Добричлия спечели 5,86 млн. евро от тотото

Участник от Добрич спечели джакпота от 5 859 221 евро в играта Тото 2 - 6/49 на Българския спортен тотализатор. Печалбата е реализирана в тираж № 86 и е втората най-голяма в историята на играта.
Сумата превръща късметлията в 155-ия тото милионер в България и петия за 2026 г. Фишът е обикновен, с по шест числа във всяка от четирите области, а стойността му е 3,60 евро.
От държавната лотария посочиха печелившата комбинация:„Печелившата комбинация е 11, 16, 20, 39, 40 и 45.“
Това е третият джакпот от Тото 2 - 6/49, спечелен в Добрич. Предишните големи печалби в града са реализирани на 30 май 2021 г. и 6 октомври 2024 г.
В следващия тираж, който ще се проведе в четвъртък, джакпотът започва от 1,5 млн. евро. Прогнозният му размер е 1,58 млн. евро.
Източници: nova.bg, bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Почти
22:10 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Евала.
Ще национализират всичко.
Коментиран от #9
22:16 01.11.2026
9 Отиде
До коментар #8 от "Евала.":му печалбата, за президентската победа.
22:24 01.11.2026
10 1111
22:47 01.11.2026