Диамантен пръстен, носен от Луси, лейди Дъф Гордън, когато „Титаник“ потъва, беше продаден за 150 000 британски лири на търг във Великобритания. Сумата включва и премията за купувача.

Бижуто е солитер с един диамант и е било продадено чрез пряк наследник на семейството. То е предложено на търг на 21 ноември в Henry Aldridge & Son в Девизис, графство Уилтшър, като предварителната му горна оценка е била 80 000 британски лири.

В семейството на Дъф Гордън пръстенът е бил известен като „Пръстенът на Титаник“ и се смята за годежния пръстен на Луси. Това е единственото значимо бижу, което тя е притежавала и което е оцеляло при потъването на кораба.

Бижуто останало в семейството повече от век

След трагедията пръстенът е предаден на внука на Луси Дъф Гордън - Джон, третия граф на Халсбъри. След смъртта му той останал в семейството и бил пазен като личен спомен за една от най-известните истории около оцелелите от „Титаник“.

„Изключително рядко е бижу, свързано с оцелял от „Титаник“, да излезе на пазара, но продажбата на толкова личен предмет от толкова известен пътник чрез пряк наследник е почти безпрецедентна“, заяви Андрю Олдридж от аукционната къща.

Луси и сър Космо Дъф Гордън се спасили с лодка №1

Луси Дъф Гордън и съпругът ѝ сър Космо са пътували в първа класа по време на първото плаване на „Титаник“. Двамата се качили в спасителна лодка №1, която била предназначена за 40 души, но отплавала само с 12 души - седем от тях членове на екипажа.

След спасяването на борда на „Карпатия“ сър Космо дал на всеки от мъжете от екипажа чек за 5 лири. Парите били представени като компенсация, след като компанията „Уайт стар лайн“ спряла изплащането на възнагражденията им след потъването на кораба. Жестът породил слухове, че Дъф Гордън са подкупили екипажа да не се връща за хората във водата, но обвинението не е доказано.

На същия търг билет за посещение на „Титаник“ в деня на отплаването му от Саутхемптън е продаден за 40 000 британски лири. Пощенска картичка, написана от старшия радист Джак Филипс на 6 април 1912 г., е достигнала 32 000 британски лири.

Източници: itv.com, independent.co.uk