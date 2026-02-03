Лекари извадиха боеприпас от ректума на момче

Лекари от болница във френския град Тулуза са измъкнали през уикенда невзривен боеприпас от Първата световна война от ректума на 24-годишен мъж, пише telegraph.bg.
Хирургичната интервенция изискваше и намесата на специалисти по обезвреждане на бомби, поради което периметърът на болничното заведение е бил отцепен за по-голяма безопасност.
24-годишният пациент пристигнал в болницата в събота вечерта с оплакване от силни болки в задните си части. В хода на разговора си с лекарите той им казал, че е „сложил един предмет в ануса си“, без да дава други подробности.
Операцията е била реализирана на следващата сутрин в неделя, но екипът от лекари останал потресен, когато измъкнал невзривен боеприпас с дължина от около 20 см и 4 см в диаметър. Щом извадили „находката“, от болницата веднага се свързали с полицията, която пък изпратила на място сапьори, за да обезвредят експлозива.
От надписите по проектила било установено, че е от времето на Първата световна война, като не е имало опасност да се взриви.
Вестник Le Figaro допълва, че срещу 24-годишния пациент ще бъде образувано досъдебно производство за притежанието на боеприпаси от Категория А.
Разследващите обясниха, че случаят най-вероятно е обвързан с т.нар. chemsex – употребата на наркотици по време на секс. Прокуратурата на Тулуза е започнала разследване, за да се изяснят всички обстоятелства, писа novini.bg.
17 Старшина Петров
До коментар #2 от "Сила":Добре, че не е намерил боеприпас за САУ 122 този храбър младеж, че трудно щеше да го зареди. Пък ако гръмне, докато зарежда, ще цъфне като карамфил
28 ако беше за посестрима
момиченце на 24г
щеше ли да н се изфука
