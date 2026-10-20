Покойният Ерик Дейн: Взимах "всеки възможен наркотик" по време на снимките на "Анатомията на Грей"

В посмъртните си мемоари актьорът Ерик Дейн описва години на тежка зависимост, през които е употребявал широк спектър от наркотици и пет пъти е постъпвал в рехабилитация, докато е снимал „Анатомията на Грей“. Книгата „Моите дни: Мемоари в моменти“ ще излезе на 3 ноември 2026 г., няколко месеца след смъртта на актьора на 53-годишна възраст.

В откъса, публикуван от People, Дейн пише: „Не мисля, че има наркотик, който да не съм опитал“. След това изброява алкохол, марихуана, LSD, хероин, кокаин, халюциногенни гъби, мескалин, кристален метамфетамин, крек и различни болкоуспокояващи. Сред тях посочва Vicodin, Percocet и OxyContin, както и успокоителни, мускулни релаксанти и стимуланти.

„Наричам това своя тъмен период“, пише актьорът, който почина в следствие на ASL. По думите му тогава е ходел на прослушвания и е получавал роли, но основната му енергия е била насочена към наркотиците.

Зависимостта и успеха на „Анатомията на Грей“

Ерик Дейн изигра пластичния хирург доктор Марк Слоун, познат и като МакСтийми, в сериала от 2006 до 2012 г. В мемоарите си той разказва, че около 2008 г. е възобновил употребата на болкоуспокояващи след дискова херния във врата, получена по време на тренировка.

Актьорът описва как е отслабнал до близо 77 килограма, лицето му е хлътнало, а външният му вид е започнал да издава зависимостта. „Те не ме съдят. Изглеждат загрижени и тъжни“, пише той за реакцията на колегите си.

Според разказа му създателката на сериала Шонда Раймс неколкократно го е отделяла от останалите и му е казвала, че ще се погрижи за него, ако има нужда от почивка. След няколко престоя в рехабилитация Ерик Дейн успял да остане трезвен на снимачната площадка, но признава, че психически се е чувствал на ръба.

„Обичам Марк Слоун, но трябва да го напусна“, пише Ерик Дейн.

През 2012 г., в края на осмия сезон, Шонда Раймс му съобщила, че няма да се върне за следващия. Дейн свързва решението и със собственото си усещане, че вече е изчерпал ролята. Героят му е тежко ранен в самолетна катастрофа в края на сезона и умира в началото на деветия.

Депресията, ALS и последните години

През 2017 г., докато снима „Последният кораб“, Ерик Дейн постъпва за лечение на депресия, което прекъсва продукцията за шест седмици. Година по-късно бракът му с Ребека Гейхарт се разпада след 14 години. Двамата имат две дъщери – Били и Джорджия, но запазват близки отношения.

В книгата актьорът определя Гейхарт като свой най-добър приятел и разказва, че тя е била до него след диагнозата му амиотрофична латерална склероза. Дейн описва и случай от 2024 г., когато почти се е удавил по време на почивка в Антигуа, а дъщеря му Джорджия и нейна приятелка са го спасили.

Ерик Дейн почина през февруари 2026 г. след битка с ALS. Мемоарът му ще бъде публикуван посмъртно и ще събере разкази за зависимостта, славата, семейството и живота му след диагнозата.