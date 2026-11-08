На 8 ноември 1950 г. Вълко Червенков оглавява БКП

На 8 ноември 1950 г. Вълко Червенков е избран за генерален секретар на ЦК на БКП. Това става няколко месеца след като поема правителството на Народна република България и поставя началото на период, в който партийното и държавното ръководство се концентрират в едни ръце.

До промяната се стига след смъртта на министър-председателя Васил Коларов на 23 януари 1950 г. На 3 февруари Червенков оглавява правителството. По това време той вече е сред най-влиятелните фигури в Българската комунистическа партия.

Решението за партийния пост

Протокол от заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 2 ноември 1950 г. отбелязва решения по предложения на пленума на Централния комитет за избиране на Вълко Червенков за генерален секретар на партията. В документа е посочено и предложението Тодор Живков да стане кандидат-член на Политбюро.

Българската телеграфна агенция посочва 8 ноември 1950 г. като датата, на която Червенков заема възстановения пост на генерален секретар на ЦК на БКП. Той остава на партийното място до 1954 г., а като министър-председател продължава да управлява до април 1956 г.

Снимка: Profimedia.bg

Съсредоточаване на властта

При Червенков двете най-високи длъжности в държавата и партията са съчетани за първи път след смъртта на Георги Димитров. Това укрепва позициите му в системата на управление и го превръща в основната политическа фигура в страната в началото на 50-те години.

Периодът е белязан от силно централизирано управление и от утвърждаване на публичен образ на партийния ръководител като основен носител на политическата линия. По-късно самият Червенков признава пред пленума на ЦК на БКП през април 1956 г., че „култът към моята личност като председател на Министерския съвет, а след това и като генерален секретар на ЦК на БКП получи у нас широко разпространение“.

Краят на съчетаването на двата поста

На заседанията на ЦК на БКП от 25 и 26 януари 1954 г. длъжността генерален секретар е премахната. Тодор Живков е утвърден за първи секретар на Централния комитет, докато Червенков запазва водещата си роля в държавното управление и остава министър-председател.

След Априлския пленум през 1956 г. Червенков е освободен от премиерския пост. Начело на Министерския съвет застава Антон Югов, а промяната поставя началото на оттеглянето на Червенков от върха на политическата власт.

Източници: bta.bg, old-news.bnr.bg, 24chasa.bg