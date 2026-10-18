Кръст уби свещеник по време на литургия в Еквадор ВИДЕО

Свещеник загина по време на литургия в Гуаякил, Еквадор, след като голям дървен кръст се откъсна от мястото си зад олтара и падна върху него. Инцидентът е станал в събота, 17 октомври, в църквата „Наша госпожа на вечната помощ“.
Патрисио Алфредо Санчес Молинари е отслужвал литургията, когато кръстът е паднал. Службата е била излъчвана на живо в интернет, а моментът е останал записан от камерите. Вярващи са се опитали да помогнат на свещеника непосредствено след инцидента.
Архиепископията на Гуаякил потвърди смъртта му в съобщение, подписано от кардинал Луис Херардо Кабрера Ерера. „Нашият скъп отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари е отишъл в Дома на Отца“, се казва в текста, с който църквата изразява солидарност към редемптористката общност, близките и приятелите на свещеника.
Официалното съобщение не посочва причината за смъртта и не уточнява дали духовникът е починал на място или след оказана медицинска помощ. Според видеозаписа и публикациите на местни медии кръстът се е откъснал внезапно от стената или от конструкцията зад олтара. До момента няма официално обяснение защо е паднал и как е бил закрепен.
Санчес Молинари е бил енорийски свещеник на храма и член на Конгрегацията на пресветия Изкупител. Новината предизвика реакции сред вярващите в Гуаякил, но архиепископията все още не е обявила кога и къде ще бъде погребението.
Източници: eluniverso.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Завалията
18:10 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Голем смех
18:14 18.10.2026
4 Талмуд
18:16 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Човек предполага,
18:29 18.10.2026
7 нищо лично
Коментиран от #9, #13
18:38 18.10.2026
8 Алелееее, как го закова кръста
18:42 18.10.2026
9 Запознат
До коментар #7 от "нищо лично":Иконите илюстрират вида на бог и светците
18:43 18.10.2026
10 Бог да го прости!
19:05 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
19:09 18.10.2026
13 Хуни
До коментар #7 от "нищо лично":И тоя кръст е направен от хора, също човек го е направил как да падне и да убие свещеника брутално, по точното време и точното място!
19:25 18.10.2026