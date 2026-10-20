20 октомври 1894 г.: Николай II става последния руски император

На 20 октомври 1894 г. по юлианския календар, използван тогава в Руската империя, 26-годишният Николай Александрович Романов наследява престола след смъртта на баща си Александър III в Ливадия. Датата е 1 ноември по григорианския календар. Така Николай II става последният руски император.

Новият монарх поема титлата император и самодържец на цяла Русия, крал на Полша и велик княз на Финландия. Възшествието му е обявено с манифест, издаден в Ливадия. В него Николай II описва момента като „скръбен, но тържествен“ и обещава да посвети управлението си на „мирния напредък, могъществото и славата“ на Русия, както и на щастието на поданиците си.

Млад владетел начело на империята

Николай II наследява огромна държава, в която самодържавната власт остава основата на политическия ред. Подготовката му за управление е ограничена в сравнение с мащаба на задачата, която поема. След смъртта на баща си той е изправен пред растящо социално напрежение, индустриализация и натиск за политически промени.

Малко след възкачването си Николай II се жени за принцеса Алиса Хесенска, която приема името Александра Фьодоровна. Двамата имат пет деца. Официалната им коронация се състои в Москва на 26 май 1896 г. по нов стил.

Войни, революции и отстъпление

Първите години от царуването са белязани от опита на Русия да разшири влиянието си в Далечния изток. Поражението във войната с Япония през 1904–1905 г. задълбочава недоволството в империята и допринася за революцията от 1905 г.

След масовите протести и стачки Николай II подписва Октврийския манифест, който обещава граждански свободи и създаване на представителен законодателен орган – Държавната дума. Императорът обаче запазва значителни правомощия, а отношенията между двореца и Думата остават напрегнати.

През 1914 г. Русия влиза в Първата световна война. Военните поражения, икономическите трудности и недостигът на храни ускоряват кризата на монархията. През март 1917 г. Николай II абдикира, с което приключва управлението на Романови, започнало повече от три века по-рано.

Бившият император, съпругата му, петте им деца и част от прислугата са преместени в Екатеринбург. Там семейството е убито през нощта срещу 17 юли 1918 г. Николай II остава в историята едновременно като последния владетел на Руската империя и като монарх, чието управление завършва с революционен срив и ликвидиране на императорската власт.

Източници: history.com, encyclopedia.com