На 23 октомври 1915 г. българската армия влиза в Ниш

В 10:30 ч. на 23 октомври 1915 г. първите български части влизат в Ниш. Събитието става в хода на Моравската настъпателна операция, известна и като Нишка операция, с която Първа армия на генерал-лейтенант Климент Бояджиев изпълнява основната си задача на сръбския фронт.

Датата е по стар стил, използван в България по това време. По днешния календар тя съответства на 5 ноември 1915 г.

Пробивът към сръбския град

Първа армия настъпва в състав от 1-а, 6-а, 8-а и 9-а пехотна дивизия, кавалерийска бригада и 46-и пехотен пернишки полк. Планът предвижда разгром на сръбските сили и излизане на река Морава при Алексинац и Ниш.

След боевете за Княжевац на 13 октомври и пробива на Пиротския укрепен пункт на 14 октомври българските войски започват преследване към Ниш. На 15 октомври Първа армия преминава към решителни действия срещу отстъпващите сръбски части.

На 23 октомври е щурмуван и пробит Нишкият укрепен район. Националният военноисторически музей описва събитието така:

„След значителна подготовка на 23 октомври българските войски щурмуват и пробиват Нишкия укрепен район.“

Според същия източник първо в града влиза 10-и пехотен родопски полк от 8-а пехотна тунджанска дивизия. Девета пехотна плевенска дивизия също има важна роля в атаката. Исторически справочни материали посочват, че нейният 4-ти пехотен плевенски полк пробива отбранителния рубеж на Нишката крепост с фронтална атака.

Цената на настъплението

Падането на Ниш прекъсва организираната отбрана на сръбската източна групировка и отваря пътя за продължаване на настъплението към Косово поле. Сръбските загуби са 630 убити и над 13 000 пленени. Българските войски завземат 206 оръдия и голямо количество военни материали.

Победата е постигната с тежки загуби. В сраженията по направленията между Тимок и Морава загиват или изчезват 2200 български офицери, подофицери и войници, а 6980 са ранени.

Превземането на Ниш е една от ключовите победи на България през кампанията от 1915 г. То изпълнява основната цел на Моравската операция, но не слага край на бойните действия на Балканите. След овладяването на града Първа армия продължава преследването на отстъпващите сръбски сили към Косово поле.

Източници: plovdivnow.bg, petel.bg