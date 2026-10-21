Валентин Танев на 69: актьорът, който остава верен на сцената

На сцената той може да бъде едновременно смешен, тревожен, абсурден и дълбоко човешки. На 21 октомври Валентин Танев навършва 69 години, а зад името му стои една от разпознаваемите актьорски биографии в българския театър и кино.

Танев е роден през 1957 г. в Завет. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян – режисьор и педагог, който оставя трайна следа в развитието му. В началото на професионалния си път актьорът работи в Сливенския театър, театрална работилница „Сфумато“ и Държавния пътуващ театър „Ла Страда“.

От „Улицата“ до Народния театър

За широката публика Валентин Танев е познат и с участието си в култовото телевизионно шоу „Улицата“. Там актьорската му игра се движи между сатирата, наблюдението на всекидневието и бързата смяна на образи – качества, които по-късно се разпознават и в театралните му превъплъщения.

Народният театър „Иван Вазов“ посочва 1997 г. като начало на работата му в трупата, където дебютира като Кърлежа в „На дъното“ по Максим Горки. По-ранна биографична справка на bTV посочва 1998 г. за присъединяването му към театъра. В репертоара му през годините влизат роли в „Хъшове“, „Лазарица“, „Женитба“, „Вишнева градина“, „Август в Оклахома“, „Духът на поета“ и „Опит за летене“.

Роли, които носят отличия

Сред най-запомнящите се образи на Танев е Естрагон във „В очакване на Годо“. За ролята той получава наградата „Икар“ през 1997 г. Следват отличия за Кърлежа в „На дъното“ и за водещата му мъжка роля в „Веселите Разплюеви дни“, където изпълнява три превъплъщения. През 2006 г. спектакълът печели няколко награди „Аскеер“, включително за ролята на Валентин Танев.

Театърът за него не е просто професия, а ежедневна среща с публика, текст и партньори. „Театърът е консервативно изкуство спрямо зрителите“, казва Танев в интервю за „Марица“, говорейки за трудния, но важен път към възстановяването на доверието между сцената и зрителите.

Киното и телевизията

Актьорът има роли и в редица филми, сред които „Изток – Запад“, „Дунав мост“, „Стъпки в пясъка“, „Хиндемит“, „Малки разговори“ и „Пазачът на мъртвите“. Участва и в телевизионни продукции като „Хъшове“, „Дървото на живота“, „На границата“ и „Сомбреро блус“.

Валентин Танев принадлежи към поколението артисти, които не се ограничават в един жанр. Той преминава от комедия към трагикомедия, от класически текст към съвременна сатира, без да губи връзката с човека зад образа. Затова рожденият му ден е повод не просто да бъде отбелязан един юбилей, а да си припомним колко различни лица може да има един актьор, когато сцената му дава пространство да ги покаже.

Източници: btv.bg, marica.bg, vesti.bg