Дъщерята и зетят на Орбан се преместиха в Лондон, продават активите си

От Манхатън до Ковънт Гардън разстоянието е голямо, но промяната в живота на Рахел Орбан и Ищван Тиборц се е случила за малко повече от година. Дъщерята на бившия унгарски премиер Виктор Орбан и съпругът ѝ са се преместили в Лондон, а според разследване на VSquare започват да продават активите си в Унгария.

През август 2025 г. Рахел Орбан, Тиборц и децата им заминаха за Съединените щати. Тогава тя съобщи, че е приета в американски университет. През септември тази година обаче двойката е била забелязана да слиза от Mercedes G-класа с унгарски регистрационни номера на Тависток стрийт в лондонския квартал Ковънт Гардън.

Няколко източници, свързани с бизнес елита от епохата на Орбан, са заявили пред VSquare, че семейството действително се е установило във Великобритания. Децата са записани в частни училища в страната. Компанията BDPST Group, свързана с Тиборц, не е потвърдила преместването, а е заявила единствено пред Telex, че семейството живее в чужбина повече от година.

Смяна на властта и страх от разследвания

„Всичко се продава. Те се опитват да оставят възможно най-малко активи в Унгария“, е заявил пред VSquare източник, който познава двойката.

Според VSquare преместването в Лондон идва на фона на политическата промяна в Унгария. Виктор Орбан загуби парламентарните избори през април 2026 г. след 16 години на власт, а нов премиер стана Петер Мадяр.

Изданието свързва решението на семейството и с опасенията на част от бившия управляващ елит, че може да последват действия на правоохранителните органи. Твърдението не означава, че срещу Рахел Орбан или Ищван Тиборц е повдигнато обвинение, а VSquare не съобщава за започнало конкретно разследване срещу тях.

В същия контекст изданието посочва задържането на Даниел Йелинек, бивш бизнес партньор на Тиборц. Той е бил задържан през септември по подозрение за подкуп, а на 16 октомври съдът го е поставил под домашен арест с електронно наблюдение. Според VSquare Йелинек е дал съществени обяснения и сътрудничи на разследващите.

Ден преди публикуването на бюлетина на VSquare е бил задържан и Дьорд Матолчи, бивш управител на Унгарската национална банка. Срещу него се проверяват подозрения за икономическа измама и използване на подправен частен документ, а на сина му Адам е издадена международна заповед за арест.

Бизнесът на зетя на Орбан

Ищван Тиборц е сред най-влиятелните бизнесмени, свързвани с предишното управление. VSquare твърди, че бизнес империята му е нараснала значително благодарение на държавни поръчки и подкрепени от държавата възможности по време на 16-годишното управление на Орбан.

Същевременно изданието отбелязва, че след смяната на властта този поток е пресъхнал, а бившият управляващ елит възприема новите власти като враждебно настроени. Засега няма публично потвърждение нито за окончателното преместване на семейството в Лондон, нито за конкретни сделки по продажба на негово имущество в Унгария.

Източници: vsquare.org, apnews.com