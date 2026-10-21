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Вълко Червенков – възходът и падението на един партиен лидер
  Тема: Известни личности

Вълко Червенков – възходът и падението на един партиен лидер

21 Октомври, 2026 05:00 997 12

  • вълко червенков-
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  • априлски пленум-
  • комунистически режим

Министър-председателят управлява България в най-твърдия сталински период, а през 1956 г. е отстранен след осъждането на култа към личността

Вълко Червенков – възходът и падението на един партиен лидер - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 21 октомври 1980 г. в София умира Вълко Червенков – човекът, който в продължение на шест години ръководи българското правителство и едновременно с това оглавява Българската комунистическа партия в началото на 50-те години. Роден е на 6 септември 1900 г. в Златица. Историята му започва като нелегален комунистически активист и завършва като политик, отстранен от собствената си партия.

От Септемврийското въстание до Москва

Червенков участва в Септемврийското въстание през 1923 г. След атентата в църквата „Света Неделя“ и последвалите репресии през 1925 г. е осъден задочно на смърт и заминава за Съветския съюз. Там работи в Коминтерна – международната организация на комунистическите партии – и се включва в ръководството на българската комунистическа емиграция.

В СССР Червенков се оказва близо до Георги Димитров, чиято сестра Елена по-късно става негова съпруга. През 1944 г. той се завръща в България и бързо заема високи позиции в новото партийно и държавно ръководство. През февруари 1945 г. е избран за член на Политбюро на ЦК на БКП.

Начело на партията и правителството

След смъртта на Георги Димитров през 1949 г. Червенков се превръща във водещата фигура в БКП. От 1950 до 1954 г. е генерален секретар на партията, а от февруари 1950 до април 1956 г. е министър-председател на България. В този период държавата следва съветския сталински модел – ускорена индустриализация, колективизация на селското стопанство и силно централизирано управление.

По негово време България се присъединява към Варшавския договор през 1955 г. Започва изграждането на големи промишлени и инфраструктурни обекти, но икономическите промени вървят заедно с ограничения за политическите противници, натиск върху обществото и преследване на инакомислещи. Държавна сигурност и съдебните процеси са част от механизма, чрез който властта затвърждава режима.

Името на Червенков е свързано и с култ към личността, изграден по образец на този към Йосиф Сталин. На Априлския пленум на ЦК на БКП през 1956 г. самият той признава:

„Моята вина е в това, че честно и искрено имах дълбоко убеждение [...] да утвърждавам своя култ.“

Отстраняването и последните години

След смъртта на Сталин и започналата в СССР десталинизация позициите на Червенков отслабват. На Априлския пленум култът към личността му е осъден, а през април 1956 г. той е освободен от премиерския пост. Начело на правителството застава Антон Югов. Червенков остава в Политбюро и става заместник-председател на Министерския съвет, но влиянието му постепенно намалява.

През 1957–1958 г. ръководи Министерството на народното образование и културата. През ноември 1961 г. е изваден от Политбюро, а година по-късно е изключен от БКП и отстранен от Централния комитет. Членството му е възстановено през 1969 г., без той да се върне в първите редици на властта.

Вълко Червенков умира на 21 октомври 1980 г. Той остава в историята едновременно като един от архитектите на сталинизирането на България и като политик, чието отстраняване бележи началото на нов етап в управлението на комунистическата държава.

Източници: old-news.bnr.bg, archives.bnr.bg, 24plovdiv.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спомени

    2 1 Отговор
    Голям глад и мизерия е било повремето на тоя Вълко Червенков, такава мизерия, че трите фалита на Живков изглеждат като възход.

    05:03 21.10.2026

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    1 3 Отговор
    Приказен герой... Баща му е Вълчо, а майка му - червената шапчица.
    Иначе си е бил баш за под душа в наште бани...

    05:15 21.10.2026

  • 3 И какво е свършил човека

    5 0 Отговор
    "Често споменават, че преди 1989 година е имало култ към личността.. Най - вероятно.. Защото е имало личност!! Данните по - надолу са от времето на Вълко Червенков, Министър - председател на Народна република България от 1950 до1956 години..Завива ми се свят само докато чета.. А после един тиквун се хвали, че е открил 14 км път между Перник и София, почти винаги в ремонт..

    6 години, не 10,Тикво!!

    " В София са построени между 1950-56г.:
    на 1 май 1953 г. е открит Националният стадион Васил Левски
    на 16 декември с.г. - Народната библиотека "Кирил и Методий"
    на 25 декември с.г.
    През 1955 г. е завършен центърът на София, включващ:
    сградата на Партийния дом,
    Министерския съвет
    Държавния съвет
    хотел "Балкан"
    Централния универсален магазин
    Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев".
    Средният годишен ръст на промишленото производство от 1950 до 1956 г. е 22.8% При индекс 100 за 1950 г. ръстът на промишлената продукция е вече 192 %
    През този период се строят над 30 крупни промишлени предприятия, от тях 23 влизат в експлоатация още при управлението на Червенков.
    Металургичният завод в Перник,
    химическият комбинат в Димитровград
    химическият комбинат в Девня
    завод "6-ти септември Балканкар" София
    заводът за антибиотици в Разград
    корабостроителният комбинат "Ернст Телман"
    текстилният комбинат "Асен Халачев" в Плевен
    памукопредачната фабрика "Балкан" в Габрово
    текстилният комбинат в Пловдив
    текстилният комбинат Стара

    Коментиран от #9

    05:41 21.10.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    "че честно и искрено имах дълбоко убеждение ... да утвърждавам своя култ." - признание под заплаха!

    Коментиран от #7

    05:41 21.10.2026

  • 5 Факрус

    2 2 Отговор
    Абе дрогарете, толкова ли не разбрахте, че сте слуги на кгб и русия само до един момент! По ония години предателите падаха от висок партиен пост. Сега падат от висок етаж.

    05:41 21.10.2026

  • 6 Българин

    6 1 Отговор
    Когато беше НРБ, имахме държава, защото за нас се грижеше Москва! Като ни оставиха на себе си, всичко свърши!

    05:41 21.10.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Велики поети честно и искрено са пишели оди за него!

    Коментиран от #12

    05:42 21.10.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Вълка е старо Български име!

    05:43 21.10.2026

  • 9 Продължение на ком. 3

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "И какво е свършил човека":

    Започнато е строителството на:
    хладилния завод "Антон Иванов"
    енергийния комплекс "Марица-изток" и др.
    В областта на селското стопанство е извършено широко хидромелиоративно строителство:
    на 28 май 1950 г. влиза в действие Свищовско-Беленската напоителна система
    на 28 май 1951 г. - Бръшлянската напоителна система.
    След тях влизат в експлоатация:
    язовир "Васил Коларов"
    язовир "Студена"
    хидровъзел "Александър Стамболийски"
    хидровъзел "Георги Димитров"
    Шабленската напоителна система
    Блатишката напоителна система.
    С увеличаване напояването на земеделските земи значително е повишен и добивът на селскостопанската продукция.
    На 12 април 1952 г. Министерският съвет приема постановление за оказване помощ на земеделските кооперации и изграждането към тях на ферми за едър рогат добитък, овцевъдство, свиневъдство и птицевъдство с цел насищане на пазара с хранителни стоки и производство на стоки за износ.
    На 4 февруари 1951 г. започват работа:
    ВЕЦ "Видима"
    ВЕЦ "Петрохан", а след тях
    ВЕЦ "Росица - 1"
    ВЕЦ "Република" и др.
    На 8 септември 1956 г. е открит хидровъзелът"Искър"
    На 20 юни 1954 г. влиза в експлоатация мостът на река "Дунав" - за първи път в историята на България е построено такова сложно съоръжение
    На 29 декември 1950 г. са създадени:
    Институтът за бърза медицинска помощ "Н. И. Пирогов" и
    Научноизследователският онкологичен институт в София
    На 25 март 1951 г. е обявена всенародната безплатна медицинска помощ.

    Коментиран от #10, #11

    05:47 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Апологет на режима

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    А после и оди за Априлския пленум!

    06:16 21.10.2026