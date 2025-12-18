Сигорни Уийвър тренирала с военноморските сили за сцени от "Аватар"

Сигорни Уийвър е преминала интензивна физическа подготовка с инструктор от елитното подразделение на Военноморските сили на САЩ – т.нар. „морски тюлени“ (Navy SEALs), за да се справи с изключително взискателните подводни сцени в поредния филм от поредицата „Аватар“. Това разкри 76-годишната актриса в интервю за германската информационна агенция ДПА.

По думите ѝ тренировките са я довели до пределите на физическите ѝ възможности. Подготовката е включвала специализирани упражнения за апнея и контрол на дишането – умения, които обичайно се преподават на военни подводни специалисти. „Беше физически екстремно“, каза Уийвър, като добави, че резултатът е бил осезаем и е подобрил значително плувните ѝ умения.

Актрисата отново влиза в ролята на Кири – персонаж от народа На’ви – в „Аватар: Огън и пепел“, третия филм от мащабната научнофантастична сага на режисьора Джеймс Камерън. Лентата излиза по кината утре и продължава историята за конфликта между коренното население на Пандора и хората, които се опитват да колонизират планетата. По информация на продуцентите филмът ще разшири подводния свят, въведен във „Аватар: Природата на водата“, което обяснява и необходимостта от продължителна и специализирана подготовка на актьорския състав.

Сигорни Уийвър, която доби световна слава с ролята си на Елън Рипли в класиката „Пришълецът“, участва в „Аватар“ от самото начало. Първият филм излезе през 2009 г. и се превърна в най-касовия в историята на киното, а продължението от 2022 г. затвърди успеха на поредицата с приходи от над 2 млрд. долара в световния боксофис, по данни на Box Office Mojo.

Актрисата уточни, че инструкторът от военноморските сили я е обучавал да се гмурка без водолазна екипировка и да остава под вода за продължителни периоди. „Винаги влизах във водата малко по-рано, за да се подготвя психически и физически“, каза тя, подчертавайки, че дисциплината и методите на обучение са били решаващи за безопасното заснемане на сцените.

Продукциите от поредицата „Аватар“ са известни с това, че изискват от актьорите продължителни тренировки и работа в реални водни среди, като самият Джеймс Камерън нееднократно е заявявал, че залага на автентични физически умения, а не само на визуални ефекти. В този контекст подготовката на Сигорни Уийвър с военен инструктор се вписва в утвърдения подход на режисьора към реализирането на франчайза.