на влияние, а германско-съветската граница в Полша е изместена към Буг. Паралелно с това двете държави заявяват, че ще отхвърлят намесата на трети страни в наложеното териториално решение.

Пактът проправя пътя към войната

Пактът Рибентроп-Молотов официално е договор за ненападение със срок от 10 години. Тайните му клаузи обаче предвиждат разделяне на части от Източна Европа между Германия и СССР. Споразумението позволява на Адолф Хитлер да започне войната срещу Полша, без да се опасява от съветска намеса, докато Йосиф Сталин получава възможност да разшири съветския контрол на запад.

Великобритания и Франция обявяват война на Германия на 3 септември 1939 г., след като нейните войски нападат Полша. Последната организирана съпротива на полските части приключва на 6 октомври. Разделянето на страната поставя началото на германска и съветска окупация, съпроводена с репресии, депортации и масови престъпления срещу цивилното население.

Договорът между Берлин и Москва се оказва временен. На 22 юни 1941 г. Германия нарушава споразумението и започва нападението срещу СССР. Дотогава двете държави вече са успели да прекроят границите на Полша и да дадат старт на най-мащабния военен конфликт в Европа.

Източници: Хистъри


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освен за да се посмее ХАХАХ😀😀🤣😅

    18 14 Отговор
    Никой не чете епщайновите западни "медии" отвъд заглавията

    08:25 28.09.2026

  • 2 Факт

    18 12 Отговор
    Сутрешната доза смях и настроение от кукловодите на Джефри Епщайн

    08:26 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Историята се помни

    13 8 Отговор
    На 1 септември Германия напада Полша, а на 17 септември СССР нахлува от изток. Така Полша действително е нападната от двете държави.
    На 28 септември е подписан германо-съветският Договор за границата и приятелството, който коригира първоначалното споразумение и определя новата граница между окупационните зони.
    Важно уточнение: окончателното формализиране на подялбата обикновено се датира 29 септември, а не 28 септември. Именно така я датира например US Holocaust Memorial Museum.
    И Германия, и СССР участват унищожаването на полската държавност през септември 1939 г. !!!
    СССР окупира и по-късно анексира източната част на Полша, докато Германия окупира западната и централната част и анексира западни територии.

    08:28 28.09.2026

  • 5 Борислава

    16 12 Отговор
    Най-силното оръжие на Русия във военните й стратегии - неограничено количество ненужен матрял за месни щурмови. 2 милиона, 5 милиона, 100 милиона. Нет проблем.

    Коментиран от #15

    08:28 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Германия и СССР!!!

    4 13 Отговор
    През 1939 г. нацистка Германия и СССР съвместно нападат и окупират Полша от две страни, след като предварително са договорили сферите си на влияние. Пактът „Рибентроп–Молотов“ и тайният му протокол улесняват това разделяне.

    Това не означава, че двата режима са били дългосрочни съюзници. Те използват временното споразумение в собствен интерес, докато на 22 юни 1941 г. Германия напада СССР.

    С две думи: Полша е жертва на договорката между два тоталитарни режима — нацистка Германия и сталинисткия СССР.

    08:29 28.09.2026

  • 8 Някой

    21 9 Отговор
    А какво друго да направят с една умряла държава? Особено СССР. Те не участват в нападението на Полша на 1-ви септември, но се налага да влязат по-късно, защото полските политици емигрират набързо, изоставяйки деморализираните си войници на фронта. А те като виждат това, не се напрягат да се бият, а предават позиции и дезертитат. По този начин Германия би стигнала до границата на СССР. А Сталин не е бил глупав, както им се иска на родните жълтопаветници. Той е знаел, че е въпрос на време Германия да погледне на изток. И е искал да направи нещо като буфер.

    Коментиран от #23

    08:30 28.09.2026

  • 9 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ

    19 11 Отговор
    Всеки помни пакта Рибентроп-Молотов, но същите неща са подписвани с Хитлер от британците, от французите, дори и от поляците още през Януари 1934. Именно пакта Пилсудски-Хитлер е причина да не се създаде предлаганата в началото на 30те години от Франция и СССР Система за колективна европейска сигурност, която да сдържа агресивната политига на Хитлер. Англичаните, естествено, правят всичко възможно тази Система да не се състои защото традиционно предпочитата слаба и разделена Европа. Пилсудски е съюзник на Хитлер, представляват интересите на Хитлер в Лигата на Нациите когато Германия се оттегля от организацията. Полски войски очастват в окупацията на Чехия и анексират чешка земя. Когато Пилсудски умира, на погребението му е цялото нацистко ръководство с Хитлер начело. В началото на 1937 г. Херман Гьоринг посещава Полша. На среща с наследника на Пилсудски Едвард Ридз-Шмигли той заявява, че не само болшевиките са заплаха за Полша и Германия, но и самата Русия като държава, независимо кой я управлява - монарх, либерално правителство или каквото и да е друго правителство. По-късно полският Генерален щаб повтаря тази идея в своята Директива № 2304/2/37, провъзгласявайки, че крайната цел на полската външна политика е „елиминирането на руската държава под каквато и да е форма“.

    Полските нацисти са си получили заслуженото през ВСВ и пак ще си го получат.

    Коментиран от #36

    08:31 28.09.2026

  • 10 СССР също е ВИНОВНА!!

    8 10 Отговор
    СССР също носи отговорност за действията си през 1939–1941 г. — включително нахлуването в Полша на 17 септември 1939 г., окупацията и последвалите репресии и депортации. Съветското ръководство сключва пакта „Рибентроп–Молотов“ с нацистка Германия и участва в подялбата на полската територия.
    Затова е исторически некоректно да се създава впечатление, че само нацистка Германия е извършвала агресивни действия в началото на войната.

    08:32 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Избиват бели хора

    11 10 Отговор
    Германия, Австрия и Швейцария върнаха Нацизма като управление и никой не реагира!

    08:32 28.09.2026

  • 14 По-точно е да се каже:

    7 8 Отговор
    Нацистка Германия и сталинският СССР са два различни тоталитарни режима, които през 1939 г. временно си сътрудничат и заедно участват в унищожаването на независима Полша, въпреки че впоследствие стават смъртни врагове.
    Това е историческият факт, независимо как днешната руска или германска пропаганда представя миналото.

    08:33 28.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Неудобната ИСТИНА за СССР!!

    9 11 Отговор
    Защо руската пропаганда изтрива този факт?

    Защото това е свързано с начина, по който съветската, а по-късно и руската държавна памет представя Втората световна война.
    Историческият факт обаче е ясен: на 23 август 1939 г. СССР и нацистка Германия подписват пакта „Рибентроп–Молотов“, включително таен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. След това Германия напада Полша на 1 септември, а СССР навлиза в Полша на 17 септември.

    Защо този факт е неудобен за руската официална историческа версия?

    08:35 28.09.2026

  • 17 Мнение

    6 8 Отговор
    Историята е използвана за изграждане на национална идентичност. Когато една държава представя победата над нацизма като централен елемент от националната си легитимност, неудобните действия на собственото ѝ ръководство през 1939–1941 г. естествено стават по-трудни за включване в официалния разказ.

    08:37 28.09.2026

  • 18 Истината

    8 8 Отговор
    Същият СССР през 1939 г. сключва сделка с Хитлер и участва в подялбата на Полша.

    08:38 28.09.2026

  • 19 Аз съм веган

    5 8 Отговор
    Бензиностанцията не обича да и се напомня, как са воювали рамо до рамо с нацистите.

    08:39 28.09.2026

  • 20 Братовчеда

    11 9 Отговор
    Пактът Рибентроп-Молотов е официален съюз за ненападение между два диаметрално противоположни режима – комунистическия СССР и нацистка Германия. За русофилския наратив е трудно да обясни как „държавата на работниците“ сключва приятелски договор с Адолф Хитлер.
    Договорът съдържа секретно споразумение за териториално разделение на Източна Европа. На базата на този пакт, СССР окупира Източна Полша, Балтийските републики (Литва, Латвия, Естония) и части от Румъния (Бесарабия). Това превръща Съветския съюз в агресор в началото на Втората световна война, което руши мита за изцяло отбранителния характер на съветските действия.
    До 22 юни 1941 г. (нападението на Германия над СССР) Съветският съюз активно снабдява нацистка Германия със стратегически суровини – петрол, зърно и метали, които Хитлер използва за войната си срещу Западна Европа.

    Коментиран от #24

    08:39 28.09.2026

  • 21 По-точно

    5 9 Отговор
    Историята не трябва да се пренаписва според това кой ни е симпатичен.

    Да, СССР има огромна роля в разгрома на нацистка Германия. Но също е исторически факт, че през 1939 г. Сталин подписва пакта „Рибентроп–Молотов“ с Хитлер, а тайният протокол разделя Източна Европа на сфери на влияние. На 17 септември 1939 г. Червената армия нахлува в Полша от изток, докато германската армия вече я атакува от запад.

    Едното не отменя другото.

    Да признаваш престъпленията на нацистка Германия, но да премълчаваш или оправдаваш престъпленията на сталинисткия СССР, не е обективна история — това е избирателна памет.

    Истината няма нужда от пропаганда. Тя трябва да бъде една и съща, независимо дали е удобна за Москва, Берлин или която и да е друга столица.

    08:39 28.09.2026

  • 22 У0400 Ямбол е градът

    6 10 Отговор
    Дори и на снимката се виждат какви са прошляци руснаците.

    08:40 28.09.2026

  • 23 СофЕто

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Сталин незнам дали е бил глупав но ти определено си доста тъп. Молотов рибентроп гавори ли ти нещо

    Коментиран от #33

    08:40 28.09.2026

  • 24 Дааа

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Братовчеда":

    СССР също носи отговорност за част от събитията, довели до и разширили Втората световна война!!
    На 17 септември 1939 г. съветската армия нахлува в Източна Полша, а впоследствие Германия и СССР разделят полската територия.

    08:42 28.09.2026

  • 25 Русия

    5 6 Отговор
    Аз, аз искам да съм като Рим и като Наци Жърмани, но успешна.

    08:42 28.09.2026

  • 26 Истината

    6 9 Отговор
    Хитлерова Германия носи основната отговорност за започването на Втората световна война в Европа, но СССР не е невинен наблюдател. Съветското ръководство сключва сделка с Хитлер, участва в подялбата на Полша и извършва собствена териториална експанзия през 1939–1940 г.

    08:42 28.09.2026

  • 27 Копейкин

    1 6 Отговор
    По-точно е да де каже,че докато прокламира.а неутралитет 1939-41 г.СССР окупира половин Полша, напада Финландия вероломно/неуспешно,голям кютек,/окупира Литва,Латвия,Естония,Бесарабия,Северна Буковина,Има претенции към Румъния,България.,Турция/проливите/Иран,Суецкия канал,Индия и тн Не е ли твърде множко за една "неутрална" страна.!?

    08:43 28.09.2026

  • 28 ВСВотСАЩ

    11 7 Отговор
    Постоянно все едни и същи глупости всеки път. Не ви ли писна да се самоунижавате!
    1. Пакт за ненападение с Райха преди СССР имат - Полша, Англия, Франция..,значи, по вашата логика, де факто и ТЕ са съучастници в плячкосването на Европа.

    2. Съветският съюз НЕ напада Полша. Тогава през септември 1939 г Сталин денонсира Рижкият договор.
    СССР навлиза в Полша едва когато тя не съществува като държава, и то до Линия „Кързън“-бившите й земи определени с международен договор (.На 17 септември 1939 г.Червената армия връща обратно онези територии, които Полша завзема от Русия при военната ПОЛСКА агресия/ген. Пилсудски!/ срещу Русия през 1918-1919 г. И нито квадратен метър вповече СССР НЕ е "заграбил" през 1939 г. от Полша!

    3. Съветският съюз НЕ анексира Литва, Латвия,Естония. Влизането им в СССР е осъществено на договорна основа, със съгласието им.

    08:43 28.09.2026

  • 29 Троян

    8 2 Отговор
    Поляците са си мислели че ще победят със хусарска конна атака танкове. Накрая двете чудовища се срещат лице в лице. Хитлер и Сталин. Побеждава по голямото.

    08:48 28.09.2026

  • 30 Мишел

    8 7 Отговор
    Пактът за ненападение Молотов - Рибентроп е последният, от края на 1939г., от сключените в Европа с Германия, от държавите в Западна Европа след 1932г. С него СССР опитва да предотврати война с фашистите на Хитлер . Договорите на западните държави с Германия подготвят тази война на изток.

    08:54 28.09.2026

  • 31 ССС

    8 6 Отговор
    Като четат това, русдофилите-"антифашисти" газ пикаят и от сто кладенеца вода и лъжи вадят, как ссср демек раша е антифашистка държава. Да, натифашистка е, ама след 22.06.1941 г., а преди това?

    Целували са се с хитлер яко и навсякъде. И ако не бил той да ги нападне щяха да продължат да се целуват още повече.

    На същите тия руснаци им е през оная работа за България, всичко е въпрос на влияние и геополитика. Заради това са дошли през 1877 г., за да ни освободят, само за да ни завладеят на свой ред - всъщност да отнемат територия от османската империя и да създадат задунайска губерния. Не успяват с това тогава, а България след 1878 г. започва да се бори за независимост, както от падишаха, така и от руския император, но пък успяват през 1944 г., с окупацията наречена от русофилите-"антифашисти" освобождение и така 45 години марионетна държава.

    А и руснаците да те наричат "братушки" не е повод за гордост.

    08:59 28.09.2026

  • 32 Братовчеда

    8 5 Отговор
    Присъединяването на Литва, Латвия и Естония към СССР през 1940 г. не е доброволно, а става под силен съветски военен, политически и дипломатически натиск. Нацистка Германия и СССР подписват таен протокол, с който разделят Източна Европа на „сфери на влияние“. Балтийските страни попадат в съветската сфера. Под заплаха от военна инвазия, Москва принуждава трите държави да подпишат пактове за взаимопомощ и да позволят разполагането на червеноармейски бази на техните територии. Съветският съюз поставя нови ултиматуми, обвинявайки правителствата в заговор. Червената армия навлиза масово и окупира изцяло трите страни. Под контрола на съветските окупационни сили са организирани избори, в които е разрешено участието само на прокомунистически кандидати. Новите „парламенти“ веднага гласуват за влизане в СССР, за да се създаде илюзия за легитимност. Историческият консенсус, както и официалните позиции на самите балтийски държави, Европейския съюз и международната общност определят това събитие като незаконна окупация и анексия.

    09:01 28.09.2026

  • 33 Някой

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "СофЕто":

    Явно си силен в обидите, а не в четенето и мисленето. Типично за жълтопаветниците, де. Не ви се сърдя.пакра Ринентроп-Молотов е пакт за ненападение. Подобни пактове са били подписани между доста държави. Освен това Англия прави доста, за да осуети подписване на подобен договор с СССР. Но те са си такива - двуличници, които гледат Европа да е слаба и разделена.

    09:06 28.09.2026

  • 34 Ами да

    3 3 Отговор
    ХИТЛЕР И СТАЛИН СА БИЛИ СЪЮЗНИЦИ И ТЕ НАПАДАТ ЕВРОПА ..А НАС НИ ЛЪЖЕХА ЦЕЛ ЖИВОТ...ИМАТ НИ ОЩЕ ЗА БАЛАМУРНИЦИ...

    09:12 28.09.2026

  • 35 в кратце

    0 1 Отговор
    С нацистка Гермина съюзняците няма как да имат приятелство. Просто дипломатически са се споразумяли,кой да лапне вкусната ,полякинска пържолка.

    09:16 28.09.2026

  • 36 Докато германците завладяват Полша

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ":

    Съветският съюз я освобождава. После следва разстрелът в Катин.

    09:17 28.09.2026