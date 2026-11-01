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1 ноември 1943 г. Московската декларация за безусловната капитулация на Хитлер

1 ноември 1943 г. Московската декларация за безусловната капитулация на Хитлер

1 Ноември, 2026 01:17 596 2

  • московска декларация-
  • втора световна война-
  • антихитлеристка коалиция-
  • безусловна капитулация-
  • организация на обединените нации

Съюзниците обвързват общите си действия с победата над държавите от Оста и поставят основите на бъдеща международна организация

1 ноември 1943 г. Московската декларация за безусловната капитулация на Хитлер - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Москва е подписана Декларацията на четирите държави за всеобщата сигурност. Съединените щати, Великобритания, Съветският съюз и Китай заявяват, че ще продължат войната срещу държавите от Оста до полагането на оръжията им на основата на безусловна капитулация.

Документът е подписан от американския държавен секретар Кордъл Хъл, британския външен министър Антъни Идън, съветския народен комисар по външните работи Вячеслав Молотов и китайския посланик във Москва Фу Бинчан. В текста съюзниците заявяват, че ще действат заедно при капитулацията и разоръжаването на общия враг.

Формулата за капитулацията

Московската декларация не създава за първи път изискването за безусловна капитулация. Формулата е публично обявена през януари 1943 г. от президента на Съединените щати Франклин Рузвелт и британския премиер Уинстън Чърчил на конференцията в Казабланка. В Москва тя е включена в официален многостранен документ, подписан и от Съветския съюз и Китай.

Съюзниците ще продължат военните действия до безусловната капитулация на държавите от Оста.

Така е отхвърлена възможността за отделно примирие или договорено прекратяване на войната с някоя от държавите от Оста, което би позволило на нейното ръководство да запази военни и политически позиции. Атлантическата харта от август 1941 г. поставя общите принципи на съюзническата политика, но самата формула за безусловна капитулация се утвърждава по-късно.

Планът за следвоенния ред

Московската декларация има значение и извън военните действия. В нея четирите държави признават необходимостта „в най-ранния практически срок“ да бъде създадена обща международна организация, основана на суверенното равенство на миролюбивите държави. Целта е тя да поддържа международния мир и сигурност след края на войната. Тази идея по-късно води до създаването на Организацията на обединените нации.

Съюзниците се ангажират също да предприемат мерки срещу всяко нарушение на условията, наложени на победените държави, и да се консултират за съвместни действия в името на международната сигурност.

Московската конференция приема и отделни документи за бъдещето на Австрия и за наказването на германски военнослужещи, членове на нацистката партия и други лица, свързани с извършени зверства. В декларацията за Австрия съюзниците обявяват присъединяването на страната към Германия през 1938 г. за недействително и заявяват, че искат възстановяването на независима австрийска държава.

Декларацията е част от по-широкия процес, в който военният съюз срещу нацистка Германия, Италия и Япония започва да се превръща в основа на следвоенния международен ред.

Източници: history.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 яви ноември 1943-та

    2 2 Отговор
    не е ли малко раничко. за безусловната капитулация на Хитлер.
    Оправете заглавието.

    01:21 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.