Ненчо Балабанов влиза в четири коренно различни мъжки образа в новата комедия „БГ Гурме“ на Иво Сиромахов. Спектакълът поставя познати български типажи в необичайна среда – изискан ресторант, в който се срещат хора от различни обществени прослойки.

Сред персонажите е мъж, който не крие носталгията си по времето на Тодор Живков и не одобрява почти нищо от настоящето. Другият герой е тийнейджър, изправен пред неочаквана новина. Балабанов определя ролите като напълно различни и признава, че смяната на образите един след друг е сериозно сценично предизвикателство.

Българинът от Лондон и Кольо с ракията

Един от най-комичните персонажи е българин, завърнал се от Лондон след малко повече от година. Той се опитва да демонстрира новия си международен облик, като постоянно вмъква английски думи в речта си, включително когато говори за обикновени ястия. Героят използва това поведение и като начин да впечатли жена.

Четвъртият образ е Кольо – мъж в официален спортен анцуг, който не вижда проблем да се появи така в луксозен ресторант. За да се чувства по-комфортно в изисканата обстановка, той носи собствена домашна ракия.

„В „БГ Гурме“ играя четири мъжки роли една след друга. Тотално различни“, казва Ненчо Балабанов пред Нова телевизия. В постановката участват още Стефани Ивайло и Никол Карабинова, а режисьор е Златомир Молдовански.

По думите на актьора героите са изградени основно върху наблюденията му над хората. Той смята, че в хумора на Иво Сиромахов има разпознаваеми истини, които публиката приема по-лесно, когато са поднесени с комичен сюжет.

„Хората ги възприемат много по-лесно измежду хумора“, обяснява Балабанов. Според него задачата на комедията е не само да разсмее зрителите, но и да им даде възможност да погледнат отстрани собствените си слабости.

Премиерата на „БГ Гурме“ е насрочена за 29 ноември в „Театро отсам канала“ в София. След това са планирани представления в Русе на 5 декември и в Бургас на 23 декември, а на 27 декември спектакълът отново ще бъде показан в столицата.