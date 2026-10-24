Дъщерята и зетят на Орбан се преместиха в Лондон, продават активите си

От Манхатън до Ковънт Гардън разстоянието е голямо, но промяната в живота на Рахел Орбан и Ищван Тиборц се е случила за малко повече от година. Дъщерята на бившия унгарски премиер Виктор Орбан и съпругът ѝ са се преместили в Лондон, а според разследване на VSquare започват да продават активите си в Унгария.
През август 2025 г. Рахел Орбан, Тиборц и децата им заминаха за Съединените щати. Тогава тя съобщи, че е приета в американски университет. През септември тази година обаче двойката е била забелязана да слиза от Mercedes G-класа с унгарски регистрационни номера на Тависток стрийт в лондонския квартал Ковънт Гардън.
Няколко източници, свързани с бизнес елита от епохата на Орбан, са заявили пред VSquare, че семейството действително се е установило във Великобритания. Децата са записани в частни училища в страната. Компанията BDPST Group, свързана с Тиборц, не е потвърдила преместването, а е заявила единствено пред Telex, че семейството живее в чужбина повече от година.
Смяна на властта и страх от разследвания
Според VSquare преместването в Лондон идва на фона на политическата промяна в Унгария. Виктор Орбан загуби парламентарните избори през април 2026 г. след 16 години на власт, а нов премиер стана Петер Мадяр.
Изданието свързва решението на семейството и с опасенията на част от бившия управляващ елит, че може да последват действия на правоохранителните органи. Твърдението не означава, че срещу Рахел Орбан или Ищван Тиборц е повдигнато обвинение, а VSquare не съобщава за започнало конкретно разследване срещу тях.
В същия контекст изданието посочва задържането на Даниел Йелинек, бивш бизнес партньор на Тиборц. Той е бил задържан през септември по подозрение за подкуп, а на 16 октомври съдът го е поставил под домашен арест с електронно наблюдение. Според VSquare Йелинек е дал съществени обяснения и сътрудничи на разследващите.
Ден преди публикуването на бюлетина на VSquare е бил задържан и Дьорд Матолчи, бивш управител на Унгарската национална банка. Срещу него се проверяват подозрения за икономическа измама и използване на подправен частен документ, а на сина му Адам е издадена международна заповед за арест.
Бизнесът на зетя на Орбан
Ищван Тиборц е сред най-влиятелните бизнесмени, свързвани с предишното управление. VSquare твърди, че бизнес империята му е нараснала значително благодарение на държавни поръчки и подкрепени от държавата възможности по време на 16-годишното управление на Орбан.
Същевременно изданието отбелязва, че след смяната на властта този поток е пресъхнал, а бившият управляващ елит възприема новите власти като враждебно настроени. Засега няма публично потвърждение нито за окончателното преместване на семейството в Лондон, нито за конкретни сделки по продажба на негово имущество в Унгария.
Източници: vsquare.org, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мусорчик
04:32 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.