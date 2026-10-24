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Петър Стойчев на 50: плувецът, който покори Ламанша
  Тема: Известни личности

Петър Стойчев на 50: плувецът, който покори Ламанша

24 Октомври, 2026 07:00 647 7

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  • плуване в открити води-
  • ламанша-
  • oceans seven

Българинът спечели 11 поредни Световни купи и стана първият човек, преплувал Ламанша за по-малко от седем часа

Петър Стойчев на 50: плувецът, който покори Ламанша - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 24 октомври Петър Стойчев навършва 50 години. Роденият в Момчилград плувец превърна дългите дистанции, студената вода и откритото море в територия, в която България има световен рекордьор, световен и европейски шампион.

Той започва да тренира на шест години. Първите му треньори са Евелина Георгиева и Огнян Георгиев, а още в началото става ясно, че младият състезател има необичайна издръжливост. От басейна постепенно стига до плувните маратони, където разстоянието не се измерва само в километри, а и в часове, вълни, течения и температура.

Шест часа и 57 минути в Ламанша

Най-знаковият епизод от кариерата му идва на 24 август 2007 г. Стойчев преплува Ламанша за 6 часа, 57 минути и 50 секунди – време, с което става първият човек, преминал протока за по-малко от седем часа. Рекордът превръща българина в име, познато далеч отвъд света на плуването.

Години по-късно това постижение остава само част от наследството му. Стойчев печели Световната купа по плувен маратон 11 поредни години – серия, която го утвърждава сред най-разпознаваемите състезатели в историята на плуването в открити води.

Световна титла и четири олимпийски игри

Стойчев представя България на четири поредни летни олимпийски игри – в Сидни през 2000 г., Атина през 2004 г., Пекин през 2008 г. и Лондон през 2012 г. В Пекин завършва шести на 10 километра в открити води, а четири години по-късно в Лондон е девети в същата дисциплина.

Най-голямото му отличие от световно първенство идва през 2011 г. в Шанхай. Българинът печели златния медал на 25 километра в открити води. Година по-късно добавя и европейска титла на същата дистанция в Пиомбино, Италия.

От Ламанша до ледените води

След големите успехи в маратонското плуване Стойчев не се оттегля от предизвикателствата. През 2018 г. печели първото организирано състезание по плуване в ледените води на Антарктида. Той изминава 1000 метра за 11:08:38 минути при температура на водата -0,8 градуса по Целзий и на въздуха -2 градуса.

През 2024 г. идва още едно постижение с исторически мащаб. Стойчев преминава седемте големи плувни маратона, известни като Oceans Seven, за 173 дни. По-късно получава сертификат, че резултатът е вписан в Световните рекорди на „Гинес“. „Най-голямата ми благодарност е към моя верен съотборник Иван Златинов“, казва плувецът за човека, който го съпътства във всички изпитания.

В навечерието на 50-ия му рожден ден бе представена книгата „Легендата – Петър Стойчев“. Заглавието събира в един разказ плуването в Ламанша, световната титла, Антарктида и ледените маратони. Най-точната мярка за кариерата му обаче остава проста: където за повечето хора водата е граница, за Петър Стойчев тя се превръща в път.

Източници: bta.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е те тоя е спортист!!!

    7 0 Отговор
    Постиженията му са такива че чак стресират.

    07:17 24.10.2026

  • 2 Геро

    8 3 Отговор
    Петър Стойчев е явление в българското плуване. Плуването му напред,обаче едва ли с нещо е променило нравствената му система.Най-вероятно тя е останала на равнище Стефка Костадинова!

    07:19 24.10.2026

  • 3 Шорт

    4 3 Отговор
    НЕ ЧОВЕК. А ЖЕЛЯЗО..ПРОСЪСКАЛ АГЕНТА ФАШИСТ! ТИХО МЪРВИЯТ КАЗАЛ.НЕ КОМУНИСТ!

    Коментиран от #4

    07:23 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Критикар

    7 0 Отговор
    Великите му спортни постижения не го правят по- умен и подходящ за политик. Затова държавата ни е на този хал. Политиците трябва да са юристи и икономисти, но не с купени дипломи.

    08:08 24.10.2026

  • 6 Едноок

    2 3 Отговор
    Защо не се обръснеш бре? Топ спортист си, дай пример на младите, обеъсни се, облечи ризка с панталонче, направи се елегантен. С брада!

    08:18 24.10.2026

  • 7 Дзак

    0 1 Отговор
    Всеки има път!

    08:42 24.10.2026