Невена Бозукова разкри как Гъмов се разголвал пред колежки зад кулисите

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Няма да Ви бъде трудно да се съсредоточите върху работа, която изисква самостоятелност, търпение и внимание към подробностите. Може да откриете пропуск в стар документ или да намерите решение на проблем, който доскоро Ви е изглеждал заплетен. Не е необходимо веднага да споделяте всичко, което сте установили, особено ако информацията все още се нуждае от проверка. Кратка разходка или време без телефон и служебни съобщения ще Ви помогне да приключите деня с по-ясни мисли.

Водолей (21.01 - 19.02) Ще започнете седмицата с желание да действате по свой начин и да внесете нещо ново в ежедневието си. Околните може да бъдат изненадани от решителността Ви, особено ако досега сте предпочитали да изчаквате удобен момент. Подходящо е да представите лична идея, да промените подхода си към трудна задача или да направите първа стъпка към желана цел. В отношенията с близките оставете достатъчно пространство и за техните инициативи, за да не се превърне свободолюбието Ви в повод за спор.

Козирог (23.12 - 20.01) Практичният Ви усет ще Ви помогне да откриете къде губите средства или ресурси, без да получавате достатъчна полза. Може да решите да промените начина, по който планирате разходите си, или да потърсите по-изгодни условия за услуга, която използвате редовно. Ще почувствате удовлетворение от възможността да разчитате повече на собствените си умения и преценка. Не забравяйте обаче, че времето и спокойствието също имат стойност, която не се измерва само с пари.

Стрелец (23.11 - 22.12) Оживена размяна на идеи може да постави интересно начало на седмицата и да Ви срещне с хора, които мислят различно от Вас. Ще се справяте добре със задачи, изискващи бърза реакция, общуване и умение да свързвате на пръв поглед несвързани неща. Възможно е да се върнете към стар проект и да откриете, че сега разполагате с необходимите знания, за да го развиете. Не подценявайте кратките разговори, защото понякога именно в тях се раждат най-полезните идеи.

Скорпион (24.10 - 22.11) Въпрос, свързан с дома или семейството, може да изисква решение, което сте отлагали заради други ангажименти. Ще откриете, че промяната не е толкова сложна, колкото Ви се е струвала, ако я разделите на няколко изпълними стъпки. В професионален план ще имате желание да постигнете повече и да докажете способностите си, но не допускайте работата да измести изцяло личния Ви живот. Спокойната домашна атмосфера ще бъде особено ценна след натоварения ден.

Везни (24.09 - 23.10) Не е задължително началото на работната седмица да бъде лишено от удоволствия и вдъхновение. Може да намерите интересен начин да внесете повече красота или творчество в обичайните си занимания. Общуването с деца, любим човек или приятели ще Ви зарежда с добро настроение, а една стара симпатия може отново да привлече вниманието Ви. Оставете отношенията да се развиват естествено, без да бързате да определяте накъде водят.

Дева (24.08 - 23.09) Една малка промяна в начина, по който организирате задачите си, може да освободи изненадващо много време. Обърнете внимание кои дейности изпълнявате по навик, въпреки че вече съществува по-лесен начин. Колега може да Ви покаже полезен инструмент или да сподели опит, който ще улесни работата Ви занапред. Не пренебрегвайте физическата активност и кратките почивки, защото добрата концентрация зависи и от това как се грижите за себе си.

Лъв (24.07 - 23.08) Силното Ви желание да действате може да срещне също толкова решителен отговор от партньор или колега. Вместо да превръщате различията в съревнование, използвайте ги, за да откриете по-добро решение. Денят е благоприятен за съвместни начинания, при които всеки има ясно определена роля и възможност да прояви способностите си. В личните отношения щедростта и искреното внимание ще Ви донесат повече радост от желанието непременно да водите.

Рак (22.06 - 23.07) Понеделник може да Ви изправи пред необходимостта да вземете решение, което засяга и други хора. Ще бъде важно да разграничите личните си предпочитания от общите интереси, особено когато става дума за средства или разпределяне на отговорности. Подходящ момент е да прегледате застраховка, договор или друга документация, която отдавна отлагате. Колкото по-ясни са условията, толкова по-спокойно ще можете да се посветите на останалите си занимания.

Близнаци (22.05 - 21.06) Любопитството Ви ще бъде чудесен съюзник в началото на седмицата, особено ако работата Ви изисква да усвоявате нова информация. Интересна публикация или разговор със специалист може да Ви насочи към област, която досега не сте изследвали. Ако подготвяте пътуване или обучение, ще откриете полезни подробности, но проверете дали условията не са се променили. Споделете откритията си с човек, който обича да обсъжда идеи, а не просто да се съгласява с Вас.

Телец (21.04 - 21.05) Професионалните Ви качества могат да привлекат вниманието на човек, който досега не е имал възможност да оцени работата Ви отблизо. Възползвайте се от случая да представите резултатите си, без да омаловажавате собствения си принос. Някои служебни изисквания може да Ви се сторят остарели и да поискате да предложите по-съвременен начин на работа. Вечерта ще имате нужда да оставите амбициите настрана и да се насладите на спокойствието у дома.