Режисьорът Стилиян Иванов напусна „Преди обед“ след лют спор с Петър Дочев

Бурен словесен сблъсък между режисьора Стилиян Иванов и водещия Петър Дочев прекъсна участието на Иванов в „Преди обед“ по bTV. Режисьорът напусна студиото след спор, започнал с разговор за духовни учители и секти и преминал към реплика за целувка между Иванов и момче зад кадър. За случилото се съобщиха БЛИЦ и „Флагман“.

Иванов беше гост-коментатор в рубриката „Любопитното през седмицата“ заедно с Ива Софиянска. В днешния епизод той и Дочев влязоха в спор, след като водещият говори за духовния учител Пол Макензи и негови последователи в Кения. В разговора водещият отправи и реплика към режисьора за целувка с момче зад кадър.

Самото твърдение за целувката не е потвърдено с независими данни в наличните публикации и е представено като част от телевизионния спор. Иванов реагира, като посочи, че в студиото има негови оператори и че репликата засяга човек от екипа му.

„Ако Петър Дочев седи на масата срещу мен, няма да съм тук“, каза Стилиян Иванов.

Напрежението се засили и след подмятания за това кой кого подритва под масата по време на ефир. Петър Дочев се опита да върне разговора към темата за духовните учители, но режисьорът се изправи и тръгна към изхода на студиото.

Преди да напусне, Стилиян Иванов заяви, че няма да бъде в предаването при следващото му издание, ако Петър Дочев отново седи срещу него. Водещият го призова да се върне, но Иванов отказа.

„Не съм учител на никого. Винаги съм казвал на моите ученици, че съм техен съученик“, каза режисьорът.

Стилиян Иванов е трябвало да коментира истории, свързани с Ванга. bTV потвърждава, че на 21 октомври той е бил сред участниците в рубриката „Любопитното през седмицата“, но телевизията не е публикувала отделно съобщение за възникналия конфликт или за бъдещото участие на режисьора.

От своя страна режисьорът написа своята позиция във Фейсбук профила си, която звучи повече от категорично за работата му с bTV от тук нататък.

"Днес приключи моето участие в "Преди обед" по bTV. Тръгвам си не само заради нестихващата битка 5 срещу 1, но и защото всякакви професионални граници бяха минати!

Актьор, който не е известен с нищо, непрекъснато се опитваше да ме превърне в нещо, което никога не съм бил и не искам да бъда.

Наричайки ме гуру, духовник и какво ли още не, добре знаейки, че аз съм режисьор и преподавател", написа Иванов.