Принц Хари разкри за какво съжалява най-много за майка си принцеса Даяна

Принц Хари определи последния си телефонен разговор с майка си, принцеса Даяна, като едно от най-големите си угризения. Той разказа за това в интервю за списание GQ, посветено на скръбта, загубата и живота му под непрекъснато обществено внимание.

„Едно от най-големите ми угризения е последният телефонен разговор, който имах с нея. Ако знаех, че това е последният ни разговор, той щеше да бъде много различен. И аз трябва да живея с това“, каза Хари.

Принцеса Даяна загина на 31 август 1997 г. в Париж, когато Хари е бил на 12 години. По думите му тогава той е искал разговорът да приключи, за да отиде да тича и да играе с братовчедите си. С времето това решение се превърнало в източник на тежка вина.

Хари посочи, че дълго време е носил това чувство, но то се е променило, след като самият той е станал родител. „Преди да бъда родител, това беше вид вина, която просто се беше забила в мен. Беше тежка. А когато станеш родител, разбираш нещата по различен начин“, каза той.

В разговора принцът разказа, че години наред е бил емоционално вцепенен след смъртта на майка си Даяна. Чувствал се е нелоялен и виновен при мисълта, че може отново да бъде щастлив. По думите му важна промяна настъпила, когато осъзнал, че майка му би искала той да живее щастливо.

„Това ме освободи и ми даде напълно различен поглед към живота“, каза принц Хари.

Хари заяви, че публичният характер на смъртта на Даяна е направил преживяването още по-трудно. Той разказа, че и днес хора от различни поколения се приближават до него и му казват, че помнят точно къде са били на 31 август 1997 г.

„Тогава поглеждат към мен или към брат ми и казват: „Вие сте били деца, а това се е случило пред целия свят. Как се продължава след подобно нещо?“, разказа принц Хари. Според него най-малкото, което може да направи, е да споделя опита си и да насърчава хората, които се намират в най-тежкия момент от живота си.

Принцът участва и в MasterClass, посветен на скръбта, заедно с изследователката Мери-Франсис О’Конър. Той каза, че терапията му е помогнала да приеме загубата и да изгради по-силна емоционална връзка с приятелите, семейството и децата си.

В интервюто принц Хари говори и за връщането си във Великобритания със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца след шест години в САЩ. Той обясни, че децата посещават британско училище, а семейството иска да бъде по-близо до неговите роднини.