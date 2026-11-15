Теодор Цветков преплува 5 км в Мъртво море

Теодор Цветков от Русе преплува 5 километра в Мъртво море в рамките на международна екологична инициатива. С изпитанието българският ултраплувец привлече внимание към спадащото водно ниво на басейна, замърсяването с пластмаса и необходимостта от опазване на световните водни ресурси.

БНТ съобщи, че Цветков е първият българин, преодолял разстояние от 5 километра в Мъртво море. За участието си той получи отличието „Пазител на Мъртво море“.

Плуване сред солни кристали

Предизвикателството се е състояло на 13 ноември. Около 30 плувци от Израел и други държави са изминали повече от 5 километра между Мецоке Драгот и Мицпе Шалем в южната част на Израел. Участниците са използвали маски, покриващи цялото лице, за да се предпазят от силно солената вода.

Според БНТ течението първоначално е улеснило плуването, но по-късно е отвело участниците към брега. Там острите солни кристали са се превърнали в сериозно препятствие. Цветков е получил няколко порезни рани по ръката, а солената вода е засилила болката. Въпреки това той е завършил петкилометровото изпитание.

Мъртво море губи вода

„Мъртво море се намира в най-ниската точка на земната суша, но днес е изправено пред сериозен екологичен проблем. Водното му ниво спада и това застрашава едно от най-необикновените природни богатства на нашата планета“, заяви Теодор Цветков.

„Таймс ъв Израел“ съобщи, че около 30-те плувци са се включили в акцията, организирана от „Дед Сий Гардиънс“, за да покажат последиците от намаляването на водния басейн. По данни на медията нивото му е спаднало с около 11 метра през последните 10 години, а всяка година намалява с повече от метър.

Организаторът Одед Рахав свързва спада с отклоняването на води от река Йордан и нейните притоци за питейни нужди, земеделие и други цели. Допълнително вода се използва в изпарителни басейни за добив на минерали от израелски и йордански компании.

„Ако успяхме да направим това, което всички смятаха за невъзможно, и да преплуваме Мъртво море, трябва да направим невъзможното, за да го спасим от по-нататъшно свиване“, каза Рахав.

За Цветков плуването е поредното изпитание, свързано с екологична и благотворителна кауза. През 2026 г. той завърши Ice Sevens и стана шестият човек в света, преплувал ледена миля на всеки от седемте континента във вода с температура под 5 градуса по Целзий. Българинът е и трикратен рекордьор на Гинес.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, timesofisrael.com