Пилот пусна децата си да управляват самолет, загинаха 75 души

Думите „Елдар, отдръпни се!“ остават сред последните записи в пилотската кабина на полет 593 на „Аерофлот“. Те са произнесени от резервния капитан Ярослав Владимирович Кудрински, след като синът му заема пилотското място по време на полет от Москва към Хонконг. Малко по-късно самолетът се разбива в планински район, а всички 75 души на борда загиват.
Катастрофата става на 23 март 1994 г.
Децата в пилотската кабина
Капитан на полета е Андрей Викторович Данилов, а първи помощник-командир е Игор Василиевич Пискарьов. Кудрински изпълнява ролята на резервен капитан и по време на полета кани в кабината децата си – 15-годишния Елдар и 13-годишната Яна.
Той позволява на двамата да сядат на пилотското място, докато автопилотът е включен. При Яна Кудрински настройва самолета така, че тя да остане с впечатлението, че сама прави завои. Когато идва ред на Елдар, момчето натиска щурвала за повече от 30 секунди.
Това действие не изключва напълно автопилота, но превключва част от управлението обратно в ръчен режим. Предупредителна светлина сигнализира за промяната, но пилотите не я забелязват навреме. Самолетът започва да се накланя и бързо губи височина.
Последните секунди
Когато разбира какво се случва, Кудрински започва да крещи на сина си да се отдалечи от управлението. На бордовия запис се чуват думите:„Елдар, отдръпни се! Отиди отзад, отиди отзад, Елдар! Виждаш опасността, нали? Отдръпни се, отдръпни се. Казвам ти да се отдръпнеш!“
След това пилотите се опитват да извадят самолета от пикирането. При маневрата машината се издига почти вертикално, губи скорост и отново влиза в свределно движение. Последвалите опити за възстановяване идват твърде късно, а самолетът се удря в планинския масив със скорост около 257 километра в час.
Какво установява разследването
Разследването стига до извода, че самолетът вероятно е можел да се стабилизира, ако пилотите са отпуснели управлението след началото на въртенето. Машината е щяла постепенно да излезе от свределното движение, но дотогава вече е била загубила прекалено много височина.
Първоначално авиокомпанията се опитва да отхвърли вината на екипажа. По-късното публикуване на записа от черната кутия обаче показва, че децата са били в пилотската кабина и че едно от тях е оказало влияние върху управлението на самолета. Случаят остава един от най-известните примери за опасностите от допускането на външни лица до управлението на пътнически самолет.
Източници: ladbible.com, latimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сертуни
Коментиран от #4
13:37 18.10.2026
2 Само питам
Я пишете какво става във Франция ,Италия ,Испания , Белгия ...
Коментиран от #8, #11, #14
13:40 18.10.2026
3 Въпрос
Коментиран от #6
13:44 18.10.2026
4 Милен Цветков
До коментар #1 от "Сертуни":На 15 години - ми няма да ги осъдят, даже ако бяха оцелели - я виж при нас как ги пущат, а си мислим, че сме по-добре от Сибир...
13:51 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какво
До коментар #2 от "Само питам":да става - комунягите искат комунизъм в ссср.
13:57 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Василеску
Коментиран от #16
14:00 18.10.2026
11 Опорка
До коментар #2 от "Само питам":Сайтовете за новини са нацвъкани с мaлоумни статийки, подобна на тази, които нямат нищо общо с произходящето. И напротив, произходящето е отразено изключително оскъдно. Мисля, няма нужда да обяснявам какви са причините.
14:03 18.10.2026
12 Тази катастрофа
14:06 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ре да к цията
До коментар #2 от "Само питам":Сорос не ни дава
14:08 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само в руСССия
Коментиран от #20, #21
14:22 18.10.2026
19 Топ заглавия
14:29 18.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.