Уроците на историята: Как София отказа съюз на Русия през юли 1914 г. с мотив за „въоръжен неутралитет“

Една от най-съдбоносните и дискутирани дати в българската дипломатическа история е 23 юли 1914 година. В контекста на току-що избухналата Юлска криза и броени дни преди формалното разгръщане на Първата световна война, София се превръща в епицентър на геополитически натиск. Предложението на Руската империя за незабавен съюз е официално отхвърлено от кабинета на д-р Васил Радославов с категоричния мотив за запазване на строг неутралитет.

Руското предложение: Дипломатически шах за Балканите

През юли 1914 г., веднага след Сараевския атентат и последвалия австро-унгарски ултиматум към Сърбия, Санкт Петербург трескаво търси съюзници на Балканите, за да подсигури тила си и да изолира Османската империя. По данни от историческите архиви, руската дипломация прави директно предложение на Царство България за присъединяване към блока на Антантата.

Руският външен министър Сергей Сазонов се опитва да възроди старата идея за Балкански съюз. Обещанията обаче остават неясни и не гарантират връщането на заграбените през Междусъюзническата война (1913 г.) български територии в Македония, тъй като Русия приоритетно защитава сръбските интереси.

Отговорът на София: Стратегията „Пушки при нозе“

На 23 юли 1914 г. правителството на Васил Радославов, подкрепено от цар Фердинанд I, отклонява руския ход. София официално обявява позиция на въоръжен неутралитет.

Основните аргументи зад това историческо решение включват:

Националната катастрофа от 1913 г.: Страната е икономически изтощена и военно обезкървена след Балканските войни.

Страната е икономически изтощена и военно обезкървена след Балканските войни. Търсене на твърди гаранции: Българският политически елит отказва да влезе в нов конфликт без категорични писмени обещания за възстановяване на границите от Санстефанския договор.

Българският политически елит отказва да влезе в нов конфликт без категорични писмени обещания за възстановяване на границите от Санстефанския договор. Разочарование от Санкт Петербург: София помни руския арбитраж от 1913 г., който облагодетелства Сърбия в ущърб на България.

Официалното обявяване на неутралитета става факт броени дни по-късно, на 1 август 1914 г.

Военните алтернативи и тайните договори: Пътят към фаталния избор

Историческият анализ на събитията показва, че пред България са съществували три ясни военни алтернативи по време на едногодишния неутралитет:

Твърд неутралитет до края на войната: Позиция, която би спестила нови жертви, но според тогавашния елит е обричала на провал каузата за национално обединение.

Съюз с Антантата (Русия, Франция, Великобритания): Блокът предлага на София несигурни компенсации в Тракия и завоалирани обещания за Македония, тъй като съюзниците Сърбия и Гърция категорично отказват да отстъпят територии.

Съюз с Централните сили (Германия, Австро-Унгария): Алтернативата, която гарантира незабавното и пълно възстановяване на българския суверенитет над Южна Добруджа, Пиротско и цяла Вардарска Македония веднага след победата над Сърбия.

Това наддаване между коалициите завършва с подписването на поредица от тайни договори през лятото и есента на 1915 година. Ключова е Българо-германската тайна конвенция от 6 септември 1915 г., която окончателно привързва София към Берлин и Виена. Договорът обещава пълно финансиране на българската армия и ревизия на Букурещкия мирен договор.

В крайна сметка по-изгодните и конкретни териториални обещания на Централните сили накланят везните и през октомври 1915 г. България се включва в Голямата война, нападайки Сърбия – стъпка, започнала с дипломатическия отказ към Русия точно една година по-рано.