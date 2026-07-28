На 28 юли 1914 г. започва Първата световна война: Хроника на един неизбежен сблъсък

Днешният ден отбелязва годишнина от съдбовното решение на Австро-Унгарската империя да обяви война на Кралство Сърбия на 28 юли 1914 година. Това действие се случва точно 30 дни след фаталния за историческия курс атентат в Сараево на 28 юни 1914 г., при който сръбският националист Гаврило Принцип отнема живота на австро-унгарския престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд и неговата съпруга София.

Пътят към военната криза

След трагедията в Босна, Виена обвинява сръбските власти в съучастие и получава пълната подкрепа на своя германски съюзник. На 23 юли 1914 г. е изпратен остър ултиматум до Белград, чиито условия са замислени така, че да бъдат отхвърлени. Отговорът на Сърбия е отхвърлен като недостатъчен от австрийската страна, което дава зелена светлина на оръжията.

Първи удари и ескалация

Начало на обстрела: Часове след обявяването на войната, австрийската тежка артилерия започва да бомбардира сръбската столица Белград.

Часове след обявяването на войната, австрийската тежка артилерия започва да бомбардира сръбската столица Белград. Верижна реакция: Руската империя обявява мобилизация в защита на Сърбия, което задейства системата от съюзи на континента.

Руската империя обявява мобилизация в защита на Сърбия, което задейства системата от съюзи на континента. Глобален обхват: Само дни по-късно Германия обявява война на Русия и Франция, а след нахлуването в Белгия се намесва и Великобритания.

Конфликтът бързо ескалира от регионален спор на Балканите в мащабна война, засягаща двете основни коалиции – Централните сили и Антантата.

Краят на Голямата война и съдбовната цена за България

Първата световна война завършва официално на 11 ноември 1918 г. с подписването на Компиенското примирие, което отбелязва капитулацията на Германия. Четиригодишният глобален сблъсък води до пълното рухване на четири мощни империи — Германската, Руската, Австро-Унгарската и Османската. Конфликтът отнема живота на над 20 милиона войници и цивилни, оставяйки Европа икономически опустошена и политически разпокъсана.

За Царство България краят на войната носи втората голяма национална катастрофа. Страната излиза от конфликта още на 29 септември 1918 г. с подписването на Солунското примирие, след като пробивът на Антантата при Добро поле парализира българския фронт. Последвалият на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор налага тежки и безмилостни условия на страната ни:

Тежки териториални загуби: България губи Западните покрайнини, Южна Добруджа и Беломорска Тракия, с което е отрязан прекият ѝ излаз на Егейско море.

България губи Западните покрайнини, Южна Добруджа и Беломорска Тракия, с което е отрязан прекият ѝ излаз на Егейско море. Икономически колапс: Наложени са непосилни за времето си репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка.

Наложени са непосилни за времето си репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка. Военен диктат: Българската армия е драстично съкратена и лишена от правото на модерна техника и наборна служба.

Българската армия е драстично съкратена и лишена от правото на модерна техника и наборна служба. Хуманитарна криза: Стотици хиляди българи от изгубените територии са принудени да напуснат домовете си, заливайки страната като бежанци.

Конфликтът, започнал като локален спор на Балканите, завършва с преначертаване на световния ред и оставя дълбоки исторически травми в българското общество.