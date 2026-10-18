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На 18 октомври 1867 г. САЩ поемат контрола над Аляска

На 18 октомври 1867 г. САЩ поемат контрола над Аляска

18 Октомври, 2026 14:24 425 6

  • аляска-
  • съединени щати-
  • русия-
  • уилям сюърд-
  • история

Вашингтон плаща 7,2 милиона долара за огромната руска територия. В началото сделката е осмивана, но по-късно златото и петролните ресурси променят оценката за нея

На 18 октомври 1867 г. САЩ поемат контрола над Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 18 октомври 1867 г. в Ситка руското знаме е свалено, а на негово място е издигнато знамето на Съединените щати. Така официално приключва руското управление над Аляска, купена от Вашингтон за 7,2 милиона долара.

Сделката е договорена месеци по-рано. На 30 март 1867 г. държавният секретар на САЩ Уилям Сюърд и руският дипломат Едуард дьо Щокъл подписват договора за отстъпването на територията. Сенатът го ратифицира на 9 април, а президентът Андрю Джонсън го подписва на 28 май. Формалното предаване обаче се извършва едва през октомври в тогавашната столица на Руска Америка – Ситка.

Защо Русия се отказва от територията

Руското присъствие в Северна Америка започва през XVIII век, но управлението на огромната и отдалечена територия се оказва трудно и скъпо. Аляска е далеч от основните центрове на империята, а защитата ѝ би била сложна при евентуален конфликт с Великобритания, която контролира съседна Канада.

Москва предпочита да получи пари за територията, вместо да рискува да я загуби без компенсация. За Сюърд покупката е начин Съединените щати да разширят влиянието си в северната част на Тихия океан. Договорът предоставя на Вашингтон територия от 586 412 квадратни мили – площ, над два пъти по-голяма от тази на Тексас. Цената е по-малко от два цента за акър.

„Глупостта на Сюърд“

В Съединените щати сделката първоначално предизвиква подигравки. Част от политиците и журналистите смятат Аляска за студена, безплодна и икономически безполезна територия. Така се появяват прякорите „глупостта на Сюърд“, „леденият шкаф на Сюърд“ и „градината на полярните мечки на Андрю Джонсън“.

По време на церемонията в Ситка руският комисар Алексей Пещуров произнася думите: „По заповед на Негово Величество, императора на Русия, предавам на Съединените щати територията на Аляска.“ Американският генерал Ловел Русо приема предаването от името на Вашингтон.

Чекът, златото и промяната в оценката

Плащането не е извършено в деня на церемонията. На 1 август 1868 г. Министерството на финансите на САЩ издава чек за 7,2 милиона долара, с който Русия получава договорената сума. Документът днес е сред най-известните финансови следи от покупката.

Оценката за сделката започва да се променя след откриването на злато в Аляска и близките райони в края на XIX век. Златната треска привлича хиляди търсачи и заселници, а по-късно територията се превръща и във важен източник на нефт и други природни ресурси. Аляска става 49-ият щат на САЩ на 3 януари 1959 г.

В преговорите участват само Русия и Съединените щати. Местните народи на Аляска не са поканени на масата, въпреки че са обитавали земите много преди появата на руските селища. Това е една от важните разлики между дипломатическия разказ за покупката и историята на хората, които вече живеят на територията.

Източници: history.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 1 Отговор
    Това е историческо събитие.

    14:30 18.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Контрол за сто години.1967 г е трябвало да я върнат но отказали на СССР

    Коментиран от #4

    14:30 18.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    1 0 Отговор
    Жириновски си я искаше- американците да я върнели на Русия. Никой не му обърна внимание на старият глупак. Американците са по сделките, но интересно защо Великобритания, не е предложила пари на Русия. Много по-логично от географска и логистична гледна точка беше да я купят и присъединят към Канада. Явно не са видели потенциала на Аляска. Американците са я купили направо без пари. По-малко от два цента за четири декара. В сегашни пари е около 12 цента за декар.

    14:41 18.10.2026

  • 4 Образовай се малко

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    През 1867 г. държавният секретар на САЩ Уилям Х. Сюард закупува Аляска от Русия за 7,2 милиона долара. Недостигът на пари в брой на Русия (поради нестабилното ѝ финансово положение) и страхът от загуба на територията в бъдещ конфликт с британските ѝ съперници подтикват цар Александър II да я продаде на Съединените щати след поражението в Кримската война.

    14:41 18.10.2026

  • 5 Йода

    0 0 Отговор
    Чакам да видя как ще загубят идиотите и Сибир.

    14:42 18.10.2026

  • 6 Гориил

    0 0 Отговор
    Франция продаде Флорида през 1819 г. само за пет милиона долара.

    14:46 18.10.2026