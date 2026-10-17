Шест звездни двойки, които останаха близки и след раздялата

След края на една връзка някои двойки прекъсват контактите си, докато други успяват да запазят приятелството и взаимното уважение. В света на известните личности има няколко любопитни примера за бивши партньори, които продължават да бъдат част от важните моменти в живота си, предава Lifestyle.bg.

Тоби Магуайър и Дженифър Майер

Актьорът Тоби Магуайър и дизайнерката на бижута Дженифър Майер се женят на Хаваите през 2007 г. и имат две деца - Руби и Отис. През 2016 г. обявяват раздялата си, а през 2020 г. Майер подава молба за развод.

Двамата запазват близки отношения и продължават съвместно да се грижат за децата си. По-късно Магуайър води сватбената церемония на бившата си съпруга и новия ѝ партньор на Хаваите.

Деми Мур и Брус Уилис

Деми Мур и Брус Уилис сключват брак през ноември 1987 г. и имат три дъщери - Румър, Скаут и Талула. След 13 години заедно се развеждат през 2000 г., но запазват приятелските си отношения.

През септември 2005 г. Уилис присъства на сватбата на Мур с Аштън Къчър в Бевърли Хилс. През 2009 г. актрисата е сред гостите на сватбата на Уилис и Ема Хеминг на островите Търкс и Кайкос, а десет години по-късно присъства и на подновяването на брачните им обети.

Принц Хари

Между 2004 и 2011 г. принц Хари има връзка с Челси Дейви, с която се запознава, докато тя живее в Африка. Двамата преминават през раздели и събирания, а Дейви го придружава на няколко кралски събития, включително на сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън през 2011 г.

Въпреки раздялата си те запазват добрите си отношения. През май 2018 г. Дейви присъства на сватбата на Хари и Меган Маркъл. Сред гостите е и друга бивша приятелка на принца - Кресида Бонас. Двамата започват да се срещат през 2012 г. чрез братовчедката му принцеса Йожени, а връзката им продължава близо две години и приключва през 2014 г.

Принц Уилям

През 2000 г. принц Уилям има кратка връзка с Роуз Фаркуар. Макар отношенията им да не продължават дълго, двамата остават в общ приятелски кръг.

Фаркуар е сред гостите на сватбата на Уилям и Кейт през април 2011 г. в Уестминстърското абатство. През декември 2022 г. принцът също присъства на сватбата ѝ с Джордж Джемел в Котсуолдс.

Кристи Бринкли и Били Джоел

Моделът Кристи Бринкли и музикантът Били Джоел се женят през 1985 г. По-късно същата година се ражда дъщеря им Алекса Рей. След близо десетилетие заедно двамата се развеждат, но запазват приятелството си.

През 1996 г. Джоел присъства на сватбата на Бринкли с Питър Кук. През юли 2015 г. тя от своя страна е гост на сватбата на музиканта с Алексис Родерик в имението им в Лонг Айлънд.

Уилмър Валдерама и Манди Мур

Връзката между актьорите Уилмър Валдерама и Манди Мур продължава от 2000 до 2002 г., когато Мур все още е тийнейджърка.

Въпреки че романтичните им отношения приключват, двамата успяват да запазят приятелството си. През ноември 2018 г. Валдерама присъства на сватбата на Мур с Тейлър Голдсмит, фронтмен на групата Dawes, съобщава People.

Тези истории показват, че краят на една романтична връзка невинаги означава край на близостта. При някои бивши партньори приятелството и взаимното уважение остават важна част от отношенията им и след като всеки поеме по собствен път.