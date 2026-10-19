Анита Орбан: от провинциалното момиче до външен министър

Когато през януари 2026 г. Петер Мадяр представя Анита Орбан като лицето на външната политика на партия „Тиса“, той подчертава две неща: че е майка на три деца и че е родена в Беретюуйфалу. Самата тя се определя като „истинско момиче от провинцията“. Няколко месеца по-късно името ѝ вече е свързано не само с енергетиката и международния бизнес, а и с новото унгарско правителство.

Анита Орбан е родена на 3 юли 1974 г. в Беретюуйфалу, в източната част на Унгария, и остава там до 18-годишна възраст. След това заминава за Будапеща, където през 1997 г. завършва икономика в тогавашния Будапещенски университет по икономика, днес Университет „Корвинус“. Първата ѝ професионална стъпка е извън политиката – работи като финансов контрольор в Matáv, предшественика на Magyar Telekom.

От Будапеща до Бостън

След началото на кариерата си в корпоративния сектор Орбан продължава образованието си в Съединените щати. В университета „Тъфтс“ получава магистърска степен по история, а във Fletcher School of Law and Diplomacy изучава международни отношения, право и дипломация. През 2007 г. защитава докторска дисертация, посветена на разширяването на руските енергийни компании към Централна Европа.

Енергетиката остава водеща тема в професионалния ѝ път. Тя е автор на книга, посветена на руската енергийна експанзия и геополитическата употреба на енергийните ресурси. През 2000-те години работи като редактор и автор на материали по външна политика и обществени въпроси, а по-късно се включва в кръга от експерти около бившия унгарски външен министър Янош Мартоньи.

Дипломат, енергиен експерт и мениджър

Между 2010 и 2015 г. Орбан е пътуващ посланик на Унгария по въпросите на енергийната сигурност. В тази роля участва в международни разговори за газовите доставки, диверсификацията и отношенията между Европа, Русия и Съединените щати.

След напускането на държавната служба тя преминава в частния сектор. Работи в лондонските структури на Cheniere Energy и Tellurian, където отговаря за международни отношения. През 2021 г. се връща в Унгария като заместник главен изпълнителен директор по корпоративните отношения във Vodafone Hungary. По-късно заема глобална ръководна позиция във Vodafone Group, свързана с публичните и правителствените отношения, устойчивото развитие и корпоративната отговорност. Била е и член на управителния съвет на чешката химическа компания Draslovka.

Семейството остава извън политическата сцена

Анита Орбан е майка на три деца. В интервю през март 2026 г. тя разказва, че най-малкото ѝ дете вече е на 17 години. По думите ѝ ранните години на майчинството са променили начина, по който развива кариерата си: тогава пише докторската си дисертация и книгата си, като съчетава академичната работа с грижите за семейството.

Тя е била омъжена за Кристиан Орбан, с когото е живяла в САЩ. В публичните си изяви говори повече за баланса между професионалните отговорности и семейството, отколкото за личния си живот. Надеждни подробности за нейни конкретни хобита и ежедневни занимания извън работата не са широко известни.

Новата роля

На 12 май 2026 г. Анита Орбан поема поста външен министър и става вицепремиер в правителството на Петер Мадяр. Тя не е роднина на Виктор Орбан, въпреки съвпадението на фамилията. В първите си политически изяви заявява: „Ще се закрепим в западната съюзническа система.“ Сред посочените от нея цели са по-тясната работа с Европейския съюз и НАТО, възстановяването на международното доверие към Будапеща и намаляването на зависимостта от Русия.

Източници: telex.hu, forbes.hu, apnews.com