Петър Стойчев на 50: плувецът, който покори Ламанша

На 24 октомври Петър Стойчев навършва 50 години. Роденият в Момчилград плувец превърна дългите дистанции, студената вода и откритото море в територия, в която България има световен рекордьор, световен и европейски шампион.

Той започва да тренира на шест години. Първите му треньори са Евелина Георгиева и Огнян Георгиев, а още в началото става ясно, че младият състезател има необичайна издръжливост. От басейна постепенно стига до плувните маратони, където разстоянието не се измерва само в километри, а и в часове, вълни, течения и температура.

Шест часа и 57 минути в Ламанша

Най-знаковият епизод от кариерата му идва на 24 август 2007 г. Стойчев преплува Ламанша за 6 часа, 57 минути и 50 секунди – време, с което става първият човек, преминал протока за по-малко от седем часа. Рекордът превръща българина в име, познато далеч отвъд света на плуването.

Години по-късно това постижение остава само част от наследството му. Стойчев печели Световната купа по плувен маратон 11 поредни години – серия, която го утвърждава сред най-разпознаваемите състезатели в историята на плуването в открити води.

Световна титла и четири олимпийски игри

Стойчев представя България на четири поредни летни олимпийски игри – в Сидни през 2000 г., Атина през 2004 г., Пекин през 2008 г. и Лондон през 2012 г. В Пекин завършва шести на 10 километра в открити води, а четири години по-късно в Лондон е девети в същата дисциплина.

Най-голямото му отличие от световно първенство идва през 2011 г. в Шанхай. Българинът печели златния медал на 25 километра в открити води. Година по-късно добавя и европейска титла на същата дистанция в Пиомбино, Италия.

От Ламанша до ледените води

След големите успехи в маратонското плуване Стойчев не се оттегля от предизвикателствата. През 2018 г. печели първото организирано състезание по плуване в ледените води на Антарктида. Той изминава 1000 метра за 11:08:38 минути при температура на водата -0,8 градуса по Целзий и на въздуха -2 градуса.

През 2024 г. идва още едно постижение с исторически мащаб. Стойчев преминава седемте големи плувни маратона, известни като Oceans Seven, за 173 дни. По-късно получава сертификат, че резултатът е вписан в Световните рекорди на „Гинес“. „Най-голямата ми благодарност е към моя верен съотборник Иван Златинов“, казва плувецът за човека, който го съпътства във всички изпитания.

В навечерието на 50-ия му рожден ден бе представена книгата „Легендата – Петър Стойчев“. Заглавието събира в един разказ плуването в Ламанша, световната титла, Антарктида и ледените маратони. Най-точната мярка за кариерата му обаче остава проста: където за повечето хора водата е граница, за Петър Стойчев тя се превръща в път.

Източници: bta.bg, nova.bg