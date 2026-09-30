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30 септември 1923 г. - окончателен погром на Септемврийското въстание

30 септември 1923 г. - окончателен погром на Септемврийското въстание

30 Септември, 2026 10:15 715 14

  • септемврийско въстание-
  • деветоюнски преврат-
  • александър цанков-
  • георги димитров-
  • българска история

Въоръженият опит за сваляне на правителството на Александър Цанков започва преждевременно и е предотвратен в края на септември

30 септември 1923 г. - окончателен погром на Септемврийското въстание - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 септември 1923 г. Септемврийското въстание е окончателно потушено от правителствените войски и специално сформирани доброволчески отряди. То е организирано от Българската комунистическа партия като опит за сваляне на правителството на Александър Цанков, дошло на власт след Деветоюнския държавен преврат.

Събитията се развиват в страна, разтърсвана от политическо насилие, икономическа криза и последиците от войните. На 9 юни 1923 г. Военният съюз и политически сили, обединени в Народен сговор, свалят кабинета на Българския земеделски народен съюз. Александър Стамболийски е заловен и убит, а на негово място е назначено правителство с министър-председател Александър Цанков. През юни земеделски части оказват съпротива на преврата, но тя е разбита.

От неутралитет към въоръжено въстание

БКП не се намесва активно в съпротивата срещу преврата и обявява конфликта за борба между земеделски и градски буржоазни сили. По-късно тази позиция е остро критикувана от Коминтерна, който настоява за общ фронт на работници и селяни и за подготовка на въоръжено действие срещу правителството.

На 12 септември властите арестуват около 2000 видни комунистически дейци. Арестите ускоряват избухването на въстанието. На 13 септември въоръжени действия започват в Мъглиж, а напрежението се разпространява и в Старозагорско, Новозагорско и Казанлъшко. Ръководството на БКП определя нощта на 22 срещу 23 септември за начало на общото въстание.

Сраженията в Северозападна България

Най-голям размах въстанието придобива в Северозападна България. В нощта срещу 23 септември въстаниците установяват контрол над Вършец, а след това превземат Фердинанд, днешна Монтана. В района действат Георги Димитров, Васил Коларов и Гаврил Генов. Въстанически сили се насочват и към Враца, но местната организация е разбита и градът не е овладян.

На 25 септември се води сражение при гара Бойчиновци. Въстаниците нанасят поражение на правителствена част, но не успяват да превърнат успеха си в общ пробив. В Лом те завземат голяма част от града, докато правителствените сили се укрепяват в казармите и изчакват подкрепления от Видин.

Следва обрат. Армията преминава в настъпление, Берковица е овладяна, а на 27 септември правителствените части си връщат Фердинанд. Разпокъсаните отряди се оттеглят към планинските райони и границата с Кралството на сърби, хървати и словенци. На 30 септември въстанието е смятано за окончателно разгромено.

Спорът за характера и цената на събитията

В продължение на десетилетия официалната комунистическа историография определя Септемврийското въстание като първото антифашистко въстание в света. По-късни изследвания поставят под въпрос както еднозначното определение „антифашистко“, така и представянето на събитията като единно национално движение, тъй като въстанието остава неравномерно и най-силно е в отделни райони.

В по-късна оценка Георги Димитров свързва поражението с липсата на единство между комунисти и земеделци:

„Най-важната причина за поражението се състои в това, че не бе установен крепък съюз между работниците и селяните.“

След разгрома следват масови арести, насилие и политически репресии. Точният брой на жертвите остава спорен, като различните историографски школи дават силно разминаващи се оценки. Септемврийското въстание задълбочава разделението в българското общество и се превръща в един от най-травматичните епизоди от политическата история на България между двете световни войни.

Източници: БНР, БТА


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РЕАЛИСТ

    15 3 Отговор
    Чета и се сещам
    "потушено от правителствените войски и специално сформирани доброволчески отряди."
    И баташкото клане е извършено от такива доброволчески отряди, дето им викат " башибозук"

    Коментиран от #5

    10:25 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Днешните фашисти са внуци на тези от1923

    10 7 Отговор
    Зеления чорап е същия фашист като тези от 1923 г.

    10:27 30.09.2026

  • 5 Отрядите

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    са от белогвардейци. Пълно е било с тях тогава

    Коментиран от #11

    10:27 30.09.2026

  • 6 Хиляди животи, похарчени от Коминтерна

    2 6 Отговор
    Комунистическия интернационал, дъщерна фирма на съветското КГБ, организира въстание в България и Германия с цел дестабилизация на държавата. В Германия въстанието не избухва, а в България интересът е мижав. Комунистите му казват "износ на революция".

    Ленин и болшевиките са убедени, че съветската власт в Русия няма да оцелее без Световна пролетарска революция. Поради това те предприемат мащабни действия за радикализиране на работниците в Европа. Първият опит е Полско-съветската война (1919–1921 г.): Това е най-яркият практически опит за военен натиск с цел разпалване на революция. Настъплението на Червената армия към Варшава през 1920 г. е мотивирано от надеждата на Ленин да се премине през Полша, за да се помогне на революционните работници в Германия и Италия. Настъплението е неуспешно.

    Вторите сме ние.

    10:39 30.09.2026

  • 7 отец Щирлиц

    7 1 Отговор
    убиец-фашист Фердинанд Сакскобург

    10:41 30.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    3 0 Отговор
    Гражданска война след разоряващия мирен договор. Други народи приключиха с това. Сега някои отново тикат държавата към война.

    10:50 30.09.2026

  • 10 Софето

    0 3 Отговор
    Така се постъпва с родоизменници действащи в полза на чужда държава.

    10:51 30.09.2026

  • 11 Феликс Дж

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отрядите":

    И сред тях преобладават раждани на територията на днешна Украйна.

    10:54 30.09.2026

  • 12 Да се знае и помни

    1 0 Отговор
    Десетки хиляди войници оставили костите си на фронта, а политиците ги продадоха. Кобургготите изпиха кръвчицата на народа. Войниците голи и боси, четете дневниците на генерали. Буквално някои са били без гащи, а в тила богатеят за тяхна сметка!

    11:01 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мачкайкай

    0 0 Отговор
    Д000лната комунистическа паплачЪ!

    11:03 30.09.2026