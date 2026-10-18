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Пилот пусна децата си да управляват самолет, загинаха 75 души

Пилот пусна децата си да управляват самолет, загинаха 75 души

18 Октомври, 2026 13:24, обновена 18 Октомври, 2026 13:33 2 221 21

  • полет 593-
  • аерофлот-
  • самолетна катастрофа-
  • черна кутия-
  • русия

Последните, изпълнени с паника думи на Ярослав Владимирович Кудрински бяха записани от черната кутия.

Пилот пусна децата си да управляват самолет, загинаха 75 души - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Думите „Елдар, отдръпни се!“ остават сред последните записи в пилотската кабина на полет 593 на „Аерофлот“. Те са произнесени от резервния капитан Ярослав Владимирович Кудрински, след като синът му заема пилотското място по време на полет от Москва към Хонконг. Малко по-късно самолетът се разбива в планински район, а всички 75 души на борда загиват.

Катастрофата става на 23 март 1994 г.

Децата в пилотската кабина

Капитан на полета е Андрей Викторович Данилов, а първи помощник-командир е Игор Василиевич Пискарьов. Кудрински изпълнява ролята на резервен капитан и по време на полета кани в кабината децата си – 15-годишния Елдар и 13-годишната Яна.

Той позволява на двамата да сядат на пилотското място, докато автопилотът е включен. При Яна Кудрински настройва самолета така, че тя да остане с впечатлението, че сама прави завои. Когато идва ред на Елдар, момчето натиска щурвала за повече от 30 секунди.

Това действие не изключва напълно автопилота, но превключва част от управлението обратно в ръчен режим. Предупредителна светлина сигнализира за промяната, но пилотите не я забелязват навреме. Самолетът започва да се накланя и бързо губи височина.

Последните секунди

Когато разбира какво се случва, Кудрински започва да крещи на сина си да се отдалечи от управлението. На бордовия запис се чуват думите:

„Елдар, отдръпни се! Отиди отзад, отиди отзад, Елдар! Виждаш опасността, нали? Отдръпни се, отдръпни се. Казвам ти да се отдръпнеш!“

След това пилотите се опитват да извадят самолета от пикирането. При маневрата машината се издига почти вертикално, губи скорост и отново влиза в свределно движение. Последвалите опити за възстановяване идват твърде късно, а самолетът се удря в планинския масив със скорост около 257 километра в час.

Какво установява разследването

Разследването стига до извода, че самолетът вероятно е можел да се стабилизира, ако пилотите са отпуснели управлението след началото на въртенето. Машината е щяла постепенно да излезе от свределното движение, но дотогава вече е била загубила прекалено много височина.

Първоначално авиокомпанията се опитва да отхвърли вината на екипажа. По-късното публикуване на записа от черната кутия обаче показва, че децата са били в пилотската кабина и че едно от тях е оказало влияние върху управлението на самолета. Случаят остава един от най-известните примери за опасностите от допускането на външни лица до управлението на пътнически самолет.

Източници: ladbible.com, latimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сертуни

    14 5 Отговор
    Какво са животите на някакви си хора, когато искаш да направиш щастливи детските очи и да им изпълняваш прищявките!

    Коментиран от #4

    13:37 18.10.2026

  • 2 Само питам

    49 14 Отговор
    Какви са тия новини от преди 32 години ?!
    Я пишете какво става във Франция ,Италия ,Испания , Белгия ...

    Коментиран от #8, #11, #14

    13:40 18.10.2026

  • 3 Въпрос

    29 10 Отговор
    Някои вярват ли на подобна история и защо се публикува точно сега ? След 32 години това ли е топ новината от онези времена ?

    Коментиран от #6

    13:44 18.10.2026

  • 4 Милен Цветков

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сертуни":

    На 15 години - ми няма да ги осъдят, даже ако бяха оцелели - я виж при нас как ги пущат, а си мислим, че сме по-добре от Сибир...

    13:51 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какво

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    да става - комунягите искат комунизъм в ссср.

    13:57 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Василеску

    22 6 Отговор
    Тази "новина" от преди повече от зо години замества наглото и престъпно нежелание да се проследява какво става в Европа - масовите протести против даването на СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЕВРО НА КЛИКАТА НА ЗЕЛЕНСКИ, вместо "за хората"(по Шиши)

    Коментиран от #16

    14:00 18.10.2026

  • 11 Опорка

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Сайтовете за новини са нацвъкани с мaлоумни статийки, подобна на тази, които нямат нищо общо с произходящето. И напротив, произходящето е отразено изключително оскъдно. Мисля, няма нужда да обяснявам какви са причините.

    14:03 18.10.2026

  • 12 Тази катастрофа

    2 6 Отговор
    не пренебрегва сегашната действителност в света, а доказва колко са неастни путинистите, на които и сега се дължат много проблеми по света!

    14:06 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ре да к цията

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Сорос не ни дава

    14:08 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Само в руСССия

    2 3 Отговор
    Може да стане подобно нещо, тотално блато

    Коментиран от #20, #21

    14:22 18.10.2026

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    2 1 Отговор
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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.