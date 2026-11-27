Габриела Петрова и Радослав Ангелов от „Ергенът: Любов в рая“ са се разделили, твърди информация, цитирана от Intrigi.bg. Според близки до Габриела краят на връзката е настъпил наскоро, а инициатор е била тя.

По същите твърдения през последните седмици отношенията им са били повлияни и от намесата на родителите на Радослав. Близки до Габриела разказват, че в първите дни след раздялата тя я е приела тежко, но след това се е съвзела и вече излиза с други мъже. Това твърдение не е потвърдено с публично изявление от самата нея.

Габи намекна за края на връзката

В свой подкаст Габриела коментира какъв тип мъже предпочита и заявява: „Аз мисля да се преориентирам отново към лошите момчета. Че „джентълмените“ са джентълмени само в ресторанта пред хората, а в къщи са точно обратното. Такива не ми трябват“.

Думите ѝ бяха свързани с твърдението, че връзката ѝ с Радослав е приключила. Преди това самата Габриела е определяла Радо като джентълмен в рамките на отношенията им.

Радослав също е направил равносметка за участието си в риалити формата. В свое стори той е признал, че съжалява за поведението си и че, когато се е видял отстрани, не е харесал това, което е видял. Майка му публично е изразила съжаление за действията на сина си, а впоследствие е заключила профила си след негативни реакции.

Двамата стигнали до финала на шоуто

Според информацията, цитирана от Intrigi.bg, Габриела и Радослав са стигнали заедно до финала на „Ергенът: Любов в рая“ и са се сгодили. Твърди се още, че след края на снимките са останали заедно четири месеца.

В ефира на bTV през септември 2026 г. участничката Ивка коментира отношенията им и заявява, че Габи и Радо са влюбени, но Габриела трябва да бъде по-търпелива с него. Това е един от последните публични контексти, в които двойката е представяна като заедно.

Към момента няма публично потвърждение от Габриела Петрова или Радослав Ангелов, че са сложили окончателен край на връзката си.

Източници: hotarena.net, btv.bg