На 28 юли 1914 г. започва Първата световна война: Хроника на един неизбежен сблъсък

Днешният ден отбелязва годишнина от съдбовното решение на Австро-Унгарската империя да обяви война на Кралство Сърбия на 28 юли 1914 година. Това действие се случва точно 30 дни след фаталния за историческия курс атентат в Сараево на 28 юни 1914 г., при който сръбският националист Гаврило Принцип отнема живота на австро-унгарския престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд и неговата съпруга София.
Пътят към военната криза
След трагедията в Босна, Виена обвинява сръбските власти в съучастие и получава пълната подкрепа на своя германски съюзник. На 23 юли 1914 г. е изпратен остър ултиматум до Белград, чиито условия са замислени така, че да бъдат отхвърлени. Отговорът на Сърбия е отхвърлен като недостатъчен от австрийската страна, което дава зелена светлина на оръжията.
Първи удари и ескалация
- Начало на обстрела: Часове след обявяването на войната, австрийската тежка артилерия започва да бомбардира сръбската столица Белград.
- Верижна реакция: Руската империя обявява мобилизация в защита на Сърбия, което задейства системата от съюзи на континента.
- Глобален обхват: Само дни по-късно Германия обявява война на Русия и Франция, а след нахлуването в Белгия се намесва и Великобритания.
Конфликтът бързо ескалира от регионален спор на Балканите в мащабна война, засягаща двете основни коалиции – Централните сили и Антантата.
Краят на Голямата война и съдбовната цена за България
Първата световна война завършва официално на 11 ноември 1918 г. с подписването на Компиенското примирие, което отбелязва капитулацията на Германия. Четиригодишният глобален сблъсък води до пълното рухване на четири мощни империи — Германската, Руската, Австро-Унгарската и Османската. Конфликтът отнема живота на над 20 милиона войници и цивилни, оставяйки Европа икономически опустошена и политически разпокъсана.
За Царство България краят на войната носи втората голяма национална катастрофа. Страната излиза от конфликта още на 29 септември 1918 г. с подписването на Солунското примирие, след като пробивът на Антантата при Добро поле парализира българския фронт. Последвалият на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор налага тежки и безмилостни условия на страната ни:
- Тежки териториални загуби: България губи Западните покрайнини, Южна Добруджа и Беломорска Тракия, с което е отрязан прекият ѝ излаз на Егейско море.
- Икономически колапс: Наложени са непосилни за времето си репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка.
- Военен диктат: Българската армия е драстично съкратена и лишена от правото на модерна техника и наборна служба.
- Хуманитарна криза: Стотици хиляди българи от изгубените територии са принудени да напуснат домовете си, заливайки страната като бежанци.
Конфликтът, започнал като локален спор на Балканите, завършва с преначертаване на световния ред и оставя дълбоки исторически травми в българското общество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #3, #5
08:51 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Пич":Така е. Същото се случва в Европа и сега.
09:08 28.07.2026
4 Някой
09:12 28.07.2026
5 Някой
До коментар #1 от "Пич":Клановете на австро-унгарския, император, на руския император, на германския имперагор, на британската кралица, на френския президент и клана на интернационалните банкери. До днес са оцели само клановете на британскага кралица и клана на интернационалните банкери.
Най-сериозно ПСВ се е отразила на клана на руския император, който е бил унищожен напълно.
Коментиран от #7
09:20 28.07.2026
6 Някой
09:23 28.07.2026
7 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Някой":По това време Великобритания е имала крал, не кралица. Германският и британският клан, както ги наричаш всъщност са един, затова и наш Симо е рода с Чарлз. Именно заради ПСВ английският сменя името си на Уиндзор.
Коментиран от #8
09:30 28.07.2026
8 665
До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":Точно така, английският крал е Кобургот , заради дядо му, съпруг на кралица Виктория.Като започва войната го сменя на Уиндзор, та и до днес така остава
09:42 28.07.2026
9 Жмръц
09:56 28.07.2026
10 Културен Антрополог
1918 год Хенри Форд -сащ предприемач
10:43 28.07.2026