12 ноември 2020 г. Сръбската ракия „Нирвана“ влезе в световния топ 10

Крушовата ракия „Нирвана“ на сръбската дестилерия „Зарич“ беше поставена сред десетте най-добри спиртни напитки в света на конкурса Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles през 2020 г. Отличието за сръбската напитка е голям златен медал, придружен от трофея Revelation.
Състезанието се проведе в Брюксел между 30 октомври и 1 ноември 2020 г. В него участваха около 1400 спиртни напитки от 54 държави. Според информацията за конкурса напитките са били оценявани от 60 професионални съдии, като всеки от тях е дегустирал до 35 продукта дневно.
Публикация на българското специализирано издание DiVino посочва различен брой на оценителите - 50 професионални съдии. И двата източника потвърждават мащаба на конкурса и присъствието на ракии и брендита сред основните категории.
От круши „Вилямовка“
„Нирвана“ се произвежда от круши сорт „Вилямовка“, познат в международната търговия като Williams. След дестилацията ракията отлежава най-малко две години в съдове от неръждаема стомана. Така се запазват прозрачният цвят и характерният плодов профил на напитката.
В дегустационната оценка на Spirits Selection ракията е описана като мека, топла и деликатна, с ясно изразен аромат на зряла круша и продължителен плодов послевкус. „Това е истинско бижу в категорията“, е оценката, публикувана в материала за напитката.
Поредно международно отличие
Големият златен медал от Брюксел се добавя към други отличия за „Нирвана“. Ракията е печелила двойно злато на конкурс в Лас Вегас през 2016 г., а през 2021 г. отново получава златен медал на Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.
За сръбската ракия признанието има значение и извън отделната награда. То поставя плодова напитка от Сърбия в пряка конкуренция с водещи световни категории спиртни напитки - от уиски и ром до джин и текила.
Източници: ekapija.com, spiritsselection.com, divino.bg
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