На 18 октомври 1867 г. САЩ поемат контрола над Аляска

На 18 октомври 1867 г. в Ситка руското знаме е свалено, а на негово място е издигнато знамето на Съединените щати. Така официално приключва руското управление над Аляска, купена от Вашингтон за 7,2 милиона долара.

Сделката е договорена месеци по-рано. На 30 март 1867 г. държавният секретар на САЩ Уилям Сюърд и руският дипломат Едуард дьо Щокъл подписват договора за отстъпването на територията. Сенатът го ратифицира на 9 април, а президентът Андрю Джонсън го подписва на 28 май. Формалното предаване обаче се извършва едва през октомври в тогавашната столица на Руска Америка – Ситка.

Защо Русия се отказва от територията

Руското присъствие в Северна Америка започва през XVIII век, но управлението на огромната и отдалечена територия се оказва трудно и скъпо. Аляска е далеч от основните центрове на империята, а защитата ѝ би била сложна при евентуален конфликт с Великобритания, която контролира съседна Канада.

Москва предпочита да получи пари за територията, вместо да рискува да я загуби без компенсация. За Сюърд покупката е начин Съединените щати да разширят влиянието си в северната част на Тихия океан. Договорът предоставя на Вашингтон територия от 586 412 квадратни мили – площ, над два пъти по-голяма от тази на Тексас. Цената е по-малко от два цента за акър.

„Глупостта на Сюърд“

В Съединените щати сделката първоначално предизвиква подигравки. Част от политиците и журналистите смятат Аляска за студена, безплодна и икономически безполезна територия. Така се появяват прякорите „глупостта на Сюърд“, „леденият шкаф на Сюърд“ и „градината на полярните мечки на Андрю Джонсън“.

По време на церемонията в Ситка руският комисар Алексей Пещуров произнася думите: „По заповед на Негово Величество, императора на Русия, предавам на Съединените щати територията на Аляска.“ Американският генерал Ловел Русо приема предаването от името на Вашингтон.

Чекът, златото и промяната в оценката

Плащането не е извършено в деня на церемонията. На 1 август 1868 г. Министерството на финансите на САЩ издава чек за 7,2 милиона долара, с който Русия получава договорената сума. Документът днес е сред най-известните финансови следи от покупката.

Оценката за сделката започва да се променя след откриването на злато в Аляска и близките райони в края на XIX век. Златната треска привлича хиляди търсачи и заселници, а по-късно територията се превръща и във важен източник на нефт и други природни ресурси. Аляска става 49-ият щат на САЩ на 3 януари 1959 г.

В преговорите участват само Русия и Съединените щати. Местните народи на Аляска не са поканени на масата, въпреки че са обитавали земите много преди появата на руските селища. Това е една от важните разлики между дипломатическия разказ за покупката и историята на хората, които вече живеят на територията.

Източници: history.com, apnews.com