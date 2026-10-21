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Режисьорът Стилиян Иванов напусна „Преди обед“ след лют спор с Петър Дочев
  Тема: Известни личности

Режисьорът Стилиян Иванов напусна „Преди обед“ след лют спор с Петър Дочев

21 Октомври, 2026 14:58 1 142 11

  • стилиян иванов-
  • петър дочев-
  • преди обед-
  • btv-
  • телевизионен скандал

Режисьорът заяви, че няма да се върне в предаването, ако водещият Петър Дочев е на масата

Режисьорът Стилиян Иванов напусна „Преди обед“ след лют спор с Петър Дочев - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурен словесен сблъсък между режисьора Стилиян Иванов и водещия Петър Дочев прекъсна участието на Иванов в „Преди обед“ по bTV. Режисьорът напусна студиото след спор, започнал с разговор за духовни учители и секти и преминал към реплика за целувка между Иванов и момче зад кадър. За случилото се съобщиха БЛИЦ и „Флагман“.

Иванов беше гост-коментатор в рубриката „Любопитното през седмицата“ заедно с Ива Софиянска. В днешния епизод той и Дочев влязоха в спор, след като водещият говори за духовния учител Пол Макензи и негови последователи в Кения. В разговора водещият отправи и реплика към режисьора за целувка с момче зад кадър.

Самото твърдение за целувката не е потвърдено с независими данни в наличните публикации и е представено като част от телевизионния спор. Иванов реагира, като посочи, че в студиото има негови оператори и че репликата засяга човек от екипа му.

„Ако Петър Дочев седи на масата срещу мен, няма да съм тук“, каза Стилиян Иванов.

Напрежението се засили и след подмятания за това кой кого подритва под масата по време на ефир. Петър Дочев се опита да върне разговора към темата за духовните учители, но режисьорът се изправи и тръгна към изхода на студиото.

Преди да напусне, Стилиян Иванов заяви, че няма да бъде в предаването при следващото му издание, ако Петър Дочев отново седи срещу него. Водещият го призова да се върне, но Иванов отказа.

„Не съм учител на никого. Винаги съм казвал на моите ученици, че съм техен съученик“, каза режисьорът.

Стилиян Иванов е трябвало да коментира истории, свързани с Ванга. bTV потвърждава, че на 21 октомври той е бил сред участниците в рубриката „Любопитното през седмицата“, но телевизията не е публикувала отделно съобщение за възникналия конфликт или за бъдещото участие на режисьора.

От своя страна режисьорът написа своята позиция във Фейсбук профила си, която звучи повече от категорично за работата му с bTV от тук нататък.

"Днес приключи моето участие в "Преди обед" по bTV. Тръгвам си не само заради нестихващата битка 5 срещу 1, но и защото всякакви професионални граници бяха минати!

Актьор, който не е известен с нищо, непрекъснато се опитваше да ме превърне в нещо, което никога не съм бил и не искам да бъда.

Наричайки ме гуру, духовник и какво ли още не, добре знаейки, че аз съм режисьор и преподавател", написа Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 9 Отговор
    На жълтопаветниците трябва да им е ясно, че почитателите на врачката Ванга са все русофили.

    15:01 21.10.2026

  • 2 Браво Дочев,

    17 2 Отговор
    Вече трябва да се говори само истината. Иначе няма спасение от розовата чума.

    Коментиран от #5

    15:05 21.10.2026

  • 3 Трол

    5 4 Отговор
    Петроханец и радевист ли са спорили?

    15:09 21.10.2026

  • 4 Закривай БНТ , БТВ , Нова

    14 0 Отговор
    Голяма дейност развиват и тез ..до обяд пият кафета и занимават хората с глупости.

    Коментиран от #6

    15:16 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жоржета

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Закривай БНТ , БТВ , Нова":

    И аз така
    Докато не си инсталирах
    Програми с филми за възрастни👯
    Та и ти така....

    Коментиран от #7

    15:20 21.10.2026

  • 7 пффф

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жоржета":

    Хах е аз гледам ютуб политика

    15:23 21.10.2026

  • 8 Дочев номер 1

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Следобед":

    Този егоцентрик, който продава семинари на отчаяни хора и е пълен с егоцентрична злоба, сам се разобличи, след перфектното изпълнение на Петър. Браво!

    Коментиран от #10

    15:27 21.10.2026

  • 9 Водещ

    2 0 Отговор
    Браво на Петър Дочев, истината не е удобна и боли, когато те разобличат.

    15:30 21.10.2026

  • 10 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дочев номер 1":

    Присъединявам се, перфектно го накара да покаже това, което така съкровенно крие. Господинът е деактивирал коментарите в своята фейсбук страница и сипе обиди по адрес на великолепния Петър.

    Коментиран от #11

    15:39 21.10.2026

  • 11 Делко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    Напротив оставил е коментарите само за последователите му, за да му изчеткат нараненото му его. А, че говори обиди, показва нивото на високото му духовно извисяване.

    15:43 21.10.2026