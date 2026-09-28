Нацистка Германия и СССР разделят Полша през 1939 г.

В Москва на 28 септември 1939 г. нацистка Германия и СССР подписват Договора за границата и приятелството — споразумение, с което оформят разделянето на Полша след нахлуването на двете държави. Документът е подписан от германския външен министър Йоахим фон Рибентроп и съветския външен министър Вячеслав Молотов.

Само 27 дни по-рано Варшава е атакувана от германската армия. Германия започва инвазията на 1 септември 1939 г., а на 17 септември Червената армия навлиза в Полша от изток. Полската държава се оказва между две армии, след като Берлин и Москва вече са договорили сферите си на влияние в Източна Европа с тайния протокол към Пакта за ненападение от 23 август.

Договорът оформя новата граница

На 28 септември, в деня на капитулацията на Варшава, двете правителства определят границата между своите зони в територията на бивша Полша. Според договора Германия поема управлението на земите западно от линията, а СССР — на тези източно от нея. Демаркационната граница преминава приблизително по река Буг.

В текста на споразумението Берлин и Москва заявяват, че след „разпадането на бившата полска държава“ целта им е „да възстановят мира и реда в тези територии“. Формулировката представя окупацията като административно уреждане, но договорът на практика узаконява подялбата на суверенна Полша между два тоталитарни режима.

Със секретен допълнителен протокол Германия и СССР променят и договореностите от август. Литва е включена в съветската сфера на влияние, а германско-съветската граница в Полша е изместена към Буг. Паралелно с това двете държави заявяват, че ще отхвърлят намесата на трети страни в наложеното териториално решение.

Пактът проправя пътя към войната

Пактът Рибентроп-Молотов официално е договор за ненападение със срок от 10 години. Тайните му клаузи обаче предвиждат разделяне на части от Източна Европа между Германия и СССР. Споразумението позволява на Адолф Хитлер да започне войната срещу Полша, без да се опасява от съветска намеса, докато Йосиф Сталин получава възможност да разшири съветския контрол на запад.

Великобритания и Франция обявяват война на Германия на 3 септември 1939 г., след като нейните войски нападат Полша. Последната организирана съпротива на полските части приключва на 6 октомври. Разделянето на страната поставя началото на германска и съветска окупация, съпроводена с репресии, депортации и масови престъпления срещу цивилното население.

Договорът между Берлин и Москва се оказва временен. На 22 юни 1941 г. Германия нарушава споразумението и започва нападението срещу СССР. Дотогава двете държави вече са успели да прекроят границите на Полша и да дадат старт на най-мащабния военен конфликт в Европа.

Източници: Хистъри