Новини
Любопитно »
Сигорни Уийвър тренирала с военноморските сили за сцени от "Аватар"

Сигорни Уийвър тренирала с военноморските сили за сцени от "Аватар"

18 Декември, 2025 19:01 565 3

  • актриса-
  • аватар-
  • сигорни уийвър-
  • плуване-
  • природата на водата-
  • военноморско учение

Актрисата тренирала с треньор на военноморските сили, за да може да плува перфектно в напрегнати сцени от "Аватар"

Сигорни Уийвър тренирала с военноморските сили за сцени от "Аватар" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сигорни Уийвър е преминала интензивна физическа подготовка с инструктор от елитното подразделение на Военноморските сили на САЩ – т.нар. „морски тюлени“ (Navy SEALs), за да се справи с изключително взискателните подводни сцени в поредния филм от поредицата „Аватар“. Това разкри 76-годишната актриса в интервю за германската информационна агенция ДПА.

По думите ѝ тренировките са я довели до пределите на физическите ѝ възможности. Подготовката е включвала специализирани упражнения за апнея и контрол на дишането – умения, които обичайно се преподават на военни подводни специалисти. „Беше физически екстремно“, каза Уийвър, като добави, че резултатът е бил осезаем и е подобрил значително плувните ѝ умения.

Сигорни Уийвър тренирала с военноморските сили за сцени от "Аватар"

Актрисата отново влиза в ролята на Кири – персонаж от народа На’ви – в „Аватар: Огън и пепел“, третия филм от мащабната научнофантастична сага на режисьора Джеймс Камерън. Лентата излиза по кината утре и продължава историята за конфликта между коренното население на Пандора и хората, които се опитват да колонизират планетата. По информация на продуцентите филмът ще разшири подводния свят, въведен във „Аватар: Природата на водата“, което обяснява и необходимостта от продължителна и специализирана подготовка на актьорския състав.

Сигорни Уийвър, която доби световна слава с ролята си на Елън Рипли в класиката „Пришълецът“, участва в „Аватар“ от самото начало. Първият филм излезе през 2009 г. и се превърна в най-касовия в историята на киното, а продължението от 2022 г. затвърди успеха на поредицата с приходи от над 2 млрд. долара в световния боксофис, по данни на Box Office Mojo.

Актрисата уточни, че инструкторът от военноморските сили я е обучавал да се гмурка без водолазна екипировка и да остава под вода за продължителни периоди. „Винаги влизах във водата малко по-рано, за да се подготвя психически и физически“, каза тя, подчертавайки, че дисциплината и методите на обучение са били решаващи за безопасното заснемане на сцените.

Продукциите от поредицата „Аватар“ са известни с това, че изискват от актьорите продължителни тренировки и работа в реални водни среди, като самият Джеймс Камерън нееднократно е заявявал, че залага на автентични физически умения, а не само на визуални ефекти. В този контекст подготовката на Сигорни Уийвър с военен инструктор се вписва в утвърдения подход на режисьора към реализирането на франчайза.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    0 0 Отговор
    Тази кака и холивудска бабичка си заслужава уважението.

    19:50 18.12.2025

  • 2 Синьозелени човечета

    0 0 Отговор
    Интересно за Ловци на духове с кого е тренирала? Или пък за Пришълеца...

    20:02 18.12.2025

  • 3 плевен

    0 0 Отговор
    Така, така! Ама нашата проверка показва, че Сигорни не е тренирала с "морски тюлени". Била е на летището в Кабул и е тренирала с елитните инструктори от "афганистанските врабчета".

    20:12 18.12.2025