Снимките по бански върнаха Кейти Захария в центъра на вниманието

Кейти Захария отново привлече публичното внимание, след като снимки по бански от нейния профил в Инстаграм станаха достъпни в мрежата след края на краткия ѝ престой като прессекретар на Белия дом. Захария беше назначена от Доналд Тръмп на 9 октомври, встъпи в длъжност на 12 октомври и се оттегли на 16 октомври 2026 г.

Появата на кадрите съвпадна с припомнянето на нейни по-стари коментари за начина, по който жените се обличат на обществени места. В архивно интервю Захария говори за границата между подходящото и неподходящото облекло.

„Смятам, че има граница, която се прекрачва. Виждала съм фитнес екипи, които приличат на бански костюми. Има си място за всичко. Ако изглеждаш прекрасно, напълно одобрявам банските, но не мисля, че са подходящи за спортната зала.“

Тогава тя защитава позицията, че на обществени места жените трябва да избират облекла, които разкриват по-малко плът. Именно на този фон снимките по бански предизвикаха допълнителен интерес към кратката ѝ кариера в Белия дом.

Брифингът продължи само 14 минути

Първата поява на Захария пред журналисти продължи 14 минути, като в рамките на брифинга бяха зададени три въпроса. Тя заяви, че е имала по-малко от едно денонощие за подготовка, а част от материалите е получила едва сутринта преди събитието.

Краткият ѝ мандат беше белязан и от друг неловък момент. По време на разговор с журналисти от „Уолстрийт джърнъл“ в кабинета ѝ в Западното крило старшият съветник на Тръмп Джейсън Милър я повика за среща с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Захария не се върна, за да продължи разговора.

Какво каза Тръмп

Доналд Тръмп по-късно коментира случая, като заяви, че лично е посъветвал Захария да прецени дали иска да остане на поста. Според него отношението на журналистите към нея е било прекалено агресивно.

„Казах ѝ: „Не си длъжна да правиш това, ако не искаш“. Медиите се отнесоха изключително грубо и злобно с нея.“

В позиция, изпратена до медията, Захария заяви, че е направила всичко по силите си, за да проведе брифинга при ограниченото време и оскъдната информация, с които е разполагала. Тя подчерта, че целта ѝ е била да служи на президента Тръмп и на американския народ.

Така за по-малко от седмица Захария премина от ново лице в администрацията на Тръмп към фигура, обсъждана едновременно заради представянето си пред журналисти, внезапното си оттегляне и снимките, върнали се в публичното пространство.

Източник: woman.bg