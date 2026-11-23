Отбор "Бивши" Ваня Запрянова и Светлин Митев от „Игри на волята“ открехната завесата за раздялата си в подкаста „След игрите“, където говориха за различията помежду си, различните си очаквания и как любовта им е преминала към приятелство благодарение на Игрите.

„Вече сме бивши съотборници и бивши като бивши“, каза победителят в "Турнири на волята" Светлин в началото на разговора. Ваня допълни с усмивка: „Бетонирахме името бивши“.

На въпроса от страна на водещата Симона Ръждавичка защо са се разделили двамата първоначално поднесоха провокативен отговор. Светлин посочи „друга жена“, а Ваня продължи историята с думите: „Любовта за мен не е нещо, което пита и няма пол. В случая стана така, че се влюбих в друга жена“.

Малко по-късно обаче двамата избухнаха в смях и уточниха, че това е предварително измислена шега, а не действителната причина за раздялата. По думите им с времето станало ясно, че различията помежду им се оказали твърде големи, за да продължат като двойка.

Светлин открои разминаванията във възгледите им и седемгодишната възрастова разлика в полза на каскадьорката. Според него двамата са преминали през различен житейски опит, което се е отразило на отношенията им. Ваня допълни, че различията постепенно започнали да ги отдалечават, вместо да ги сближават.

Двамата са се разделили през март 2026 г. - месеци преди старта на звездния сезон на Игрите. През юли отново започнали да прекарват време заедно покрай подготовката за All Stars сезона на „Игри на волята“. Общите тренировки ги върнали към познатия ритъм, макар че след раздялата имало период, в който почти напълно прекъснали комуникацията.

Днес Ваня определя отношенията им като приятелски. Общата подготовка за предаването им помогнала да възстановят нормалния си контакт, без това да означава, че са подновили връзката си.

В разговора Ваня сподели, че иска да създаде семейство още от ранните си 20 години, но досега не е срещнала подходящия партньор. Когато започнала връзката си със Светлин, тя знаела, че той е по-млад и че създаването на семейство не е сред непосредствените му планове.

„Ако знам, че той е човекът, аз ще го изчакам“, заяви Ваня. Тя обаче подчерта, че различната готовност за семейство не е основната причина за края на връзката им. Като решаващи двамата посочиха натрупаните различия и различните си представи за живота.