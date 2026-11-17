Почина актрисата Мери Севова, позната на зрителите с ролята на леля Мария в сериала „София – Ден и Нощ“. Скръбната вест съобщи Кристиан Кирилов, който в продукцията изпълняваше ролята на нейния екранен син Митко. Причината за смъртта и възрастта на актрисата не са посочени.
Кирилов се сбогува със Севова с емоционално послание. „Ти не беше просто моя екранна майка. Ти се държеше с мен като истинска майка“, написа актьорът към прощалните си слова.
Той си спомня първата им среща, дългите снимачни дни, ученето на сценарии и разговорите, които двамата са водили извън снимачната площадка. По думите му отношенията им постепенно надхвърлили професионалната връзка между колеги и се превърнали в близко приятелство.
Мери Севова беше сред запомнящите се лица от „София – Ден и Нощ“ с образа на леля Мария – майката на Митко, която често се появяваше в живота на героите от сериала. Продукцията на NOVA проследяваше ежедневието на млади хора, живеещи заедно в София, а персонажът на Севова се отличаваше с директното си поведение и силното присъствие в семейните истории на Митко.
След края на сериала актрисата продължи да се появява в развлекателни проекти. През 2022 г. тя участва във видеоклипа към песента „Момичето на мама“ на VessoU и Жанета Осипова, припомня Шоу Блиц.
В края на посланието си Кристиан Кирилов отправи последни думи към екранната си майка: „Почивай в мир, лельо Мария! Твоят екранен син никога няма да те забрави.“
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