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Семейството на Вучич: три деца, две съпруги и спортна страст
  Тема: Известни личности

Семейството на Вучич: три деца, две съпруги и спортна страст

22 Октомври, 2026 19:00 1 256 5

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  • личен живот

Подалият оставка сръбски президент Александър Вучич се впуска в битката за премиерския пост. Зад политическата му кариера стоят семейна история от Босна, три деца и дългогодишна любов към баскетбола и „Цървена звезда“

Семейството на Вучич: три деца, две съпруги и спортна страст - 1
Александър Вучич със сина си Данило, Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 25 октомври Александър Вучич ще се яви пред сръбските избиратели не като президент, а като кандидат за премиер. Той подаде оставка от държавния пост на 27 септември, за да оглави листата на Сръбската прогресивна партия и коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори. Ако политическата му сила получи мандат за управление, Вучич може да се върне начело на сръбското правителство, което вече ръководи между 2014 и 2017 г.

Семейна история, започваща от Босна

Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград в семейството на Анджелко Вучич и Ангелина Милованов. Има по-малък брат Андрей. По бащина линия семейството му произхожда от района на Бугоино в централна Босна и Херцеговина.

Самият Вучич е разказвал, че негови роднини са били принудени да напуснат село Чипулич по време на Втората световна война. Той е заявявал и че неговият дядо, носил името Анджелко, както и други членове на фамилията, са били убити по време на войната. Това е част от семейната история, която сръбският политик неведнъж е свързвал с отношението си към националните въпроси.

Две семейства и три деца

Първият брак на Вучич е с журналистката Ксения Вучич. Двамата имат син Данило, роден през 1997 г., и дъщеря Милица, родена през 2002 г. Бракът приключва с раздяла, а Ксения Вучич почива през януари 2022 г. Погребението ѝ в Белград е извършено в присъствието на двете им деца и на Александър Вучич.

През 2013 г. Вучич се жени за Тамара Джуканович, която по-късно става известна като Тамара Вучич. Тя е завършила политология и Дипломатическата академия на сръбското външно министерство, а преди това е работила като съветник в дипломатическото ведомство. През юни 2017 г., само дни след встъпването му в длъжност като президент, двамата посрещат сина си Вукан.

В интервю за „Курир“ Вучич описва различната си близост с трите деца. За Данило казва: „С него обикновено говорим като приятели“. За дъщеря си Милица посочва, че е силна, смела и отговорна, а с най-малкия си син Вукан прекарва време в игри.

Баскетбол вместо филми

Сред малкото подробности, които Вучич споделя за личния си живот, е страстта му към спорта. Той е известен като привърженик на „Цървена звезда“ и казва, че следи най-вече баскетбол. Гледа също футбол, волейбол, водна топка и хандбал, когато програмата му позволява.

В същото интервю заявява, че почти не гледа сериали и филми, а свободното му време пред телевизора обикновено е посветено на спортни срещи или новинарски емисии. Така семейните разговори, спортът и политиката очертават трите най-видими страни от живота на сръбския лидер извън президентската институция.

Източници: apnews.com, kurir.rs, n1info.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Вучич ще е новият премиер на Сърбия.
    Удриии уйнооо!

    19:13 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    2 1 Отговор
    Това си е сръбски национален предател

    19:50 22.10.2026

  • 4 аБе,

    6 0 Отговор
    Излишно материалче. В Сърбия едва ли пишат за изборите за президент у нас и за кандидатите,та този Вучич ни пробутвате който действа точно като наш Мунчо-пусна преждевременно президенския клон/само защото няма право на 3ти мандат/и се впусна в парламентарни избори.

    Коментиран от #5

    19:57 22.10.2026

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "аБе,":

    надява се като Радев да стане премиер, но нашият президент не е канил Зеленски на официално посещение, не го е посрещал на червен килим с военни почести, Зеленски беше поканен от Денков и Радев се срещна с него защото нямаше как, но го скастри и зеленски си изпусна нервите, повиши тон, мисля само Радев и Тръмп са си позволили да противостоят на зеленски

    20:06 22.10.2026