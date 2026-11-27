Актрисата Дениз Чакър, позната на българската публика като Ферхунде от сериала „Листопад“, е освободена под съдебен контрол по разследването за наркотици и проституция в Истанбул. Сред освободените са още актьорът и певец Йозджан Дениз и актрисата Бурджу Йозберк.

Истанбулската прокуратура е издала заповеди за задържане на 35 заподозрени. До 26 ноември са били задържани 24 души. След приключването на прокурорските действия деветима, сред които тримата актьори, са били предадени на съда с искане за съдебен контрол. На тях е наложена забрана да напускат Турция.

Разследването се води от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотични и икономически престъпления към Истанбулската прокуратура. По данни на прокуратурата то обхваща твърдения за проституция, трафик на наркотици или стимуланти, набавяне на наркотични вещества, както и употреба или притежание на наркотици. В досието са включени показания на заподозрени и свидетели, поверителни свидетелски сведения, анализи на мобилни телефони и цифрови материали и експертни доклади.

Актрисата отрича обвиненията

В показанията си Дениз Чакър е заявила: „Имам лекарства, които използвам по лекарско предписание. Освен тях по никакъв начин не съм употребявала наркотици. Не познавам и хора, които ги продават.“ Йозджан Дениз също е отрекъл да е употребявал, продавал или посредничил при продажба на наркотици. Бурджу Йозберк е заявила, че не употребява наркотични вещества или лекарства със зелена рецепта.

По същото дело певицата Джейлян Кая е била задържана по обвинение за изпиране на имущество, придобито от престъпна дейност. Решението за нея е различно от това за деветимата заподозрени, освободени под съдебен контрол.

Разследването продължава повече от година

Действията срещу известни личности в Истанбул продължават от 8 октомври 2025 г. В рамките на разследването са били разпитвани музиканти, актьори, мениджъри, бизнесмени и лица, популярни в социалните мрежи, а от част от тях са били вземани кръвни и космени проби. Прокуратурата посочва, че проверката по случая продължава.

Това не е първият съдебен процес, свързан с Дениз Чакър. Между 2019 и 2021 г. срещу нея е водено дело за обида и подбуждане към омраза след спор с група жени в заведение в истанбулския квартал Бешикташ през декември 2018 г. Истанбулският съд я е оправдал, като е приел, че престъпление не е извършено.

Източници: hotarena.net, dha.com.tr, t24.com.tr