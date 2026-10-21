Адел готви нов албум за 2027 г. след оттеглянето от сцената

Адел е подновила работата по нова музика в Лондон и може да издаде следващия си албум през 2027 година. Това твърди източник, цитиран от The Sun и британския Mirror. Певицата обаче все още не е потвърдила официално нито новия проект, нито неговото заглавие, песни или дата на издаване.

Според публикацията Адел е прекарала поне две седмици в писане и записване на нов материал. Тя е работила в Church Studios в Крауч Енд, Северен Лондон, след като е пътувала от дома си в Лос Анджелис.

Певицата е организирала и тайно изпълнение в Roundhouse в Камдън. Идеята е била публиката да чуе новите песни, без предварително да знае кой ще се появи на сцената, и така Адел да получи реакция за материала.

„Тя се подготвя за голямо завръщане и е резервирала залата като таен начин да получи обратна връзка за новите си песни“, казва източникът.

По думите му изпълнението впоследствие е било отменено, а засега няма планове то да бъде насрочено отново. „Но новата музика определено идва и тя е развълнувана да представи нов албум през следващата година“, допълва източникът.

Church Studios има специално място в кариерата на певицата. Там тя е записвала части от „25“ - албума от 2015 г., който включва хитовете „Hello“ и „When We Were Young“. Студиото е свързано с продуцента Пол Епууърт, работил с Адел по някои от най-популярните ѝ песни.

Последният студиен албум на Адел е „30“, издаден през 2021 г. Той беше създаден в период на лични промени и включва сингъла „Easy on Me“.

След края на резиденцията „Weekends with Adele“ в Лас Вегас през ноември 2024 г. певицата заяви, че възнамерява да се оттегли за по-дълъг период. Новината за лондонските записи подсказва възможна промяна в плановете ѝ, но засега става дума само за информация от неназован източник, а не за официално обявено завръщане.