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Невена Бозукова разкри как Гъмов се разголвал пред колежки зад кулисите
  Тема: Известни личности

Невена Бозукова разкри как Гъмов се разголвал пред колежки зад кулисите

16 Ноември, 2026 17:31 817 9

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Актрисата твърди, че колегата ѝ се разголвал, за да разсмива нея и Албена Павлова по време на „Вражалец“

Невена Бозукова разкри как Гъмов се разголвал пред колежки зад кулисите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Невена Бозукова-Неве разказа за необичайни шеги на Станимир Гъмов зад кулисите на спектакъла „Вражалец“. По думите на актрисата той разголвал различни части от тялото си в страничната кулиса, докато тя и Албена Павлова били на сцената, с опит да ги разсмее и да провери дали ще запазят самообладание пред публиката.

„Докато ние сме на първата сцена, той ни ги показваше от странична кулиса“, разказва Бозукова. Тя уточнява, че самата тя трудно се поддава на смях по време на представление, докато Павлова реагирала по-лесно на подобни провокации.

Според разказа на актрисата в постановката има моменти, в които тя и Павлова трябва да се обръщат към кмета. Именно тогава вниманието им попадало към страничните кулиси, където Гъмов ги очаквал с поредната си шега.

Бозукова представя случките като вътрешни театрални закачки, а не като конфликт между актьорите. Тя продължава да предпочита Гъмов в ролята му във „Вражалец“, спектакъл, който се играе от около две десетилетия.

Актьорът участва и в комедията „От кръста надолу“ заедно с Цветомир Иванов-Цецо и Румен Угрински. Постановката разказва за трима мъже, които чакат пред урологичен кабинет, но не искат да споделят причината за посещението си.


България
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