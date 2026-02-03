Лекари извадиха боеприпас от ректума на момче

Лекари от болница във френския град Тулуза са измъкнали през уикенда невзривен боеприпас от Първата световна война от ректума на 24-годишен мъж, пише telegraph.bg.

Хирургичната интервенция изискваше и намесата на специалисти по обезвреждане на бомби, поради което периметърът на болничното заведение е бил отцепен за по-голяма безопасност.

24-годишният пациент пристигнал в болницата в събота вечерта с оплакване от силни болки в задните си части. В хода на разговора си с лекарите той им казал, че е „сложил един предмет в ануса си“, без да дава други подробности.

Операцията е била реализирана на следващата сутрин в неделя, но екипът от лекари останал потресен, когато измъкнал невзривен боеприпас с дължина от около 20 см и 4 см в диаметър. Щом извадили „находката“, от болницата веднага се свързали с полицията, която пък изпратила на място сапьори, за да обезвредят експлозива.

От надписите по проектила било установено, че е от времето на Първата световна война, като не е имало опасност да се взриви.

Вестник Le Figaro допълва, че срещу 24-годишния пациент ще бъде образувано досъдебно производство за притежанието на боеприпаси от Категория А.

Разследващите обясниха, че случаят най-вероятно е обвързан с т.нар. chemsex – употребата на наркотици по време на секс. Прокуратурата на Тулуза е започнала разследване, за да се изяснят всички обстоятелства, писа novini.bg.