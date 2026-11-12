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12 ноември 2020 г. Сръбската ракия „Нирвана“ влезе в световния топ 10

12 ноември 2020 г. Сръбската ракия „Нирвана“ влезе в световния топ 10

12 Ноември, 2026 05:17 629 1

  • ракия-
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Крушовата напитка на дестилерия „Зарич“ получи голям златен медал и трофей Revelation в Брюксел

12 ноември 2020 г. Сръбската ракия „Нирвана“ влезе в световния топ 10 - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Крушовата ракия „Нирвана“ на сръбската дестилерия „Зарич“ беше поставена сред десетте най-добри спиртни напитки в света на конкурса Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles през 2020 г. Отличието за сръбската напитка е голям златен медал, придружен от трофея Revelation.

Състезанието се проведе в Брюксел между 30 октомври и 1 ноември 2020 г. В него участваха около 1400 спиртни напитки от 54 държави. Според информацията за конкурса напитките са били оценявани от 60 професионални съдии, като всеки от тях е дегустирал до 35 продукта дневно.

Публикация на българското специализирано издание DiVino посочва различен брой на оценителите - 50 професионални съдии. И двата източника потвърждават мащаба на конкурса и присъствието на ракии и брендита сред основните категории.

От круши „Вилямовка“

„Нирвана“ се произвежда от круши сорт „Вилямовка“, познат в международната търговия като Williams. След дестилацията ракията отлежава най-малко две години в съдове от неръждаема стомана. Така се запазват прозрачният цвят и характерният плодов профил на напитката.

В дегустационната оценка на Spirits Selection ракията е описана като мека, топла и деликатна, с ясно изразен аромат на зряла круша и продължителен плодов послевкус. „Това е истинско бижу в категорията“, е оценката, публикувана в материала за напитката.

Поредно международно отличие

Големият златен медал от Брюксел се добавя към други отличия за „Нирвана“. Ракията е печелила двойно злато на конкурс в Лас Вегас през 2016 г., а през 2021 г. отново получава златен медал на Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

За сръбската ракия признанието има значение и извън отделната награда. То поставя плодова напитка от Сърбия в пряка конкуренция с водещи световни категории спиртни напитки - от уиски и ром до джин и текила.

Източници: ekapija.com, spiritsselection.com, divino.bg


Белгия
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