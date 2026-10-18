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Кръст уби свещеник по време на литургия в Еквадор ВИДЕО

Кръст уби свещеник по време на литургия в Еквадор ВИДЕО

18 Октомври, 2026 18:02, обновена 18 Октомври, 2026 18:05 903 13

  • гуаякил-
  • еквадор-
  • свещеник-
  • литургия-
  • църква

Патрисио Санчес Молинари е загинал в църква в Гуаякил, докато службата е била излъчвана на живо

Кръст уби свещеник по време на литургия в Еквадор ВИДЕО - 1
Снимка: nashaniva.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Свещеник загина по време на литургия в Гуаякил, Еквадор, след като голям дървен кръст се откъсна от мястото си зад олтара и падна върху него. Инцидентът е станал в събота, 17 октомври, в църквата „Наша госпожа на вечната помощ“.

Патрисио Алфредо Санчес Молинари е отслужвал литургията, когато кръстът е паднал. Службата е била излъчвана на живо в интернет, а моментът е останал записан от камерите. Вярващи са се опитали да помогнат на свещеника непосредствено след инцидента.

Архиепископията на Гуаякил потвърди смъртта му в съобщение, подписано от кардинал Луис Херардо Кабрера Ерера. „Нашият скъп отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари е отишъл в Дома на Отца“, се казва в текста, с който църквата изразява солидарност към редемптористката общност, близките и приятелите на свещеника.

Официалното съобщение не посочва причината за смъртта и не уточнява дали духовникът е починал на място или след оказана медицинска помощ. Според видеозаписа и публикациите на местни медии кръстът се е откъснал внезапно от стената или от конструкцията зад олтара. До момента няма официално обяснение защо е паднал и как е бил закрепен.

Санчес Молинари е бил енорийски свещеник на храма и член на Конгрегацията на пресветия Изкупител. Новината предизвика реакции сред вярващите в Гуаякил, но архиепископията все още не е обявила кога и къде ще бъде погребението.

Източници: eluniverso.com


Еквадор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Завалията

    17 0 Отговор
    Ей това е проклятието "Господ да те убие!" на практика.

    18:10 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голем смех

    10 1 Отговор
    Такова нещо не бех виждал до са

    18:14 18.10.2026

  • 4 Талмуд

    10 0 Отговор
    Отиде попето как си пее молитвите. Нещо е наприл опипал е монахинята в църквата и господ му е платил баничките.

    18:16 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Човек предполага,

    9 0 Отговор
    а Бог разполага...

    18:29 18.10.2026

  • 7 нищо лично

    7 2 Отговор
    Но как може хора да вярват на икони кръстове и т. п. че са божествени след ката същите са направени от хора?

    Коментиран от #9, #13

    18:38 18.10.2026

  • 8 Алелееее, как го закова кръста

    5 0 Отговор
    Много грешен ще да е бил тоя свещенник, че така да го забие свещен кръст!

    18:42 18.10.2026

  • 9 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "нищо лично":

    Иконите илюстрират вида на бог и светците

    18:43 18.10.2026

  • 10 Бог да го прости!

    3 0 Отговор
    Така му е било писано...

    19:05 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    2 0 Отговор
    Божа работа ...!!!?😇🤞

    19:09 18.10.2026

  • 13 Хуни

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "нищо лично":

    И тоя кръст е направен от хора, също човек го е направил как да падне и да убие свещеника брутално, по точното време и точното място!

    19:25 18.10.2026