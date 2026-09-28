Нацистка Германия и СССР разделят Полша през 1939 г.

В Москва на 28 септември 1939 г. нацистка Германия и СССР подписват Договора за границата и приятелството — споразумение, с което оформят разделянето на Полша след нахлуването на двете държави. Документът е подписан от германския външен министър Йоахим фон Рибентроп и съветския външен министър Вячеслав Молотов.
Само 27 дни по-рано Варшава е атакувана от германската армия. Германия започва инвазията на 1 септември 1939 г., а на 17 септември Червената армия навлиза в Полша от изток. Полската държава се оказва между две армии, след като Берлин и Москва вече са договорили сферите си на влияние в Източна Европа с тайния протокол към Пакта за ненападение от 23 август.
Договорът оформя новата граница
На 28 септември, в деня на капитулацията на Варшава, двете правителства определят границата между своите зони в територията на бивша Полша. Според договора Германия поема управлението на земите западно от линията, а СССР — на тези източно от нея. Демаркационната граница преминава приблизително по река Буг.
В текста на споразумението Берлин и Москва заявяват, че след „разпадането на бившата полска държава“ целта им е „да възстановят мира и реда в тези територии“. Формулировката представя окупацията като административно уреждане, но договорът на практика узаконява подялбата на суверенна Полша между два тоталитарни режима.
Със секретен допълнителен протокол Германия и СССР променят и договореностите от август. Литва е включена в съветската сфера на влияние, а германско-съветската граница в Полша е изместена към Буг. Паралелно с това двете държави заявяват, че ще отхвърлят намесата на трети страни в наложеното териториално решение.
Пактът проправя пътя към войната
Пактът Рибентроп-Молотов официално е договор за ненападение със срок от 10 години. Тайните му клаузи обаче предвиждат разделяне на части от Източна Европа между Германия и СССР. Споразумението позволява на Адолф Хитлер да започне войната срещу Полша, без да се опасява от съветска намеса, докато Йосиф Сталин получава възможност да разшири съветския контрол на запад.
Великобритания и Франция обявяват война на Германия на 3 септември 1939 г., след като нейните войски нападат Полша. Последната организирана съпротива на полските части приключва на 6 октомври. Разделянето на страната поставя началото на германска и съветска окупация, съпроводена с репресии, депортации и масови престъпления срещу цивилното население.
Договорът между Берлин и Москва се оказва временен. На 22 юни 1941 г. Германия нарушава споразумението и започва нападението срещу СССР. Дотогава двете държави вече са успели да прекроят границите на Полша и да дадат старт на най-мащабния военен конфликт в Европа.
Източници: Хистъри
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освен за да се посмее ХАХАХ😀😀🤣😅
08:25 28.09.2026
2 Факт
08:26 28.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Историята се помни
На 28 септември е подписан германо-съветският Договор за границата и приятелството, който коригира първоначалното споразумение и определя новата граница между окупационните зони.
Важно уточнение: окончателното формализиране на подялбата обикновено се датира 29 септември, а не 28 септември. Именно така я датира например US Holocaust Memorial Museum.
И Германия, и СССР участват унищожаването на полската държавност през септември 1939 г. !!!
СССР окупира и по-късно анексира източната част на Полша, докато Германия окупира западната и централната част и анексира западни територии.
08:28 28.09.2026
5 Борислава
Коментиран от #15
08:28 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Германия и СССР!!!
Това не означава, че двата режима са били дългосрочни съюзници. Те използват временното споразумение в собствен интерес, докато на 22 юни 1941 г. Германия напада СССР.
С две думи: Полша е жертва на договорката между два тоталитарни режима — нацистка Германия и сталинисткия СССР.
08:29 28.09.2026
8 Някой
Коментиран от #23
08:30 28.09.2026
9 ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ
Полските нацисти са си получили заслуженото през ВСВ и пак ще си го получат.
Коментиран от #36
08:31 28.09.2026
10 СССР също е ВИНОВНА!!
Затова е исторически некоректно да се създава впечатление, че само нацистка Германия е извършвала агресивни действия в началото на войната.
08:32 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Избиват бели хора
08:32 28.09.2026
14 По-точно е да се каже:
Това е историческият факт, независимо как днешната руска или германска пропаганда представя миналото.
08:33 28.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Неудобната ИСТИНА за СССР!!
Защото това е свързано с начина, по който съветската, а по-късно и руската държавна памет представя Втората световна война.
Историческият факт обаче е ясен: на 23 август 1939 г. СССР и нацистка Германия подписват пакта „Рибентроп–Молотов“, включително таен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. След това Германия напада Полша на 1 септември, а СССР навлиза в Полша на 17 септември.
Защо този факт е неудобен за руската официална историческа версия?
08:35 28.09.2026
17 Мнение
08:37 28.09.2026
18 Истината
08:38 28.09.2026
19 Аз съм веган
08:39 28.09.2026
20 Братовчеда
Договорът съдържа секретно споразумение за териториално разделение на Източна Европа. На базата на този пакт, СССР окупира Източна Полша, Балтийските републики (Литва, Латвия, Естония) и части от Румъния (Бесарабия). Това превръща Съветския съюз в агресор в началото на Втората световна война, което руши мита за изцяло отбранителния характер на съветските действия.
До 22 юни 1941 г. (нападението на Германия над СССР) Съветският съюз активно снабдява нацистка Германия със стратегически суровини – петрол, зърно и метали, които Хитлер използва за войната си срещу Западна Европа.
Коментиран от #24
08:39 28.09.2026
21 По-точно
Да, СССР има огромна роля в разгрома на нацистка Германия. Но също е исторически факт, че през 1939 г. Сталин подписва пакта „Рибентроп–Молотов“ с Хитлер, а тайният протокол разделя Източна Европа на сфери на влияние. На 17 септември 1939 г. Червената армия нахлува в Полша от изток, докато германската армия вече я атакува от запад.
Едното не отменя другото.
Да признаваш престъпленията на нацистка Германия, но да премълчаваш или оправдаваш престъпленията на сталинисткия СССР, не е обективна история — това е избирателна памет.
Истината няма нужда от пропаганда. Тя трябва да бъде една и съща, независимо дали е удобна за Москва, Берлин или която и да е друга столица.
08:39 28.09.2026
22 У0400 Ямбол е градът
08:40 28.09.2026
23 СофЕто
До коментар #8 от "Някой":Сталин незнам дали е бил глупав но ти определено си доста тъп. Молотов рибентроп гавори ли ти нещо
Коментиран от #33
08:40 28.09.2026
24 Дааа
До коментар #20 от "Братовчеда":СССР също носи отговорност за част от събитията, довели до и разширили Втората световна война!!
На 17 септември 1939 г. съветската армия нахлува в Източна Полша, а впоследствие Германия и СССР разделят полската територия.
08:42 28.09.2026
25 Русия
08:42 28.09.2026
26 Истината
08:42 28.09.2026
27 Копейкин
08:43 28.09.2026
28 ВСВотСАЩ
1. Пакт за ненападение с Райха преди СССР имат - Полша, Англия, Франция..,значи, по вашата логика, де факто и ТЕ са съучастници в плячкосването на Европа.
2. Съветският съюз НЕ напада Полша. Тогава през септември 1939 г Сталин денонсира Рижкият договор.
СССР навлиза в Полша едва когато тя не съществува като държава, и то до Линия „Кързън“-бившите й земи определени с международен договор (.На 17 септември 1939 г.Червената армия връща обратно онези територии, които Полша завзема от Русия при военната ПОЛСКА агресия/ген. Пилсудски!/ срещу Русия през 1918-1919 г. И нито квадратен метър вповече СССР НЕ е "заграбил" през 1939 г. от Полша!
3. Съветският съюз НЕ анексира Литва, Латвия,Естония. Влизането им в СССР е осъществено на договорна основа, със съгласието им.
08:43 28.09.2026
29 Троян
08:48 28.09.2026
30 Мишел
08:54 28.09.2026
31 ССС
Целували са се с хитлер яко и навсякъде. И ако не бил той да ги нападне щяха да продължат да се целуват още повече.
На същите тия руснаци им е през оная работа за България, всичко е въпрос на влияние и геополитика. Заради това са дошли през 1877 г., за да ни освободят, само за да ни завладеят на свой ред - всъщност да отнемат територия от османската империя и да създадат задунайска губерния. Не успяват с това тогава, а България след 1878 г. започва да се бори за независимост, както от падишаха, така и от руския император, но пък успяват през 1944 г., с окупацията наречена от русофилите-"антифашисти" освобождение и така 45 години марионетна държава.
А и руснаците да те наричат "братушки" не е повод за гордост.
08:59 28.09.2026
32 Братовчеда
09:01 28.09.2026
33 Някой
До коментар #23 от "СофЕто":Явно си силен в обидите, а не в четенето и мисленето. Типично за жълтопаветниците, де. Не ви се сърдя.пакра Ринентроп-Молотов е пакт за ненападение. Подобни пактове са били подписани между доста държави. Освен това Англия прави доста, за да осуети подписване на подобен договор с СССР. Но те са си такива - двуличници, които гледат Европа да е слаба и разделена.
09:06 28.09.2026
34 Ами да
09:12 28.09.2026
35 в кратце
09:16 28.09.2026
36 Докато германците завладяват Полша
До коментар #9 от "ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ":Съветският съюз я освобождава. После следва разстрелът в Катин.
09:17 28.09.2026