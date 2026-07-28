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На 28 юли 1914 г. започва Първата световна война: Хроника на един неизбежен сблъсък

На 28 юли 1914 г. започва Първата световна война: Хроника на един неизбежен сблъсък

28 Юли, 2026 08:46 1 066 10

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  • хроника

Точно месец след атентата в Сараево, изстрелите в Европа прерастват в глобален военен конфликт, който променя съдбата на света

На 28 юли 1914 г. започва Първата световна война: Хроника на един неизбежен сблъсък - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният ден отбелязва годишнина от съдбовното решение на Австро-Унгарската империя да обяви война на Кралство Сърбия на 28 юли 1914 година. Това действие се случва точно 30 дни след фаталния за историческия курс атентат в Сараево на 28 юни 1914 г., при който сръбският националист Гаврило Принцип отнема живота на австро-унгарския престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд и неговата съпруга София.

Пътят към военната криза

След трагедията в Босна, Виена обвинява сръбските власти в съучастие и получава пълната подкрепа на своя германски съюзник. На 23 юли 1914 г. е изпратен остър ултиматум до Белград, чиито условия са замислени така, че да бъдат отхвърлени. Отговорът на Сърбия е отхвърлен като недостатъчен от австрийската страна, което дава зелена светлина на оръжията.

Първи удари и ескалация

  • Начало на обстрела: Часове след обявяването на войната, австрийската тежка артилерия започва да бомбардира сръбската столица Белград.
  • Верижна реакция: Руската империя обявява мобилизация в защита на Сърбия, което задейства системата от съюзи на континента.
  • Глобален обхват: Само дни по-късно Германия обявява война на Русия и Франция, а след нахлуването в Белгия се намесва и Великобритания.

Конфликтът бързо ескалира от регионален спор на Балканите в мащабна война, засягаща двете основни коалиции – Централните сили и Антантата.

Краят на Голямата война и съдбовната цена за България

Първата световна война завършва официално на 11 ноември 1918 г. с подписването на Компиенското примирие, което отбелязва капитулацията на Германия. Четиригодишният глобален сблъсък води до пълното рухване на четири мощни империи — Германската, Руската, Австро-Унгарската и Османската. Конфликтът отнема живота на над 20 милиона войници и цивилни, оставяйки Европа икономически опустошена и политически разпокъсана.

За Царство България краят на войната носи втората голяма национална катастрофа. Страната излиза от конфликта още на 29 септември 1918 г. с подписването на Солунското примирие, след като пробивът на Антантата при Добро поле парализира българския фронт. Последвалият на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор налага тежки и безмилостни условия на страната ни:

  • Тежки териториални загуби: България губи Западните покрайнини, Южна Добруджа и Беломорска Тракия, с което е отрязан прекият ѝ излаз на Егейско море.
  • Икономически колапс: Наложени са непосилни за времето си репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка.
  • Военен диктат: Българската армия е драстично съкратена и лишена от правото на модерна техника и наборна служба.
  • Хуманитарна криза: Стотици хиляди българи от изгубените територии са принудени да напуснат домовете си, заливайки страната като бежанци.

Конфликтът, започнал като локален спор на Балканите, завършва с преначертаване на световния ред и оставя дълбоки исторически травми в българското общество.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 2 Отговор
    Глупости !!! История служи, за да ви въвежда в заблуждение !!! И първата, и втората световни войни не са неузбежни!!! Предпоставките за тях са внимателно и изкуствено създадени, за да трупат печалба и власт няколко еврейски клана!!! Няма да разказвам, защото предполагам, че повечето сте запознати!

    Коментиран от #2, #3, #5

    08:51 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Така е. Същото се случва в Европа и сега.

    09:08 28.07.2026

  • 4 Някой

    9 0 Отговор
    Преди 40 годити за Първата Световна Война ме учиха в училище в 5-ти клас. Как едно 12-13 годишно дете ще разбере политическити причини? Няма как да ги разбере. Учиха ме, че повода за нея било убийстното на австро-унгарския престолонаследник. Тогава нищо не разбрах. Защото не ме учиха, че австроунгарския-император за хървати, босненци, херцеговци, словенци, сърби е бил същото каквото османския султан за българи, македонци, гърци. А пък руския император е бил същото за поляци, финланци ... Британската кралица е била същото за индийци, хакистанци, китайци... Френския президент е бил същото за северозападните африканци.

    09:12 28.07.2026

  • 5 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Клановете на австро-унгарския, император, на руския император, на германския имперагор, на британската кралица, на френския президент и клана на интернационалните банкери. До днес са оцели само клановете на британскага кралица и клана на интернационалните банкери.
    Най-сериозно ПСВ се е отразила на клана на руския император, който е бил унищожен напълно.

    Коментиран от #7

    09:20 28.07.2026

  • 6 Някой

    6 2 Отговор
    Заслуга на престъпника Фердинанд и другите. Фердинанд бяга от България. После сина му узаконява фашисткият преврат от 1923г.

    09:23 28.07.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    По това време Великобритания е имала крал, не кралица. Германският и британският клан, както ги наричаш всъщност са един, затова и наш Симо е рода с Чарлз. Именно заради ПСВ английският сменя името си на Уиндзор.

    Коментиран от #8

    09:30 28.07.2026

  • 8 665

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":

    Точно така, английският крал е Кобургот , заради дядо му, съпруг на кралица Виктория.Като започва войната го сменя на Уиндзор, та и до днес така остава

    09:42 28.07.2026

  • 9 Жмръц

    3 0 Отговор
    Да си знаят всички ефр0толепеделиберас(ти,какво ни чака,отново.Понеже сме на грешната страна,обижда и плюят по русите и си пишат най-големите европейци...Учете се от историята,жалки едеоти!

    09:56 28.07.2026

  • 10 Културен Антрополог

    2 0 Отговор
    Войните са ЕВРЕЙската жърва
    1918 год Хенри Форд -сащ предприемач

    10:43 28.07.2026