Новини
Любопитно »
Фьодор Толбухин: маршалът, свързал съдбата си с България
  Тема: Известни личности

Фьодор Толбухин: маршалът, свързал съдбата си с България

17 Октомври, 2026 09:32, обновена 17 Октомври, 2026 09:35 741 9

  • фьодор толбухин-
  • втора световна война-
  • българия 1944-
  • добрич-
  • съветски маршал

Командващият 3-ти Украински фронт ръководи навлизането на съветските войски в България през септември 1944 г. Името му остава в българската история и чрез старото име на Добрич

Фьодор Толбухин: маршалът, свързал съдбата си с България - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 17 октомври 1949 г. в Москва умира Фьодор Иванович Толбухин – съветски маршал, командващ 3-ти Украински фронт в края на Втората световна война и една от ключовите фигури в събитията, довели до навлизането на съветските войски в България през септември 1944 г.

Толбухин е роден на 16 юни 1894 г. в село Андроники, Ярославска губерния. Произхожда от селско семейство, но военната му кариера започва още в армията на Руската империя. Участва в Първата световна война, а след революцията през 1917 г. се присъединява към Червената армия. Оттам нататък постепенно се издига до висш команден пост.

От Сталинград до Балканите

През Втората световна война Толбухин ръководи 57-а армия в Сталинградската битка, а по-късно командва Южния фронт и 4-ти Украински фронт. От май 1944 г. оглавява 3-ти Украински фронт, който участва в операциите в Румъния, България, Югославия, Унгария и Австрия.

На 7 септември 1944 г., ден преди съветските войски да преминат границата, Толбухин подписва обръщение към българския народ. В него се казва: „Червената армия няма намерение да воюва с българския народ и неговата армия, тъй като смята българския народ за братски.“

На 8 септември части на 3-ти Украински фронт навлизат в България. Българската армия не оказва съпротива, а на следващия ден в София е извършен политическият преврат, с който на власт идва правителството на Отечествения фронт. Толбухин остава свързан с тези събития не само като военен командващ, но и като представител на съветското ръководство в следвоенна България.

Председател на Съюзната контролна комисия

От ноември 1944 г. Толбухин е председател на Съюзната контролна комисия, създадена след подписването на примирието между България и съюзниците. На 17 ноември той и командващият българската армия генерал Иван Маринов договарят продължаването на участието на българските войски във войната срещу Германия.

Създадена е Първа българска армия с около 130 000 души начело с генерал Владимир Стойчев. Армията е поставена под прякото ръководство на командването на 3-ти Украински фронт. Българските части водят тежки сражения през зимата на 1944–1945 г., участват в Дравската епопея и в настъплението към река Мур.

Името му в българската памет

През 1946 г. Толбухин е обявен за почетен гражданин на Добрич и Враца. Само дни след смъртта му, на 20 октомври 1949 г., Добрич е преименуван на Толбухин. Градът носи това име до септември 1990 г., когато е възстановено историческото название Добрич.

В София неговото име е дадено на днешния булевард „Васил Левски“, който до 1990 г. се нарича булевард „Толбухин“. Така присъствието на маршала в България остава не само в архивите за войната и примирието, но и в картата на градовете – като знак за епоха, чиито оценки днес се четат през сложната история на 1944 г. и следвоенните години.

Толбухин е удостоен посмъртно със званието Герой на Съветския съюз през 1965 г. Погребан е край Кремълската стена в Москва.

Източници: archives.bnr.bg, dobrichmuseum.bg, dobrich.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Още един натрапен

    6 6 Отговор
    " брат " от Мордор!

    Никой не го е канил.

    09:53 17.10.2026

  • 4 Превеждам на майчин език

    3 2 Отговор
    Ние ще ви превземем, а вие не се съпротивлявайте. Ще сложим одобрено от нас правителство и ще живеете по окупационните закони. И ние живеем по тях. Нали сме братя?

    09:59 17.10.2026

  • 5 Кирил

    3 1 Отговор
    Доста постна статия за Толбухин, агресор, помогнал за идването на власт в България на комунистите, изцяло представители на най-простата и неграмотна част от населението. Не казва и нищо за това, какъв крадец е бил, как е отмъквал ценности от завладените територии и ги е пращал с вагони на близките си.

    10:01 17.10.2026

  • 6 Гориил

    3 2 Отговор
    Той искаше да даде на българите щастие и свобода. Народна България беше страна с големи постижения в икономиката, културата, науката и военната мощ.Той искаше никой по света да не смее да унижава или обижда България и българите. И така остана почти половин век.Русия искрено защити своя приятел.

    Коментиран от #8

    10:04 17.10.2026

  • 7 отец Чапаев и Петка

    3 1 Отговор
    Слава на маршал Толбухин, освободител на Европа и България... „Червената армия няма намерение да воюва с българския народ и неговата армия, тъй като смята българския народ за братски.“

    10:05 17.10.2026

  • 8 ГУМЕН КРАДЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    ОКУПАТОР !

    10:08 17.10.2026

  • 9 Не е трябвало Толбухин да влиза в Българ

    0 0 Отговор
    Тогава победената фашистка България щеше да бъде териториално погълната от победителите Югославия и Гърция.
    А може би щеше да стане картофена нива както е искал Чърчил

    10:14 17.10.2026