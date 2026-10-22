Атанас Буров: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“

На фронта край Чаталджа Атанас Буров не пише за банки, партии или министерски кабинети. Пише на 17-годишната Смарайда Салабашева, наричана Майда, и признава: „Не мога да бъда щастлив далеч от теб“. Между двамата има около 20 години разлика, но писмата му показват човек, който зад публичната увереност крие силна чувствителност и страх от несподелена любов.
Този контраст обяснява защо Буров остава интересен и извън политическата история. Той е банкер, индустриалец, дипломат и министър, но едновременно с това е човек на острите наблюдения, светските разговори и парадоксите. Неговите сентенции често звучат като кратки присъди над обществото, а понякога като шеговити реплики на човек, който е виждал отблизо и парите, и властта.
„Умните хора са в банките“
Най-популярните мисли на Буров са свързани с човешката сметка. В публикуваните спомени от разговорите му с Михаил Топалов му се приписва фразата: „Умните хора са в банките. Глупците – в политиката“. Тя е кратка, язвителна и лесно се запомня, но не бива автоматично да се приема като дословно стенографирана реплика от публична реч. Значителна част от тези сентенции идват от мемоарни разкази и по-късни публикации.
В същия кръг от мисли Буров описва човешките стремежи без особена сантименталност: хората се борят за хляба си, за място под слънцето, за пари, име, обществено положение и любов. За него парите не са само богатство. Те са средство за строеж на железници, производство, търговия и работа, но и изпитание за характера на онзи, който ги притежава.
Другата му запомняща се максима е свързана с политиката: „Бит стражар, бит любовник, бит политик, не ми давай за пример“. В нея има типичната за Буров смесица от ирония и житейски реализъм. Той не идеализира нито властта, нито мъжкото самочувствие, нито обществената репутация.
Любовта зад строгия публичен образ
Личната история на Буров с Майда е по-различна от легендата за хладния финансист. Двамата се запознават на прием в двореца по случай рождения ден на престолонаследника Борис Търновски. Скоро след това се сгодяват. От фронта Буров ѝ описва опустошените села, мириса на море и близостта на последните османски позиции пред Цариград.
В друго писмо той настоява, че щастието им трябва да бъде изградено върху взаимна любов, а не върху външни удобства. По-късно дъщеря им Недялка описва семейния живот на родителите си като сплотен и изпълнен с уважение. Домът им в София и вилата край Варна били място, в което съпругата му създавала ред, уют и стил.
Изкуство, музика и светски разговори
В спомените за Буров място заемат не само политиците и банкерите. Той говори за поети, художници, певци и жени от софийския светски живот. Разсъждава кой е талантлив, кой е гениален и защо България има силни гласове, но според него не е дала свой велик оперен певец. Оценките му са субективни, понякога надменни, но разкриват интерес към културата и към хората, които умеят да оставят впечатление.
Буров умира на 15 май 1954 г. в Пазарджишкия затвор. Остават неговите речи, писма и десетки сентенции, част от които са сигурно документирани, а други са запазени чрез спомени и устна традиция. Най-трайна обаче остава не една отделна фраза, а образът на човек, който умеел да говори за парите като банкер, за властта като политик и за любовта като човек, който се страхува да не я изгуби.
Източници: archives.bnr.bg, bulgarianhistory.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай той Толстой
Коментиран от #2
19:03 22.10.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Бай той Толстой":Твоите хора комунягите не обичаха умните ,а само послушните
19:09 22.10.2026
3 Така така !
19:10 22.10.2026
4 Щастливеца
19:11 22.10.2026
5 Българин
19:19 22.10.2026
6 Софийски селянин,Пенсионер
Но не, с голямо самочувствие арогантен и хайде в зандана.
Коментиран от #21
19:28 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Атанас Буров - Банкерът
- Кои са те?
- Аз ги казах вече... Първо майката, второ родината, трето армията, българската армия, и четвърто Русия. Без Русия ние сме роби. Турция ни има зъб и ще ни изяде. Защото и петата й колона работи тихо, подмолно и ни минира отвътре. Ето защо казвам – който не обича Русия - независимо какво управление има тя – той е враг на България. А който говори лошо за войската ни – заслужава удар в тила и смърт... Армията е гаранция за живота на народа ни. Няма значение какво знаме развява – червено или зелено, трикольор или оранжево знаме – но щом е
армия, тя е светиня, като майката, като родината."
Коментиран от #12, #13
19:31 22.10.2026
9 Сентенцията
19:36 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Проверка в чата - НЕ е вярно !
До коментар #8 от "Атанас Буров - Банкерът":Това са измислиците на Михаил Топалов, популярна тогава naчавpa на ДС-БКП.
Никога Буров не би казал такова нещо. Това е доказано.
Коментиран от #26, #27
19:43 22.10.2026
13 дядя дръмпирушка
До коментар #8 от "Атанас Буров - Банкерът":Същите простотии ги вменявате и в изказванията на ванга.
19:43 22.10.2026
14 Иван
19:43 22.10.2026
15 Ами
голяма част от които не са негови, но истински важното е,
че Атанас Буров си остава единственият български
депутат записал се доброволец и отишъл на фронта.
19:49 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
19:52 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1- и нагъл комунизън
19:58 22.10.2026
21 Ами
До коментар #6 от "Софийски селянин,Пенсионер":Буров умира на 80 години, не е осъден на смърт, не е забъркан в убийството на антифашисти, изпратен е в Троян мисля, там да не би да не живеят хора, Стефан Савов с баща осъден от Народния съд е завършил СУ и е бил председател на преводачите в България, какво му е репресираното, живял е много по-добре от средностатистическия българин
19:59 22.10.2026
22 604
20:02 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Новичок
А.Б.
20:13 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истината
Спечели по много умен начин доста пари на гърба на българите и много умно ни набута в клуба на богатите да им плащаме дълговете.
20:31 22.10.2026
29 14/88
Само глупците и добитьците като милен и венелина от фикции.бг бльскат чуждия труд (и платените статии от Пуврьщане) за заплата, дето им се подхвьрля като на кучета, каквито са.
20:54 22.10.2026
30 14/88
Само глупците и добитьците като милен и венелина от фикции.бг бльскат чуждия труд (и платените статии от Пуврьщане) за заплата, дето им се подхвьрля като на кучета, каквито са.
20:54 22.10.2026
31 Именно
20:59 22.10.2026