Теодор Цветков преплува 3 км в ледените води на Русе

24 Декември, 2025 10:49 492 3

  • теодор цветков-
  • русе-
  • дунав-
  • плуване-
  • ледени води

Зад тези 3 километра стоят месеци на целенасочена подготовка, усилени тренировки и безкомпромисна отдаденост.

Теодор Цветков преплува 3 км в ледените води на Русе - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ултраплувецът Теодор Цветков отново плува с кауза – този път в родния си град Русе. На 23 декември, в басейна на комплекс „Дунав“ в Русе трикратният рекордьор на Гинес осъществи изключително плувно предизвикателство – 3 километра във вода с температура под 5 градуса по Целзий. Постижение, което далеч надхвърля рамките на стандартното спортно усилие и отново поставя фокус върху силата на човешкия дух, дисциплината и смисъла зад всяко предизвикателство. Международната асоциация по ледено плуване (IISA) дефинира като маратон плуването на 3 км или повече във вода с температура 5,0°C или по-ниска съгласно правилата на IISA и правилата на IISA за маратонско плуване.

Зад тези 3 километра стоят месеци на целенасочена подготовка, усилени тренировки и безкомпромисна отдаденост. Теодор не просто тренира – той влага сърцето си във всичко, което прави. Всяко влизане в ледената вода е осъзнат избор, всяко усилие – крачка към по-голяма цел.

Особено значимо е, че това плуване се случва именно в Русе – родният град на Теодор. Там, където започва пътят му, той отново показва, че големите постижения могат да вдъхновяват далеч отвъд границите на града и страната. С това свое плуване Цветков ще се опита да постави и рекорд на Гинес, но това изисква време и необходимата валидация на постижението.

Най-важна обаче остава каузата. За Теодор спортът никога не е бил самоцел. Неговото плуване носи послание – за вярата, за постоянството, за това, че ограниченията съществуват, за да бъдат преодолявани. Той е жив пример, че когато имаш ясна цел, трудностите не спират, а изграждат.

Постижения като днешното са силен пример за подражание – особено за младите хора, които имат нужда от вдъхновение и от знанието, че успехът не е въпрос на момент, а на характер, последователност и вътрешна мотивация.

Теодор Цветков изказва благодарност на своя екип и на хората до него и пожелава светли празници.


Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    2 1 Отговор
    Ниль тий студено бре,...поне адни гащи да бе сложил

    11:03 24.12.2025

  • 2 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ТАМ ... В ДУНАВА ВОДА НЯМА ЛИ

    11:30 24.12.2025

  • 3 Хахо

    0 0 Отговор
    И какъв е смисълът от това?

    11:44 24.12.2025