По единия бряг на Дунав се издигат хълмовете на Буда, по другия се разстила Пеща, а на север се намира Обуда. На 17 ноември 1873 г. тези три съседни града започват да функционират като една столица - Будапеща.

Обединението е подготвено със закон, приет през 1872 г. Той събира в една административна единица свободните кралски градове Буда и Пеща, пазарния град Обуда и Маргитския остров. Реалното управление на новата община започва през ноември 1873 г., когато местните власти на трите града са заменени от общи органи.

Град с 10 района и стотици хиляди жители

При създаването си Будапеща е разделена на 10 района. Историческите обобщения посочват, че новата столица има около 350 000 жители, а общинският съвет е съставен от 400 членове.

В числата от този период има разлика според използваните статистически граници и методи. Данните от преброяването през 1869 г. сочат 280 349 жители в Буда, Пеща и Обуда. Затова в историческите публикации се срещат както оценката за около 280 000 души, така и обобщението за приблизително 350 000 жители при самото административно обединение.

Отделни градове по двата бряга на Дунав

Буда и Обуда се намират на западния бряг на реката, докато Пеща е на източния. Дълго време те се развиват като отделни градове, но връзките между тях се засилват през XIX век. Верижният мост, открит през 1849 г., е първата постоянна връзка между Буда и Пеща и улеснява движението на хора, стоки и идеи.

Зад проекта за обединение стои и граф Ищван Сечени, който вижда в общата столица условие за икономическия и политическия напредък на страната. Той предлага и името Будапеща. В исторически цитат, публикуван от унгарското издание HVG, Сечени говори за перспективата от обединението да се роди „процъфтяваща столица“ на Унгария.

След 1873 г. градът започва бързо да променя облика си. Общото управление, новото градоустройство и развитието на мостове, пътища и обществени сгради постепенно превръщат Будапеща в един от големите политически, търговски и културни центрове на Централна Европа.

Източници: hvg.hu, euronews.com