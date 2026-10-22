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Атанас Буров: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“
  Тема: Известни личности

Атанас Буров: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“

22 Октомври, 2026 19:00 1 361 31

  • атанас буров-
  • сентенции-
  • банкер-
  • смарайда салабашева-
  • българска история

Зад острия език на банкера и политика стои човек, който пише пламенни писма от фронта, цени изкуството и пази семейния си свят

Атанас Буров: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“ - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На фронта край Чаталджа Атанас Буров не пише за банки, партии или министерски кабинети. Пише на 17-годишната Смарайда Салабашева, наричана Майда, и признава: „Не мога да бъда щастлив далеч от теб“. Между двамата има около 20 години разлика, но писмата му показват човек, който зад публичната увереност крие силна чувствителност и страх от несподелена любов.

Този контраст обяснява защо Буров остава интересен и извън политическата история. Той е банкер, индустриалец, дипломат и министър, но едновременно с това е човек на острите наблюдения, светските разговори и парадоксите. Неговите сентенции често звучат като кратки присъди над обществото, а понякога като шеговити реплики на човек, който е виждал отблизо и парите, и властта.

„Умните хора са в банките“

Най-популярните мисли на Буров са свързани с човешката сметка. В публикуваните спомени от разговорите му с Михаил Топалов му се приписва фразата: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“. Тя е кратка, язвителна и лесно се запомня, но не бива автоматично да се приема като дословно стенографирана реплика от публична реч. Значителна част от тези сентенции идват от мемоарни разкази и по-късни публикации.

В същия кръг от мисли Буров описва човешките стремежи без особена сантименталност: хората се борят за хляба си, за място под слънцето, за пари, име, обществено положение и любов. За него парите не са само богатство. Те са средство за строеж на железници, производство, търговия и работа, но и изпитание за характера на онзи, който ги притежава.

Другата му запомняща се максима е свързана с политиката: „Бит стражар, бит любовник, бит политик, не ми давай за пример“. В нея има типичната за Буров смесица от ирония и житейски реализъм. Той не идеализира нито властта, нито мъжкото самочувствие, нито обществената репутация.

Любовта зад строгия публичен образ

Личната история на Буров с Майда е по-различна от легендата за хладния финансист. Двамата се запознават на прием в двореца по случай рождения ден на престолонаследника Борис Търновски. Скоро след това се сгодяват. От фронта Буров ѝ описва опустошените села, мириса на море и близостта на последните османски позиции пред Цариград.

В друго писмо той настоява, че щастието им трябва да бъде изградено върху взаимна любов, а не върху външни удобства. По-късно дъщеря им Недялка описва семейния живот на родителите си като сплотен и изпълнен с уважение. Домът им в София и вилата край Варна били място, в което съпругата му създавала ред, уют и стил.

Изкуство, музика и светски разговори

В спомените за Буров място заемат не само политиците и банкерите. Той говори за поети, художници, певци и жени от софийския светски живот. Разсъждава кой е талантлив, кой е гениален и защо България има силни гласове, но според него не е дала свой велик оперен певец. Оценките му са субективни, понякога надменни, но разкриват интерес към културата и към хората, които умеят да оставят впечатление.

Буров умира на 15 май 1954 г. в Пазарджишкия затвор. Остават неговите речи, писма и десетки сентенции, част от които са сигурно документирани, а други са запазени чрез спомени и устна традиция. Най-трайна обаче остава не една отделна фраза, а образът на човек, който умеел да говори за парите като банкер, за властта като политик и за любовта като човек, който се страхува да не я изгуби.

Източници: archives.bnr.bg, bulgarianhistory.org


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    9 19 Отговор
    Е,накрая умря в Пазарджик -в затвора.Май не е много умен.😁😁😁

    Коментиран от #2

    19:03 22.10.2026

  • 2 Ами

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бай той Толстой":

    Твоите хора комунягите не обичаха умните ,а само послушните

    19:09 22.10.2026

  • 3 Така така !

    6 6 Отговор
    Ама комунягите, безмазговие, му видяха сметката на умника банкер.

    19:10 22.10.2026

  • 4 Щастливеца

    15 9 Отговор
    Сложни работи са това и нема да ги изчерпим с няколко приказки. Всъщност, те не бяха толкова сложни. Народът е рекъл: От прасе мас и от комунист власт се вземат само с дране. Та може би, ако ги бяхме драли… Ама как да ги дерем, като и на атакисти и възрожденци сърповете и чуковете още са им още в главите?

    19:11 22.10.2026

  • 5 Българин

    4 5 Отговор
    Може да сме всичко, но сме Душата и Сърцето на Света!

    19:19 22.10.2026

  • 6 Софийски селянин,Пенсионер

    6 5 Отговор
    Ако си беше затварял устата като знае какви са били комунягите тогава е щяло да му се размине..
    Но не, с голямо самочувствие арогантен и хайде в зандана.

    Коментиран от #21

    19:28 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атанас Буров - Банкерът

    14 5 Отговор
    "Има четири неща, господин Памукчиев, които са свети за всеки българин. И ако видиш някой, че ги засяга, че ги обижда, убий го – грях няма.
    - Кои са те?
    - Аз ги казах вече... Първо майката, второ родината, трето армията, българската армия, и четвърто Русия. Без Русия ние сме роби. Турция ни има зъб и ще ни изяде. Защото и петата й колона работи тихо, подмолно и ни минира отвътре. Ето защо казвам – който не обича Русия - независимо какво управление има тя – той е враг на България. А който говори лошо за войската ни – заслужава удар в тила и смърт... Армията е гаранция за живота на народа ни. Няма значение какво знаме развява – червено или зелено, трикольор или оранжево знаме – но щом е
    армия, тя е светиня, като майката, като родината."

    Коментиран от #12, #13

    19:31 22.10.2026

  • 9 Сентенцията

    6 0 Отговор
    е била верна за онова време.В сегашното мастити "политици" не си знаят парите в офшорки,фирми,имоти в чужбина,лукс яхти,возила и т.н.И всичкото с честен "труд" и безпределна почтеност придобито,нали?!

    19:36 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Проверка в чата - НЕ е вярно !

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атанас Буров - Банкерът":

    Това са измислиците на Михаил Топалов, популярна тогава naчавpa на ДС-БКП.
    Никога Буров не би казал такова нещо. Това е доказано.

    Коментиран от #26, #27

    19:43 22.10.2026

  • 13 дядя дръмпирушка

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Атанас Буров - Банкерът":

    Същите простотии ги вменявате и в изказванията на ванга.

    19:43 22.10.2026

  • 14 Иван

    3 6 Отговор
    И тоя отпадък е бил с четвъртинка мозъче

    19:43 22.10.2026

  • 15 Ами

    6 0 Отговор
    На Атанас Буров се приписват доста изказвания,
    голяма част от които не са негови, но истински важното е,
    че Атанас Буров си остава единственият български
    депутат записал се доброволец и отишъл на фронта.

    19:49 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    4 0 Отговор
    алчните са в банките, а според Цвайг с политика се занимават тези, които не могат да се реализират успешно в професията си

    19:52 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1- и нагъл комунизън

    1 6 Отговор
    Безгранични и безбройни са перстъпленията на престъпната и кървава БКП към народа ни! Тази престъпна и кървава глутница от полуграмотни шумкари, терористи, чиста проба бандити и улични крадци, унищожи елита на нацията с незаконния "Народен съд"! Тази престъпна и кървава глутница от неграмотни мерзавци и главорези, уби в пазарджишкия затвор и големия българин Атанас Буров! Да, комунистите си остават комунисти, дори когато се наричат "социалисти" или "прогресивни"! Те никога не могат да се порменят, те са и остават престърници към собствния си народ!

    19:58 22.10.2026

  • 21 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Буров умира на 80 години, не е осъден на смърт, не е забъркан в убийството на антифашисти, изпратен е в Троян мисля, там да не би да не живеят хора, Стефан Савов с баща осъден от Народния съд е завършил СУ и е бил председател на преводачите в България, какво му е репресираното, живял е много по-добре от средностатистическия българин

    19:59 22.10.2026

  • 22 604

    3 0 Отговор
    в затвора, щот не сте нито банкери, нито политици, а крадци и лобисти на крадците!!!! и тогава и сега е така!!! а народа сиромашки плаща с кожата на гърбат си!

    20:02 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Новичок

    2 1 Отговор
    "Българинът ще стане велик гражданин на света, в деня в който остави своето най-долно качество.А именно да не си плаща справедливо за това което получава"
    А.Б.

    20:13 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    5 1 Отговор
    Моят идол е Хампарцумян, той е най-умният банкер, даже може да си връзва сам обувките.
    Спечели по много умен начин доста пари на гърба на българите и много умно ни набута в клуба на богатите да им плащаме дълговете.

    20:31 22.10.2026

  • 29 14/88

    1 0 Отговор
    Умните хора не работят, а правят каквото си искат.
    Само глупците и добитьците като милен и венелина от фикции.бг бльскат чуждия труд (и платените статии от Пуврьщане) за заплата, дето им се подхвьрля като на кучета, каквито са.

    20:54 22.10.2026

  • 30 14/88

    0 0 Отговор
    Умните хора не работят, а правят каквото си искат.
    Само глупците и добитьците като милен и венелина от фикции.бг бльскат чуждия труд (и платените статии от Пуврьщане) за заплата, дето им се подхвьрля като на кучета, каквито са.

    20:54 22.10.2026

  • 31 Именно

    0 0 Отговор
    Затова червенушковците се постараха през първите 40 дена след 09.09. да избият умните, а след това да натикат онези, които са оцелели в лагери, затвори, отдалечени селца или просто да не им дават възможност за развитие и участие в определянето на съдбата на държавата. Постараха се да дърпат назад и да препъват децата и внуците им, а паралелно с това да толерират по-ограничените и не много умните. Защото го вед ца по-лесно се управляват и държат в подчинение.

    20:59 22.10.2026