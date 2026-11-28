Верига около кръста, мечка на по-висок терен и разстояние от по-малко от метър между животното и актьора. Така е заснета една от най-опасните сцени със Стефан Данаилов в „На всеки километър“ – сериала, който го превръща в майор Никола Деянов и го прави всенароден любимец, пише 24 часа.

Ламбо е избран за главната роля без пробни снимки. Решението е на режисьора Любомир Шарланджиев, който вече познава възможностите му от работата по „С дъх на бадеми“. Сериалът е създаден през 1969 г. от Шарланджиев и Неделчо Чернев и е реализиран в 26 серии.

В епизода „Циганката“ Стефан Данаилов играе мечкар, който свири на гъдулка и управлява животното чрез верига. При третия дубъл актьорът издърпва синджира по-силно, очаквайки мечката да се претърколи. Вместо това тя се изправя с цялата си сила срещу него.

„Ако тогава мечката беше замахнала, щеше да ми откине главата“, разказвал по-късно Мастера. Впоследствие превръщал случката в шега и казвал, че животното се е спряло, защото е било женско.

В серията „Хищникът“ актьорът трябва да премине с 500-кубиков мотоциклет с кош по стар стръмен път край язовир „Искър“. По това време лявата му ръка е сериозно контузена и бинтована, което му пречи да държи здраво кормилото.

Машината подскача върху неравност и поема към пропастта. Стефан Данаилов успява в последния момент да измъкне крака си от пространството между мотоциклета и коша и да скочи. Моторът се преобръща и полита надолу по склона, докато екипът зад камерата вижда само падането.

Третият опасен момент също е в „Хищникът“. В сцената Стефан Данаилов и Богомил Симеонов, който играе Хищника, се престарават в боя. Първо Данаилов го удря силно в слънчевия сплит. След това Симеонов го наранява в тила с букаите, които героят му трябва да използва при арест.

Снимките са около 1 май, а вечерта големият актьор се появява на празненството с няколко шева и бинтована глава. Въпреки инцидентите сериалът продължава да се излъчва, а образът на Деянов остава най-тясно свързан с името на актьора.

Успехът на „На всеки километър“ поставя началото на дългия му път като екранна звезда. По-късно той показва и комедийния си талант в „Топло“, „От нищо нещо“ и „Дами канят“. За работата му с актрисите в последния филм режисьорът Иван Андонов казва: „Ламбо работи толкова съвестно и добре и така колегиално, че всичките тези звезди се почувстваха страшно ухажвани.“

Стефан Данаилов продължава да играе в киното и телевизията до последните години от живота си, но за няколко поколения зрители остава преди всичко Бате Серго – майор Деянов, който на екрана преминава през опасности, преследвания и схватки, а зад кадър самият актьор неведнъж се оказва на границата между сцената и истинския риск.