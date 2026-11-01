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Добричлия спечели 5,86 млн. евро от тотото

Добричлия спечели 5,86 млн. евро от тотото

1 Ноември, 2026 21:49 1 205 10

  • тотото-
  • джакпот-
  • добрич-
  • тото 2 - 6/49-
  • тото милионер

Печалбата е реализирана в тираж № 86 на Тото 2 - 6/49 и е втората най-голяма в историята на играта

Добричлия спечели 5,86 млн. евро от тотото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участник от Добрич спечели джакпота от 5 859 221 евро в играта Тото 2 - 6/49 на Българския спортен тотализатор. Печалбата е реализирана в тираж № 86 и е втората най-голяма в историята на играта.

Сумата превръща късметлията в 155-ия тото милионер в България и петия за 2026 г. Фишът е обикновен, с по шест числа във всяка от четирите области, а стойността му е 3,60 евро.

От държавната лотария посочиха печелившата комбинация:

„Печелившата комбинация е 11, 16, 20, 39, 40 и 45.“

Това е третият джакпот от Тото 2 - 6/49, спечелен в Добрич. Предишните големи печалби в града са реализирани на 30 май 2021 г. и 6 октомври 2024 г.

В следващия тираж, който ще се проведе в четвъртък, джакпотът започва от 1,5 млн. евро. Прогнозният му размер е 1,58 млн. евро.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg


Добрич / България
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  • 6 Почти

    8 0 Отговор
    повервахме!😉

    22:10 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евала.

    5 3 Отговор
    Вземай парите и изчезвай. Ту връщат комунизма.
    Ще национализират всичко.

    Коментиран от #9

    22:16 01.11.2026

  • 9 Отиде

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евала.":

    му печалбата, за президентската победа.

    22:24 01.11.2026

  • 10 1111

    4 0 Отговор
    Е, как пък все на избори падат големите печалби? Да не говорим, че за спорта при такъв оборот не пада един лев, виждаме състоянието на федерациите...

    22:47 01.11.2026