Владимир Пенев на 68: актьорът, който не остава в една роля

На сцената той може да бъде поп Кръстьо, Санчо Панса, Фьодор Карамазов или човек, който бавно губи връзка с действителността. На екрана за мнозина остава комисар Попов от „Под прикритие“. Владимир Пенев навършва 68 години на 24 октомври – възраст, в която зад гърба му стоят десетки театрални образи, филмови и телевизионни роли, награди и една особена способност да започва отначало с всеки нов персонаж.

Роден е в София през 1958 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1982 г. в класа на проф. Николай Люцканов. Първата му значима театрална роля е Тузенбах в „Три сестри“ на Антон Чехов във Варненския драматичен театър. След това работи в Младежкия театър, Театрална работилница „Сфумато“, Малкия градски театър „Зад канала“ и Театър 199. От 2009 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

От Чехов до поп Кръстьо

Театралният му път минава през много различни епохи, стилове и режисьорски почерци. Сред образите му са Дорн в „P.S.“ по Чехов, Одисей в „Сънят на Одисей“, Валмонт в „Квартет“, Астън в „Портиерът“, Андре в „Бащата“ и Фьодор Карамазов в „Братя Карамазови“.

Пенев е носител на „Аскеер“ за ролята на мъжа в „Нирвана“ през 1996 г. и за Едгар в „Мъртвешки танц“ през 2007 г. През 2023 г. получава „Икар“ за водеща мъжка роля за поп Кръстьо във „Великденско вино“ на Константин Илиев, постановка на Явор Гърдев. За същия образ е отличен и с „Аскеер“. БНТ съобщава, че спектакълът „Орфей“, в който Пенев също участва, е получил три награди „Икар“ през 2023 г.

Гласът, който зрителите разпознават

Телевизионната публика го познава най-вече като комисар Попов от „Под прикритие“ – роля, която го превръща в едно от лицата на съвременната българска телевизия. Участва още в „Откраднатите“, „Недадените“, „Четвърта власт“ и „Откраднат живот“, а работата му включва и телевизионен театър, кино и дублаж. През 2021 г. получава специалната награда „Златна липа“ за цялостен принос в киното.

Любопитен завой в биографията му е краткият престой в политиката. През март 2013 г. Владимир Пенев става служебен министър на културата. При встъпването си в длъжност казва, че иска да върне в обществения разговор понятията „морал, чест и достойнство“.

Когато актьорът се връща към поезията

Пенев е сред участниците в проекта „Поетите“, който събира актьори за публично рецитиране на български стихотворения. Той описва инициативата като среща на „приятели и съмишленици“, а за нейната цел казва: „Ние сме едни будители с мисия да върнем поезията в живота ни“.

Така образът му не се изчерпва с една роля, един сериал или един театър. Владимир Пенев продължава да се движи между класически текстове, съвременна драматургия, телевизионни герои и стихове. Именно тази промяна – от спектакъл към спектакъл и от глас към глас – е една от най-запомнящите се черти в кариерата му.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bta.bg