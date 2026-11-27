Лана Дел Рей е близо до завършването на два нови албума, но все още не е готова да обяви кога ще ги пусне. Основният проект е озаглавен „Stove“, а съпътстващият албум е представян като „Spyda“. И двата записа са с кънтри влияние и са се развили значително спрямо първоначалните планове.

„Албумите се получават много добре и съм щастлива от резултата“, написа певицата в публикация в Instagram. Тя уточни, че количеството музика е голямо и издаването ще се случи, когато проектите бъдат напълно готови.

Новият кънтри албум е замислен преди години и първоначално е бил обявен като „Lasso“, а по-късно като „The Right Person Will Stay“. Според „The Fader“ премиерата първо е била планирана за май 2024 г., след което е обявена дата 21 май 2025 г. Забавянето е дошло, след като Лана Дел Рей е решила да запише още шест песни.

Изданието, което сега носи името „Stove“, е наследник на албума „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“ от 2023 г. Това е деветият студиен албум на певицата, а предстоящият проект ще бъде десетият в основната ѝ дискография.

В новите песни Лана Дел Рей се връща към преживяното през последните три години. Тя описва текстовете като лични и изпълнени с вътрешни диалози, включително в песента „You've Got a Friend“. Сред темите са уроците от миналото, личното израстване и реакциите на хората около нея към нейното щастие и успех.

Певицата обръща специално внимание и на физическите издания. По думите ѝ изработката на медните плочи за оформлението им е отнела половин година. Тя определя двата албума като необичайно съчетание, което показва разликата между начина, по който е гледала на света преди четири години, и настоящата ѝ перспектива.

„The Fader“ съобщи още през юли, че след финализирането на записите Лана Дел Рей планира да ги изпрати за производство на винил. Тогава обаче официална дата за издаване не беше обявена.

Така след повече от три години пауза след последния ѝ студиен албум певицата се подготвя да представи не един, а два свързани проекта. Кога точно ще се появят „Stove“ и „Spyda“, остава въпрос без потвърден отговор.