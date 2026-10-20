Башар Рахал на 52: от скечовете до голямото кино

На 12 години Башар Рахал вече застава пред камера за телевизионни скечове. Само няколко години по-късно идва и първата му голяма среща с киното – през 1989 г., когато участва във филма „Иван и Александра“. Днес, повече от три десетилетия след този дебют, актьорът навършва 52 години.

Рахал е роден на 20 октомври 1974 г. в Дубай. Майка му Мариана е българка, а баща му Мунзер е ливанец. Когато Башар е на 6 години, семейството се установява в България. Той завършва Първа английска гимназия в София, а след това е приет във ВИТИЗ, днес НАТФИЗ, в класа на проф. Стефан Данаилов.

От българската сцена до Лос Анджелис

Ранните му години в театъра и телевизията постепенно отварят път към киното. През 1999 г. Рахал заминава за Съединените щати и започва да се явява на кастинги в Лос Анджелис. Там получава роли в продукции от различни жанрове – от екшъни и трилъри до исторически и комедийни филми.

Сред международните заглавия, в които участва, са „Корпорация война“ с Джон Кюсак, „Ледена смърт“ с Кейт Бекинсейл, „Конан Варварина“, „Непобедимите 3“, „Бойка: Безспорният 4“ и „Септември в Шираз“. Част от тези роли са малки, но му дават възможност да работи по големи продукции и редом до известни актьори.

„Хората си мислят, че като си актьор, е лесно да имитираш, но ние, актьорите, се стремим да бъдем автентични“, казва Рахал пред NOVA по повод участието си в „Като две капки вода“. Думите му описват и една от отличителните черти на кариерата му – интереса към различни образи, вместо към еднотипно присъствие на екрана.

Актьор, продуцент и преподавател

В България Башар Рахал става широко познат с ролите си в „Стъклен дом“ и „Дървото на живота“. Участва и във филми като „Корпус за бързо реагиране“, „Бензин“, „Привличане“ и „Завръщане“, като постепенно разширява работата си отвъд актьорството.

Като продуцент той застава зад „Привличане“ и „Завръщане“, а по-късно и зад „Без крила“ – филм на Ники Илиев за живота на параолимпийския световен шампион по дълъг скок Михаил Христов. В продукцията Рахал е и част от актьорския състав.

Другата му важна роля през последните години е свързана с младите актьори. Той преподава кино в театралния колеж „Любен Гройс“ и води театрална школа. За влиянието на своя преподавател Стефан Данаилов Рахал казва: „Това, което Ламбо ни учеше, е да имаме самочувствие.“

Пътят му започва с детски телевизионни скечове, преминава през класическото актьорско обучение, американските кастинги и големите международни продукции, за да стигне до собствените му филмови проекти и ученици. Именно това превръща Башар Рахал не само в разпознаваем актьор, а и в човек, който продължава да предава нататък професията, в която сам влиза още като дете.

Източници: nova.bg, btv.bg, old-news.bnr.bg